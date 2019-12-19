Трампу оголосили імпічмент через Україну. Чому до відставки навряд чи дійде

Копирайт изображения AFP Image caption Дональд Трамп став третім президентом США, кому в Палаті представників оголосили імпічмент, але навряд чи він втратить посаду

Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент президента Дональда Трампа. Щоб відсторонити його з посади це рішення має затвердити Сенат (вища палата Конгресу), але наразі це виглядає малаймовірно.

Дебати перед голосуванням тривали понад шість годин.

Президента звинувачують за двома статтями - у зловживанні владою і тиску на Україну задля особистої політичної вигоди, а також у намаганні потім перешкоджати розслідуванню у Конгресі.

За першою статтею імпічмент підтримали 230 представників (229 домократів та один незалежний) при 216 необхідних (загалом в Палаті представників 635 членів).

За другою статтею імпічмент підтримали 229 представників.

Позитивне голосування хоча б за однією статтею означає оголошення імпічменту.

Перше і головне обвинувачення ґрунтується на проханні Трампа до президента України Володимира Зеленського почати розслідування проти сина Джо Байдена, колишнього віцепрезидента і потенційного опонента Трампа на виборах 2020 року.

Робив це він, за версією обвинувачення, в обмін на відновлення американської військової допомоги Києву на суму в $391 млн доларів.

За розпорядженням президента, високопоставлені співробітники адміністрації відмовилися надати свідчення в Палаті представників в рамках процедури імпічменту.

Тепер на Трампа чекає розслідування та голосування у Сенаті й президент може втратити роботу за кілька місяців до листопадових президентських виборів 2020 року.

Але шанси на те, що це станеться, виглядають малоймовірними.

Чому відсторонення малоймовірне?

Для усунення з посади в порядку імпічменту в Сенаті потрібні дві третини голосів.

Там команда демократів з нижньої палати буде виконувати роль звинувачення, а сенатори - суддів. Вони вирішать, припинити повноваження президента або виправдати його.

Республіканська партія Дональда Трампа займає в Сенаті 53 місця зі 100. Для затвердження імпічменту демократам потрібно 67 сенаторів, це означає, що їм потрібні голоси десятків республіканців, щоб змінити розклад сил.

Проте республіканці в абсолютній більшості беззастережно підтримують президента.

У Палаті представників демократи мають власну більшість у 233 голоси.

Дональд Трамп заперечує свою провину і очікує, що імпічмент тільки підвищить його шанси на переобрання в 2020 році.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наступного року питання імпічменту розгляне Сенат - верхня палата Конгресу

Втретє в історії

Це третє таке голосування за всю історію США. У 1998 році Палата представників проголосувала за імпічмент Білла Клінтона, а в 1868 році - Ендрю Джонсона. Проте жодного разу Сенат не підтримав імпічмент.

Коли в 1974 році Річард Ніксон пішов у відставку, процес імпічменту ще не дійшов до голосування.

Імпічмент і Україна

Україна стала ключовою темою кількамісячної епопеї з імпічментом Дональда Трампа.

Вихідною точкою скандалу вважають літню розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, під час якої мова йшла про розслідування справи сина Байдена в Україні.

Про зміст розмови і можливі порушення з боку Трампа повідомив інформатор, який мав до неї доступ.

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Після цього за розслідування взялись в Палаті представників, а під час слухань називались імена дуже багатьох пов'язаних з Україною людей. Детально обговорювали про можливу роль колишніх генпрокурорів Віктора Шокіна та Юрія Луценка, а також помічника президента Андрія Єрмака.

Свідчення у Палаті представників давали колишня посол США в Україні Марі Йованович, колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер та низка інших американських чиновників та дипломатів.

Серед них був американський військовий і виходець з Києва Александр Віндман та посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Експосол США в Україні Марі Йованович - одна з важливих свідків у справі

Ризикований крок

Для демократів прагнення усунути Трампа в рік виборів є політично ризикованим кроком.

Хоча імпічмент може зашкодити передвиборчій кампанії президента, це також може ускладнити переобрання демократичних представників у районах із сильною підтримкою Трампа.

То чому його опоненти обрали таку ризиковану стратегію?

Захист Конституції

"Зрозуміло, що існують правопорушення, і якби ми не [продовжували], це створило б жахливий прецедент для майбутнього", - заявила ВВС представник демократів Джулія Брайан.

"Це наша конституційна відповідальність, це наша моральна відповідальність. Конгрес не може не помітити очевидних доказів, які були представлені нам людьми з нейтральною позицією", - додала пані Брайан, яка є членом Демократичного національного комітету.

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Трамп рішуче відкинув звинувачення в тому, що він зловживав своїми повноваженнями, нібито погрожуючи позбавити військової допомоги Україну, якщо президент Володимир Зеленський не відкриє розслідування щодо сина одного з головних політичних конкурентів Трампа Джо Байдена.

У гнівному листі до Демократичного спікера Палати представників Ненсі Пелосі президент заперечив, що він зловживав своїми повноваженнями, і звинуватив її в оголошенні "відкритої війни американській демократії".

"Ви здешевили важливість цього дуже страшного слова - імпічмент!" - написав він.

"Зв'язок з виборами"

Але неминуче існує "електоральний зв'язок", - каже професор Тодд Л. Бельт, директор програми політичного управління в університеті Джорджа Вашингтона.

"Демократи замислюються над тим, що думає їхній електорат про імпічмент. Якщо б вони не пройшли це йшлях, то їм було б важко переобратись", - каже професор Бельт.

"Так само республіканці думають, що якщо вони не підтримають президента, їм також буде важко переобратися".

Копирайт изображения EPA Image caption Спікер Палати представників від демократів Ненсі Пелосі - одна з ключових персон в процедурі імпічменту

За словами професора Бельта, ця динаміка підсилює "партизанську поляризацію" питання.

І це ускладнило життя законодавцям, які представляють консервативні округи і неохоче висловились за імпічмент.

Оголошуючи своє рішення проголосувати за партійною лінією, конгресвумен Еліса Слоткін зі штату Мічиган визнала, що рішення було "жорстким викликом".

"Я дуже твердо відчуваю, що я роблю те, що вважаю правильним. Можливо, виборці вирішать у 2020 році, що вони не хочуть мене як свого представника. Я сподіваюся, що це не так".

Змусити Трампа оборонятись

Демократи також зазначили, що імпічмент - це один зі способів змусити Трампа оборонятись.

Розслідування привернуло увагу до бізнесу та співробітників Трампа, зокрема його особистого адвоката та колишнього мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані.

Джуліані став ключовим гравцем у відстороненні колишнього посла США в Україні Марі Йованович, оскільки він вважав, що вона упереджена проти президента.

"Я сильно розраховую, що у нас буде кілька судових справ щодо президента, його дій, а також дій Руді Джуліані та його однодумців з України", - каже професор Бельт.

"Можливо, і більше судових справ щодо ділових відносин президента Трампа".

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Будь-які докази, які з'являться у майбутньому, звичайно, можуть завдати шкоди Трампу.

Але чи це буде впливати на американських виборців?

Демократи вважають, що наступний етап імпічменту може привернути більше уваги громадськості.

Опитування громадської думки показали, що вона рівномірно розділена щодо того, чи має Трамп бути відставлений з посади.

В останньому опитуванні, опублікованому Washington Post та ABC у вівторок, 49% виступали за імпічмент та відсторонення, а 46% - проти.

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