Супержінки, золоті медалі та пошуки інопланетян - що принесе 2020 рік

Копирайт изображения Getty Images

Що відбуватиметься і про що говоритимуть наступного року?

Ось наша підбірка людей та подій, які привертатимуть увагу всього світу.

Копирайт изображения Getty Images

Вибори у США

Робити прогнози щодо президентських перегонів у США ще зарано.

Зрештою, щодо чинного господаря Білого дому, республіканця Дональда Трампа, наразі у розпалі процес імпічменту, а Демократична партія ще навіть не обрала кандидата.

Але у будь-якому разі величезне значення на виборах 3 листопада матиме боротьба за місця у Сенаті.

Контроль над верхньою палатою полегшує - або, навпаки, ускладнює - життя президентам, оскільки Сенату належить останнє слово з питань законодавства, бюджету та призначення суддів.

Наразі республіканці мають 53 зі 100 місць, однак партії Трампа треба буде захищати 23 місця на виборах - порівняно з лише 12-ма для демократів, які вже мають контроль над нижньою Палатою представників.

Трамп цілком може виграти переобрання, але якщо зміниться розстановка сил у Сенаті, це сильно ускладнить йому життя.

Нова арабська весна?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чи посиляться протести в арабському світі у 2020 році?

У другій половині 2019 року протести сколихнули Ірак, Єгипет та Ліван (Алжир та Судан зіткнулися із ними у першій половині), і це змусило коментаторів говорити про нову "Арабську весну".

Таку назву отримала хвиля повстань, яка прокотилася багатьма арабськими країнами з 2011 року.

"Чотири країни, які стали свідками хвиль протестів у 2019 році, - Алжир, Судан, Ірак та Ліван - це країни, які залишилися поза "Арабською весною" у 2011 році", - каже Далія Ганем, дослідниця Центру Близького Сходу Карнегі.

"Це - новий сезон невдоволення", - додає вона.

Але чи триватимуть демонстрації у 2020 році, чи, можливо, навіть посиляться?

"Ця хвиля суспільного невдоволення, ймовірно, охопить й інші країни", - каже Ішак Діван, експерт з питань Арабського світу та професор університету PSL у Парижі.

"Основна відмінність від першої хвилі 2011 року полягає у економічних умовах. Зростання сповільнилося, державні борги зросли, а безробіття - збільшилося", - додає він.

"Тож, якщо рушійною силою попереднього повстання (у 2011 році) була боротьба за гідність, на сьогоднішні акції протесту людей скоріше виганяє голод", - вважає пан Діван.

Чи є там хтось?

Копирайт изображения European Space Agency

Існування планет поза нашою Сонячною системою давно не новина - з кінця 1990-х років їх виявили понад 4 000.

Але запуск космічного телескопа "Хеопс" 18 грудня розпочав нову еру в їхньому дослідженні: протягом наступних трьох років цей апарат Європейської космічної агенції пильніше придивиться до 400-500 екзопланет.

Він досліджуватиме декілька характеристик планет, щоб визначити "перспективні теми" для наступного покоління "дослідників", до яких належить космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST) NASA, який мають запустити у 2021 році.

Вибори, за якими уважно стежитиме Пекін

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перемога Цай Інвень на президентських виборах у Тайвані не порадує Пекін

Протягом останніх місяців Китай мав чимало проблем через протести у Гонконзі, однак вже на початку наступного року перед його лідерами постануть нові виклики.

Тайвань - це острів, який Китай вважає своєю провінцією, але він фактично був незалежним від Китаю після приходу до влади комуністичного уряду після Другої світової війни.

І 11 січня там відбудуться президентські вибори.

Для Пекіна можливі погані новини: опитування показують, що президентка Цай Інвень має великі шанси на переобрання.

Демократично-прогресивна партія Цая має сильну націоналістичну позицію та обстоює незалежність, чому сприяло посилення протестів у Гонконзі.

В останньому опитуванні, опублікованому 17 грудня, пані Цай випереджала свого основного опонента на 38 пунктів.

Африканські леви напоготові

30 травня 2019 року набула чинності Африканська континентальна зона вільної торгівлі (AfCFTA). Це - найбільша у світі зона вільної торгівлі за кількістю країн-учасниць (54).

Її називали "політичною, економічною та дипломатичною віхою", яка сприятиме зростанню на континенті - Міжнародний валютний фонд підрахував, що торгова угода може сприяти зростанню економічного добробуту для континенту в цілому від двох до чотирьох відсотків.

Вільну торгівлю планують розпочати в липні, що, як очікують, буде стимулом для бізнесу між африканськими країнами: експорт між державами континенту становив менше 20% від загальної торгівлі у 2018 році, що значно нижче показників у Азії (59%) та Європі (69%).

Нова зірка на Олімпійському небосхилі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Скай Браун може стати наймолодшою учасницею Олімпійських ігор від Британії

Олімпійські ігри відкрили світові багатьох молодих вундеркіндів.

Американській стрибунці у воду Марджорі Гестінг було лише 13 років, коли вона завоювала золоту медаль на Берлінських іграх 1936 року і стала наймолодшим офіційним олімпійським чемпіоном - хоча вважається, що невідомий французький хлопчик у віці 7-10 років допоміг голландській гребній команді здобути головний приз на Олімпіаді у Парижі 1900 року.

Але Скай Браун має на меті побити цей рекорд.

