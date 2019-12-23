ЗНО і мотиваційні листи: як їх писати?

Копирайт изображения unian Image caption Для когось написання мотиваційних листів може видатися недосяжною вершиною. HR-експерти на прохання ВВС News Україна дають поради, як їх писати

Вступаючи до вишів, окрім зовнішнього незалежного тестування, вступники незабаром писатимуть мотиваційні листи.

Ці вимоги почнуть діяти під час вступної кампанії 2021 року, але не у всіх університетах.

Що таке мотиваційний лист, як він впливатиме на рейтинг при вступі і як його писати, розповідає ВВС News Україна.

Мотиваційний лист: за і проти

Минулого тижня Верховна Рада ухвалила закон 2299, який змінює вищу освіту України. Однією з таких змін стало введення мотиваційних листів.

Вони разом з балами за ЗНО і балом за атестат формуватимуть рейтинг при вступі. Проте ці листи не будуть обов'язковими для всіх.

Університети запроваджуватимуть їх на власний розсуд, починаючи з 2021 року, розповів ВВС News Україна один з авторів закону, депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Бабак.

За словами депутата, мотиваційні листи запропонували кілька топових українських університетів з високою конкуренцією серед вступників. Тому, як зазначив Сергій Бабак, університети хотіли додатково перевірити мотивацію абітурієнтів.

У тексті закону 2299 йдеться, що за мотиваційний лист вступник може отримати від 0 до 1 відсотка конкурсного бала, а оцінку за нього опублікують на сайті закладу вищої освіти до початку основної сесії ЗНО. Тобто такі листи вступники мають писати і надсилати до вишів ще до початку ЗНО.

У документі мають бути причини, чому абітурієнт хоче вчитися саме у цьому університеті і на цьому факультеті, проте остаточні критерії вищі навчальні заклади прописуватимуть у своїх умовах прийому.

Копирайт изображения unian Image caption Мотиваційні листи писатимуть до початку ЗНО

"Поганим способом відбору студентів" назвала мотиваційні листи колега пана Бабака по парламенту Інна Совсун.

Депутатка від фракції "Голос" та ексзаступниця міністра освіти розкритикувала це нововведення, заявивши про можливу корупцію як при написанні, так і при оцінюванні листів.

"Як ми будемо знати, що мотиваційний лист написав дійсно студент, а не якась спеціально найнята компанія? В умовах високої конкуренції навіть один бал за мотиваційний лист може бути дуже важливим, а те, хто ці листи писатиме і як їх будуть оцінювати, під великим питанням", - заявила Інна Совсун у коментарі BBC News Україна.

Копирайт изображения unian Image caption Як ми будемо знати, що мотиваційний лист написав дійсно студент, а не якась спеціально найнята компанія, запитує депутатка Інна Совсун

Мотиваційний лист: поради від експертів

Що має бути у мотиваційних листах, а чого краще уникати? HR-експерти на прохання ВВС News Україна дають поради, як писати мотиваційні листи.

Майк Притула, засновник найбільшої в Україні онлайнHR-академії Mike Pritula Academy

Моя перша порада - це зрозуміти, навіщо цей мотиваційний лист і що буде від нього очікувати людина, яка його читатиме.

Такі листи роблять для того, щоб абітурієнти ухвалювали свідомі рішення.

І важливо у листі показати, що ваш вибір, ваше рішення вступити до цього вишу є усвідомленим і пояснити, як ви до цього прийшли.

Друга порада - це пояснити у листі, як ваш вибір пов'язаний з вашим майбутнім, як ви плануєте використовувати здобуті знання, де працювати.

Варто описати, які ви розглядали альтернативи, які варіанти у вас були, чому зупинилися саме на цій професії.

Не просто написати, що я обрав цю професію, бо вона мені подобається, а пояснити сам процес, як ви до цього прийшли, і чому подобається, чому ви зробили такий вибір.

Сюди варто додати більше фактів і більше розповісти про себе: "я прочитав, послухав, побачив і тоді вирішив…".

Можливо, наведіть приклади людей, які рекомендували вам там вчитися, чи вкажіть контакти тих осіб, які можуть дати вам рекомендації. Ймовірно до них ніхто звертатиметься, але такий дорослий і розважливий підхід з наведеними фактами і прикладами точно сприйматиметься позитивно.

Важливо детально ознайомитись з вишем, якому адресований лист - його роботою, програмою, хто у ньому навчався, де працюють випускники. Розкажіть про цих людей чи про програму вишу у листі, ваша розповідь не має бути абстрактною.

Чого варто уникати - не робити пустих заяв і не брехати. Не пишіть про себе якісь неправдиві речі, навіть якщо їх важко перевірити.

Завдання такого листа - це продати свою мотивацію, свої амбіції, плани і цілі. "Я чітко знаю, чого я хочу, я знаю, як я цього доб'юсь і навіщо це мені потрібно, чому я зробив саме такий вибір". Все решта будуть оцінювати на екзаменах чи тестах. Тому, на мою думку, тут не варто писати, наприклад, про свої слабкі і сильні сторони.

Якщо є можливість вказати когось для рекомендації, то робіть це. Але не варто згадувати батьків, мовляв, "ось мій тато порадив мені зробити такий крок".

