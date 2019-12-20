Коли у Києві випаде сніг?

За вікном грудень, до Нового року - трохи більше тижня, але на зиму все це зовсім не схоже. Коли ж у Києві випаде сніг?

Минулого року столиця опинилася під снігом вже восени.

14 листопада 2018-го температура сягала 4 градусів морозу, через снігопад місто зупинилося в заторах, а соцмережі традиційно наповнилися скаргами на роботу комунальників.

Ось лише кілька фото, зроблених на вулицях Києва того дня.

Копирайт изображения Unian Image caption Київ, 14 листопада 2018 року

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Цьогоріч усе інакше. Снігу немає навіть у грудні, а температура вперто не опускається нижче нуля. Ба більше - найближчими вихідними вона може сягнути +10 градусів, прогнозують синоптики.

Кілька днів тому столиця оновила температурний рекорд, який тримався упродовж 82 років: 17 грудня стовпчик термометра піднявся до +10,4 градусів. Це на 1,7 градуса вище попереднього максимуму для цього дня, який був зафіксований ще у 1937-му.

Чому це відбувається?

Через глобальне потепління, пояснює в розмові з BBC News Україна директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

"Осінь продовжується взимку"

"Зміни клімату в Україні призводять до зсувів періодів сезонних процесів. Результатом цього є різкі потепління в холодний період року або ж навпаки - раптові похолодання у теплий", - каже пан Кульбіда.

"Теплий грудень - прямий наслідок тих процесів, які розпочалися десь у 1980-х роках. До цього зміни були мінімальними, після цього - пришвидшилися".

За його словами, на сніг у Новорічну ніч кияни все ж можуть розраховувати, але сподіватися на "зимову казку" точно не варто.

"Ми очікуємо, що сніг все ж випаде 29-30 грудня. Ніяких снігопадів - буде невеликий сніг, від двох до п'яти сантиметрів. У Києві та в більшості регіонів України, окрім південних і східних, він протримається до першої декади січня".

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Потім, каже директор Гідрометцентру, сніг знову зійде. Температурний режим, за прогнозами синоптиків, буде цьому сприяти.

Але якщо причина незвично теплого грудня у глобальному потеплінні, чому ж минулого року все було інакше, й зима прийшла до України вже в листопаді?

"Рік на рік, звичайно, не приходиться: з будь-якого загального правила бувають винятки. Але те, що осінь у нас продовжується взимку - це вже стало нормою, і дивуватися тут нічому", - каже Микола Кульбіда.

"Звісно, рано чи пізно температура знизиться і це може сприяти випадінню і утриманню снігу, але важливо, що середня температура зимового періоду все одно буде значно вищою за норму".

"Ми спостерігаємо за цим упродовж останніх 20 років, і за весь цей період було в найкращому разі два роки, коли норма не перевищувалася. Але це винятки, які, знову ж таки, лише підтверджують правило", - додає директор Гідрометцентру.

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