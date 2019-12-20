Українська армія переходить на англійську. Інтегрується з НАТО?
"Маємо ментально бути такими, як наші західні партнери", - каже заступник начальника Генштабу Сергій Наєв у розмові з BBC News Україна.
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За його словами, вивчення англійської мови - один зі шляхів наближення української армії до стандартів НАТО.
З наступного року у Збройних силах хочуть серйозно покращити якість вивчення англійської на всіх рівнях. Знання цієї мови стане перевагою при просуванні по службі.
Яка мотивація?
"Маємо вивчати документи в оригіналі. Ментально бути такими, як наші західні партнери", - пояснює Сергій Наєв.
У наступному році в ЗСУ мають посилити вивчення англійської мови, у тому числі за допомогою інструкторів західних партнерів.
На питання, як саме це відбуватиметься, генерал Наєв відповідає, що мова загалом йде про курси у вищих військових навчальних закладах.
"Всі військовослужбовці, починаючи від солдата до генерала, будуть поступово вивчати англійську мову, щоб знати і вміти використовувати штабні документи. І щоб можна було нормально спілкуватися під час міжнародних навчань", - каже заступник начальника Генштабу.
Він додає, що вивчення англійської стане одним з факторів мотивації для тих військових, хто розраховує на зростання по службі: "Буде надаватися перевага тому офіцеру чи сержанту, який знає англійську мову".
Заступниця міністра оборони України Аліна Фролова у розмові з "Радіо Свобода" анонсувала плани ввести перелік посад в ЗСУ, для яких знання англійської мови буде обов'язковим.
Проте це далеко не перша спроба просувати в українській армії англійську мову.
Раніше це також вважалось мотивацією, але лише для тих, хто розраховував взяти участь у миротворчих місіях.
Перша спроба навчити англійської Збройні сили була ще за президентства Віктора Ющенка.
Десять років тому, у 2009-му, навіть була ухвалена нова Концепція мовної підготовки особового складу Збройних сил.
Пізніше, за Віктора Януковича, такий підхід, як і зближення з НАТО, поступово згорнули.
Чи дійсно тепер українській армії вдасться покращити знання англійської від солдата до генерала - стане зрозуміло за кілька років.
Скільки українців у місіях НАТО?
Англійська мова у ЗСУ є частиною євроатлантичної інтеграції армії. Водночас перед першою зустріччю Зеленського з Путіним у Парижі 9 грудня виникли сумніви у тому, чи залишається цей курс незмінним. Особливо на тлі того, що лондонська зустріч НАТО на початку грудня пройшла без українського представництва на рівні президента чи міністрів.
У ЗМІ припускали, що команда Зеленського вирішила дещо пригальмувати співпрацю з НАТО, "щоб не злити Росію" у тлі переговорів щодо Донбасу.
У Генштабі запевнили BBC News Україна, що це неправда.
Наприклад, більше 60 українських військових продовжують служити у кількох місіях НАТО.
"У складі сил НАТО у Косові (KFOR) виконує завдання наш інженерний підрозділ чисельністю 40 військових. У складі тренувальної місії "Рішуча підтримка" в Афганістані утримуємо персонал, який включає 21 військового", - говорить генерал-лейтенант Наєв.
Україна провела 21 спільне навчання з НАТО у 2019 році. Шість в Україні та 15 за кордоном.
З 2020 року на нові організаційні структури, які діють у НАТО, переходять органи військового управління ЗСУ.
Кілька країн також надають ЗСУ інструкторів для тренувальних місій в Україні.
Міжнародні тренувальні місії:
- Американська тренувальна місія "Об'єднана багатонаціональна група з підготовки - Україна". З 2015 року через неї пройшли 13 батальйонів і три бригади.
- Британська програма Orbital, до якої з 2017 року приєдналися інструктори з Данії. 17 тис. українських військових.
- Канадська тренувальна місія Unifire (разом з шведськими інструкторами). 14 тис. українських бійців.
- Литовська місія, яка допомагає готувати Сили спецоперацій, механізовані бригади, Десантно-штурмові війська та снайперів, а також старшинсько-сержантський склад.
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