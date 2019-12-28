Розстріли на Майдані: Генпрокуратура визнала, що "беркутівців" мають обміняти

Image caption Павло Аброськін почепив на одяг емблему, схожу на прапор Росії. Адвокати у залі засідань твердили, що це просто куртка і емблема BMW

Генеральна прокуратура заявила, що обвинувачених у вбивствах на Майдані ексбійців спецпідрозділу "Беркут" мають обміняти. Про це йдеться у листі Генпрокурора Руслана Рябошапки, який зачитали під час засідання суду щодо запобіжного заходу ексбійцям.

"Генеральним прокурором у зв'язку з досягненням домовленості між Україною та РФ щодо одночасного звільнення осіб, які підозрюються, обвинуваченні або засудженні за вчинення злочинів... повідомляється, що наші обвинуваченні включені до зазначеного переліку", - зачитав лист від Генпрокурор представник прокуратури.

Він попросив долучити цей лист до матеріалів справи.

"У зв'язку з цим прокуратура не заперечує щодо зміни запобіжного заходу", - заявив прокурор.

Перед цим захисники підозрюваних просили скасувати будь-який запобіжний захід.

Загалом на лаві підсудних у справі щодо розстрілів людей на Майдані п'ятеро обвинувачених.

Троє з них - Сергій Зінченко, Павло Аброськін та Олег Янішевський - дотепер утримувалися під вартою. Ще два обвинувачених - Сергій Тамтура та Олександр Марінченко - під домашнім арештом.

Копирайт изображения ВВС Image caption Олександр Марінченко та Сергій Тамтура перебували під домашнім арештом

Колишні правоохоронці не визнають своєї вини.

Раніше джерела ВВС News Україна, близькі до Офісу президента, вказували, що їх включили до списку людей, яких готує на обмін Київ.

Російський прапор і прокурори

Утримуваних у СІЗО людей не привозили до суду з міркувань безпеки, тож вони виходили на відеозв'язок.

Під час відеозв'язку Павло Аброськін начепив собі на одяг російський прапор. Адвокати у залі засідань твердили, що це просто куртка і емблема BMW.

Адвокати постраждалих на Майдані та навіть прокурори просили перенести засідання, адже запізно дізнались про нього і не встигли ознайомитись з матеріалами апеляції.

Image caption Олег Янішевський

Через таку позицію прокурорів Олексія Донського та Яніса Сімонова Генпрокуратура під час засідання вирішила змінити команду, яка представляла справу у суді.

Попередні прокурори відмовлялись залишати суд і передавати справу новим, але наступного дня змушені були покинути суд.

"Нам дуже соромно за це", - вибачились вони перед присутніми на суді родичами загиблих.

На початку тижня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи домовилися про взаємне звільнення полонених до кінця року у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених".

Очікується, що з територій "ДНР" та "ЛНР" можуть повернутись понад 70 людей.

Справа про вбивства на Майдані

Святошинський районний суд Києва почав розгляд справи проти п'яти колишніх "беркутівців" по суті ще у травні 2016 року.

На лаві підсудних - п'ятеро чоловіків: ексзаступник командира київського "Беркута" Олег Янішевський та четверо ексбійців спецроти "Беркута" Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Сергій Тамтура і Олександр Маринченко.

Аброськіна та Зінченка заарештували ще навесні 2014 року. Інших трьох - у березні 2015 року.

Image caption Сергій Зінченко

Українські правоохоронці звинувачують у вбивстві 48 і пораненні 80 осіб на Майдані 25 "беркутівців" з так званої "чорної роти" - за кольором уніформ без розпізнавальних знаків, які в той день носили ці люди.

Їх ще називають "ротою Садовника" за прізвищем командира цього підрозділу. У Дмитра Садовника немає однієї руки. У день розстрілу відразу кілька відеокамер зафіксували, як один із стрільців в чорному веде вогонь у бік протестувальників, поклавши ствол автомата на культю.

Дмитра Садовника затримали ще навесні 2014 року. За пів року його випустили під домашній арешт, звідки він негайно зник. Уже за два місяці він отримав російське громадянство.

За даними українських правоохоронців, як мінімум 19 з 20 зниклих "беркутівців" з "чорної роти" теж осіли в Російській Федерації. Російські правоохоронці відмовляються видавати їх Україні.

П'ятеро колишніх працівників "Беркуту", які зараз на лаві підсудних Святошинського суду - це єдині затримані представники "роти Садовника".

Image caption Піком подій на Майдані стали масові розстріли протестувальників зранку 20 лютого 2014 року

Адвокати "беркутівців" заперечують докази обвинувачення. Їхні підзахисні не визнають себе винними.

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