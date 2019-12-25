Що позитивного сталося у 2019 році?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Не забувайте про приємні хвилини

2019-й, як і попередні роки, не завжди радував, підкидаючи нам часом не дуже приємні моменти.

Але, якщо бути відвертим, все було не так вже й погано.

Людина генетично запрограмована пам'ятати негативний досвід яскравіше і детальніше.

Однак, якщо серед нескінченних повідомлень про війну, терористичні напади, шахрайства під час виборів, авіакатастрофи, кліматичну кризу, повені, циклони й землетруси, ви все-таки прагнете знайти й позитивні спогади, хочемо вас запевнити: хороші новини також були.

Не вірите? Погляньмо на деякі позитивні моменти 2019 року, котрі ми навмисно відібрали, щоб ви змінили свою думку.

"Повстала з мертвих"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Привіт! Давно не бачились!

На території Галапагоських островів знайшли гігантську черепаху Chelonoidis Phantasticus. Цей вид протягом ста років вважався вимерлим.

Останній раз вчені бачили таку черепаху в 1906 році. І от цього року учасники експедиції від Національного парку і організації Galapagos Conservancy зустріли на острові Фернандіна дорослу самку Chelonoidis Phantasticus.

Вважається, що їй щонайменше 100 років, і, можливо, вона не єдина серед представників свого виду, яким вдалося вижити. Науковці кажуть, що сліди фекалій можуть свідчити про те, що десь поруч мешкають її родичі.

Це чудова новина і для морських черепах, адже відтоді, як 1973 року їх віднесли до виду, що охороняється, популяція цих тварин збільшилася на 980%.

Кити повертаються

Копирайт изображения Getty Images Image caption Коли від щастя хочеться стрибати

Горбатим китам більше не загрожує вимирання.

Популяція цих морських ссавців зросла на 93% і відновилася після майже повного винищення через китобійний промисел.

Полювання на китів заборонили в 1986 році, і популяція почала відновлюватися.

2019 року в південно-західній Атлантиці вчені зафіксували 25 тисяч особин горбатих китів.

Ні - діабету

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вчені оголосили про великий прорив у боротьбі проти діабету 1-го типу

Вченим вдалося перетворити стовбурові клітини людини на бета-клітини, що продукують інсулін.

Досягнення може істотно вплинути на лікування діабету першого типу.

"Це дуже важливий крок на шляху до нашої мети - створення клітин, які можна було б трансплантувати пацієнтам з діабетом", - сказав Матіас Хіброк, професор і директор Центру дослідження діабету UCSF.

... Альцгеймер

Копирайт изображения Getty Images Image caption Є надія подолати хворобу XXI століття

Тут маємо не одну, а цілих три причини для оптимізму.

По-перше, вчені сподіваються, що зможуть уповільнити перебіг хвороби завдяки адуканумабу, який може стати першим в світі препаратом проти хвороби Альцгеймера.

По-друге, дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі також виявили, що ліки, які знімають запалення мозку, можуть уповільнити або навіть відновити його когнітивні функції.

І нарешті німецькі вчені заявили, що навчилися визначати ранні прояви хвороби Альцгеймера задовго до появи клінічних ознак.

… та ВІЛ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Антиретровірусна терапія (АРТ) дозволяє знизити рівень вірусних клітин в організмі до мінімуму

ВІЛ-інфіковані чоловіки-геї, які проходять антиретровірусну терапію, не передають вірус своїм сексуальним партнерам.

Такого висновку дійшли британські вчені в результаті нового дослідження за участі близько 1000 гей-пар протягом восьми років.

Його результати опубліковані в медичному журналі Lancet.

Антиретровірусна терапія (АРТ) дозволяє знизити рівень вірусних клітин в організмі до мізерно малого.

Алжир і Аргентина перемогли малярію

Копирайт изображения Getty Images Image caption Малярія потрапляє у кров людини через укус малярійного комара

Алжир і Аргентина отримали офіційний сертифікат Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), що підтверджує їхній статус країн, "вільних від малярії".

За даними ВООЗ, хвороба, що передається через малярійних комарів, нині ліквідована в 38 країнах світу.

Врятуємо корали разом

Копирайт изображения Getty Images Image caption Спільними зусиллями збережемо рифи

Кількість коралів у Червоному морі зменшується. Вчені кажуть, що це відбувається через потепління води та негативний вплив туристів.

Деякі рифи на півдні Червоного моря знебарвилися. Але у північній частині ситуація значно краща - там корали здебільшого здорові.

Збереження й відновлення рифів вимагає регіонального співробітництва. Так виникла ідея об'єднати країни басейну Червоного моря (Ізраїль, Йорданію, Єгипет, Саудівську Аравію, Ємен, Еритрею, Джибуті та Судан) для захисту коралів у Транснаціональному центрі досліджень проблем Червоного моря.

Мета центру - об'єднати вчених з цих країн для вивчення здатності коралів протистояти змінам клімату, в надії, що це допоможе врятувати популяцію коралів по всьому світу.

Наша планета наразі зеленіша

Копирайт изображения Getty Images

Наша планета нині на 5% зеленіша, ніж 20 років тому. Про це свідчать супутникові спостереження NASA.

Це сталося завдяки розвитку сільського господарства та програм з озеленення в Африці, Індії та Китаї.

Космічне агентство США повідомляє, що зелене покриття планети збільшилося на два мільйони квадратних миль, що приблизно дорівнює площі тропічних лісів Амазонки.

Однак радіти зарано.

Озеленення не нейтралізує втрату природної рослинності або біологічного різноманіття в таких тропічних регіонах, як Бразилія та Індонезія.

Кіану більше не сумує

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кіану Рівз знайшов своє щастя поруч з Олександрою Грант

Ще донедавна ім'я Кіану Рівза частіше пов'язували із самотністю і смутком, ніж з його роботами в кіно.

З'явилися навіть меми "Сумний Кіану" (Sad Keanu), які швидко ширилися інтернетом і стали вірусними.

Тоді фанати вирішили допомогти актору знову стати веселим. Вони заснували "День підняття настрою Кіану" і святкували його щорічно 15 червня. Цього дня шанувальники надсилали йому слова любові й підтримки.

Але 2019 рік поклав кінець мінорному блюзу.

Кіану "більше не сумує", заявив актор і показав публіці свою подругу, художницю Олександру Грант.

Він розповів, що закоханий і неймовірно щасливий.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!