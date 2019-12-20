Українська армія переходить на англійську. Інтегрується з НАТО?

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"Маємо ментально бути такими, як наші західні партнери", - каже заступник начальника Генштабу Сергій Наєв у розмові з BBC News Україна.

За його словами, вивчення англійської мови - один зі шляхів наближення української армії до стандартів НАТО.

З наступного року у Збройних силах хочуть серйозно покращити якість вивчення англійської на всіх рівнях. Знання цієї мови стане перевагою при просуванні по службі.

Яка мотивація?

Копирайт изображения Пресслужба Генштабу

"Маємо вивчати документи в оригіналі. Ментально бути такими, як наші західні партнери", - пояснює Сергій Наєв.

У наступному році в ЗСУ мають посилити вивчення англійської мови, у тому числі за допомогою інструкторів західних партнерів.

На питання, як саме це відбуватиметься, генерал Наєв відповідає, що мова загалом йде про курси у вищих військових навчальних закладах.

"Всі військовослужбовці, починаючи від солдата до генерала, будуть поступово вивчати англійську мову, щоб знати і вміти використовувати штабні документи. І щоб можна було нормально спілкуватися під час міжнародних навчань", - каже заступник начальника Генштабу.

Він додає, що вивчення англійської стане одним з факторів мотивації для тих військових, хто розраховує на зростання по службі: "Буде надаватися перевага тому офіцеру чи сержанту, який знає англійську мову".

Копирайт изображения Міноборони України Image caption Фото з міжнародних навчань Combined Resolve за участі українських та американських військових

Заступниця міністра оборони України Аліна Фролова у розмові з "Радіо Свобода" анонсувала плани ввести перелік посад в ЗСУ, для яких знання англійської мови буде обов'язковим.

Проте це далеко не перша спроба просувати в українській армії англійську мову.

Раніше це також вважалось мотивацією, але лише для тих, хто розраховував взяти участь у миротворчих місіях.

Перша спроба навчити англійської Збройні сили була ще за президентства Віктора Ющенка.

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Десять років тому, у 2009-му, навіть була ухвалена нова Концепція мовної підготовки особового складу Збройних сил.

Пізніше, за Віктора Януковича, такий підхід, як і зближення з НАТО, поступово згорнули.

Чи дійсно тепер українській армії вдасться покращити знання англійської від солдата до генерала - стане зрозуміло за кілька років.

Скільки українців у місіях НАТО?

Копирайт изображения Міноборони України Image caption Українські військові в Афганістані

Англійська мова у ЗСУ є частиною євроатлантичної інтеграції армії. Водночас перед першою зустріччю Зеленського з Путіним у Парижі 9 грудня виникли сумніви у тому, чи залишається цей курс незмінним. Особливо на тлі того, що лондонська зустріч НАТО на початку грудня пройшла без українського представництва на рівні президента чи міністрів.

У ЗМІ припускали, що команда Зеленського вирішила дещо пригальмувати співпрацю з НАТО, "щоб не злити Росію" у тлі переговорів щодо Донбасу.

У Генштабі запевнили BBC News Україна, що це неправда.

Українські військові у місіях НАТО KFOR у Косові - 40 військових

Тренувальна місія "Рішуча підтримка" в Афганістані - 21 військовий

Наприклад, більше 60 українських військових продовжують служити у кількох місіях НАТО.

"У складі сил НАТО у Косові (KFOR) виконує завдання наш інженерний підрозділ чисельністю 40 військових. У складі тренувальної місії "Рішуча підтримка" в Афганістані утримуємо персонал, який включає 21 військового", - говорить генерал-лейтенант Наєв.

Україна провела 21 спільне навчання з НАТО у 2019 році. Шість в Україні та 15 за кордоном.

З 2020 року на нові організаційні структури, які діють у НАТО, переходять органи військового управління ЗСУ.

Кілька країн також надають ЗСУ інструкторів для тренувальних місій в Україні.

Копирайт изображения Пресслужба Генштабу Image caption "Програми співпраці з НАТО не згортаються. Зараз разом з експертами НАТО завершується підготовка проекту програми співпраці на 2020 рік", - каже Наєв.

Міжнародні тренувальні місії:

Американська тренувальна місія "Об'єднана багатонаціональна група з підготовки - Україна". З 2015 року через неї пройшли 13 батальйонів і три бригади.

Британська програма Orbital, до якої з 2017 року приєдналися інструктори з Данії. 17 тис. українських військових.

Канадська тренувальна місія Unifire (разом з шведськими інструкторами). 14 тис. українських бійців.

Литовська місія, яка допомагає готувати Сили спецоперацій, механізовані бригади, Десантно-штурмові війська та снайперів, а також старшинсько-сержантський склад.

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