В епоху, коли елітні змагання набагато жорсткіші, ніж 80 років тому, 11-річна британська скейтбордистка здобув бронзову медаль на чемпіонаті світу минулого вересня і стане наймолодшою олімпійкою Великої Британії, якщо вона отримає право на учать у Іграх в Токіо.

Ігри пройдуть з 24 липня по 9 серпня, і цього року у програмі дебютуватимуть скейтбординг, скелелазіння, серфінг, карате та софтбол.

Ще у кількох країнах зникне малярія?

Копирайт изображения Getty Images

Малярія - хвороба, яку переносять комарі - у 2018 році вбила понад 405 тисяч людей - з 228 мільйонів випадків, про які повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

Хороша новина полягає у тому, що кількість випадків в усьому світі зменшилася, і що дев'ять країн у 2020 році можуть повністю викорінити це захворювання.

Серед них, зокрема, може бути Китай. Раніше ця найнаселеніша країна на Землі мала приблизно 30 мільйонів випадків і 300 тисяч смертей на рік через малярію.

Іран, Беліз, Сальвадор, Сурінам, Кабо-Верде, Бутан, Східний Тимор та Малайзія - також на шляху до позбавлення від цієї хвороби.

ВООЗ свідчить, що з 91 країни, що знаходяться у зонах ризику, 38 вже ліквідували це захворювання.

На екрані - супержінки

Копирайт изображения Warner Bros. Entertainment Image caption Гарлі Квін у виконанні Марго Роббі

Голлівуд запланував багато новинок на 2020 рік, але серед них яскраво виділяється одна тенденція - головні ролі у фільмах про супергероїв отримали жінки.

Окрім нового фільму з серії "Чудо-жінка", на екранах у всьому світі покажуть пригоди Чорної вдови - персонажа, яку зіграла Скарлетт Йоханссон у франшизі "Месники".

Злодії теж знайдуть своє місце: якщо у 2019 році яскраво засяяла зірка Джокера, то 2020 рік стане роком його коханки та спільниці Гарлі Квін.

"Останнє" повернення головного шпигуна

Копирайт изображения Getty Images

"Не час помирати" - 25-й фільм про Джеймса Бонда (хоча було ще три фільми, які, як правило, не вважають "офіційними") стане останньою появою британського актора Деніела Крейга у цій ролі.

Безумовно, буде безліч розмов і теорій щодо наступної інкарнації найвідомішого секретного агента, особливо враховуючи, що у фільмі Крейг грає Бонда у відставці, який, серед інших, стикається з новим агентом-жінкою "00".

"Ефект Грети" вплине на подорожі

Копирайт изображения Getty Images

"Повільні подорожі" виникли кілька років тому як ще один напрямок "Повільного руху" - культури загального уповільнення ритму життя.

Однак пропаганда "переваги поїздів над літаками" набула нового значення після того, як кліматична активістка Грета Тунберг зробила її частиною своєї кампанії проти зміни клімату.

Щоб зменшити вуглецевий слід, вона їздить на довгі відстані поїздами замість того, щоб літати, і навіть пропливала Атлантику для виступу в ООН у Нью-Йорку.

Хоча інші мандрівники можуть не заходити так далеко, повільні подорожі визначили однією з провідних тенденцій у туристичній галузі у 2020 році, зокрема Асоціація британських туристичних агентів (ABTA).

Майбутнє - за VSCO

15-річна американка Емма Марі - одна з апологетів VSCO, тенденції, яка поширилася в інтернеті, як пожежа. Її акаунт у YouTube має понад 1 мільйон підписників.

VSCO - це підліткова субкультура неформальної моди із "зеленим" ухилом.

Свою назву вона отримала від однойменної програми для редагування та обміну зображеннями, а New York Times охарактеризував її як "невимушену екологічну естетику".

Ознакою того, що це дещо більше, аніж скороминуща тенденція, є те, що рух VSCO впливає на бізнес: опитування у США виявили зменшення витрат на макіяж серед дівчат-підлітків на 21% у 2019 році.

Зліт Біллі Айліш

Копирайт изображения Getty Images

Коли в листопаді оголосили номінації на 62-ю нагороду "Греммі", багато говорили про поразку південнокорейської поп-групи BTS.

Представники течії K-POP не потрапили до жодної категорії, попри те, що б'ють рекорд за рекордом у музичній індустрії.

Ці розмови дещо затьмарили прорив Біллі Айліш.

17-річна американська співачка та авторка пісень отримала номінації на всі головні призи - зокрема пісню року, запис року, альбом року та найкращого нового виконавця.

У 2020 році вона вирушить у свій перший світовий тур: 42 концерти на трьох континентах.

Консольні війни

Копирайт изображения Getty Images Image caption Brace for the arrival of two major new consoles

Підготуйте свої платіжні картки: у 2020 році і Sony, і Microsoft випустять нові ігрові консолі.

PS5 від Sony та Xbox Project Scarlett від Microsoft мають вийти наприкінці року і обіцяють вивести відеоігри на новий рівень, особливо стосовно графіки.

Обидва продукти досі оповиті таємницею, хоча інсайдери ігрової індустрії припускають, що консолі коштуватимуть близько 500 доларів.

Microsoft намагатиметься побороти домінування Sony: станом на жовтень 2019 року Sony продала понад 100 мільйонів одиниць PS4 у всьому світі, що більше ніж удвічі перевищує продажі еквівалентного продукту Microsoft - Xbox One (43 млн), згідно з даними консультаційної фірми VG Chartz.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!