Одна сторінка А4 для листа такого формату - це оптимальний обсяг.

Копирайт изображения unian Image caption Завдання такого листа - це продати свою мотивацію, свої амбіції, плани і цілі, говорить HR-експерт Майк Притула

Ольга Рашевська, засновниця LINK Recruitment Agency:

Мотиваційний лист - це давно поширена практика в західних вишах на рівні з атестатами і іншими документами. Це спосіб пізнати вас більш цілісно і персоналізовано, зрозуміти, чому саме ви повинні стати їхнім студентом.

Найперше - це варто ознайомитись з вимогами, щоб розуміти очікування приймальної комісії.

Наприклад: обсяг повинен скласти 600 слів. Розкажіть про причини, чому ви вибрали цей факультет, як це співвідноситься з вашими планами на майбутнє. Розкажіть про те, що хочете отримати під час навчання, опишіть ваші активності і практики, які стосуються обраного напрямку.

Структура повинна відповідати вимогам, але я б звернула увагу на такі блоки:

вступ,

мета вступу саме до цього вишу і конкретно тема або сфера, яка вас цікавить,

план реалізації ваших цілей та те, як програма вишу допоможе у цьому,

що у вас є такого, що допоможе у досягненні цілей, якими якостями ви володієте - наведіть приклади з навчання, життя.

вкажіть те, що плануєте розвивати,

який свій внесок ви можете зробити,

висновок.

Окремо про вступ - це як перше враження, які кожен з нас автоматично формує за перші 10-15 секунд. І другого шансу справити перше враження у вас немає. Швидше за все ми хочемо зацікавити і спонукати до подальшого знайомства з нами і до взаємодії. Але важливо не перестаратися, жарти і цитати можу мати зворотний ефект.

Можливо вам дуже захочеться розповісти про себе, але зверніть увагу, що має простежуватися логічний зв'язок і кожне слово має додавати аргументів на вашу користь.

І наостанок: дуже важливо перевірити граматику, орфографію і пунктуацію. Не тільки за допомогою програм, вони теж іноді помиляються! Дайте прочитати листа кільком людям, щоб переконається, що текст зрозумілий, структурований і логічний.

Копирайт изображения unian Image caption Розкажіть у листі про причини, чому ви вибрали цей факультет, як це співвідноситься з вашими планами на майбутнє

Олеся Гунько, HR-експертка

Якщо мотиваційний лист абітурієнта - поки що новинка, то з мотиваційним листом при пошуку роботи стикався майже кожен, зокрема, якщо подавався на вакансії міжнародних компаній.

Що може бути спільного у мотиваційного листа вступника і кандидата? Формальне призначення обох листів: 1) обґрунтувати, чому ви обрали цього роботодавця/цей ВНЗ, 2) обґрунтувати, яким чином ви відповідаєте заданим вимогам.

Часто пропозиція обґрунтувати, "чому ви обрали саме нашу компанію", сприймається негативно. Сама потреба писати мотиваційного листа наче обтяжує кандидата. Насправді у цій частині роботодавець хоче з'ясувати ваші цілі і цінності, виявити точки перетину із цілями та цінностями компанії. Для вас - це нагода познайомитись. Тобто мотиваційний лист - це ваша перша комунікація з роботодавцем\вишем, заочне знайомство.

Навіть, якщо згодом до нього випишуть формальні критерії, я би рекомендувала все-таки претендувати на індивідуальність, адже це шанс виділитись, звернути на себе увагу (а це важливо, особливо, якщо на факультет чи спеціальність, яку ви обрали, є великий попит).

Виділитись можна різними способами. У моєї колеги, скажімо, був досвід, коли кандидат на дуже популярну вакансію у компанії, яка входила до впливового рейтингу Fortune-500, написав мотиваційного листа у формі вірша. Потім він переміг у конкурсі на вакансію, бо мав відповідний досвід і компетенції, але на початку, щоб потрапити до шортліста за умов великої конкуренції, цього буває недостатньо.

Проте виділитись можна: переконливими аргументами, знанням історії компанії\вишу, цікавими ідеями розвитку сфери, концептуальним мисленням.

Однією із поширених помилок є використання "універсального" листа, який розсилають багато разів на усі вакансії. Мати шаблон листа, готовий кістяк - це ок, але цінним є індивідуальний підхід.

Лист повинен мати структуру. Спосіб викладення думок на папері демонструє, як ви мислите. Виділіть час на вивчення вимог, виділіть блок у листі під ваші навички та досвід, які відповідають цим вимогам.

Досягнення. Зазвичай, пропозиція розповісти про досягнення лякає кандидатів, а під досягненнями розуміють щось масштабне, як політ у космос. Досягнення - це про щоденну роботу для реалізації мети. Її величину та значущість визначаєте ви самі. Але два речення на підтвердження вашої цілеспрямованості працюватимуть на вашу користь.

Грамотність і форматування. Може видатись дивним, що про це треба говорити, але ці аспекти листа часто залишаються поза увагою кандидатів. Копіпейст окремих фраз, без вирівнювання шрифту, а іноді і без перекладу, граматичні помилки зменшують шанси кандидата до нуля, адже свідчать про невисокий рівень відповідальності, зацікавленості чи поваги.

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