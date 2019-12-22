Як один сусід може перетворити життя всього будинку на кошмар

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"Таке враження, що в божевільні живе весь район", - розповідає Галина Півень, мешканка Чернігова. Її сусіди з першого поверху палять вогнища прямо у квартирі.

"Унітаз, вибачте, переповнений! Фекаліям просто нікуди діватися, тому вони на підлозі", - це вже каже комунальниця Світлана Криволап.

"Вона викидає через вікно відходи", - жаліється чернігівчанка Інна, чия сусідка виливає нечистоти через вікно квартири просто на вулицю.

"І коли мешканці зносять сюди сміття, вона перебирає всі контейнери, вибирає половину і складує. Потім ці речі вона стягує до своєї квартири", - додає Віталій Красовський, співробітник чернігівського комунального підприємства.

Це лише кілька історій про те, як один мешканець багатоповерхівки може зробити нестерпним життя цілого будинку.

Як живеться сусідам такого порушника та що можна зробити у цій ситуації?

Смердючий будинок

Копирайт изображения Олена Сидоренко Image caption Мешканці будинку зверталися до комунальників, але питання "проблемної сусідки" так і не вирішили

Оксана Влащик живе разом зі своєю сім'єю в одному зі спальних районів Чернігова. Спочатку багатоповерхівка нічим не відрізняється від сотень інших.

Різниця відчувається, коли підходиш ближче: нестерпний сморід змушує затримати дихання.

"Ми коли йдемо увечері, повертаємо сюди, ми вже знаємо - ми не помилимося, що це наша вулиця і наш під'їзд. Так смердить", - розповідає Оксана Влащик.

Сусідці Оксани за несплату комірного відключили каналізацію. Жінка проблему вирішила просто - виливає їх за вікно або біля під'їзду.

Через це біля будинку утворилася невелика яма.

Мешканці звернулись до комунальників - ті її засипали камінням та піском. Але запах лишився. Але головна проблема - не сморід. Нечистоти з перекритого туалету стікають у підвал, бо сама квартира - на першому поверсі.

"Сирість пішла вже і під її квартиру і далі поширилася, затопила там весь підвал. У неї ж там все мокре. У мене кут квартири вже з грибком. І дитина-астматик", - розповідає інша сусідка, Інна.

"По-людськи я намагалася їй допомогти. Я допомогла придбати компакт-туалет в її квартиру. І хотіла рухатися далі, але на наступний раз вона вже просто не відкриває двері", - розповідає Інна.

На "переговори" з іншими сусідами жінка не йде. На всі зауваження реагує агресивно. Люди кажуть, що бояться відпускати дітей гуляти біля будинку.

"Я не можу дитину саму залишити, щоб вона пішла. Тому що в будь-який момент сусідка може вийти з палицею і невідомо, що їй в голову стукне", - розповідає Оксана Влащик.

А що поліція?

"Викликали поліцію. Але правоохоронці сказали, що можуть тільки виписати їй штраф. А що з того штрафу, як вона ні за що й так не платить?!" - розповідає ще одна сусідка, Олена Клименок.

Комунальники про проблему також знають, але кажуть, що нічим не можуть зарадити. Жінка не пускає їх у квартиру і говорити відмовляється.

"Якщо в квартирі відключена каналізація - людина не може користуватися трубопроводом водовідведення", - розповідає про проблему начальник дільниці з обслуговування житлового фонду №3 КП "Деснянське" Чернігівської міської ради Світлана Криволап і додає, що комунальники й самі побоюються проблемної мешканки.

Сусіди намагалися вплинути на жінку через родичів, але марно. Свою сестру вона теж до квартири не пускає.

Юрій Власенко, соціальний працівник, теж мешкає у цьому будинку.

"Жодна служба сюди не зайде - ні поліція, ні ЖЕК. Ніхто туди не зайде і двері не виб'є. Тільки рішення суду! - пояснює він. - Мені пояснили - будуть тільки "відписки". Пишіть заяву, визивайте дільничного, який це все зафіксує. На камеру зафіксуйте - її крики, агресію. Потім подавайте до суду. Ми, сусіди, всі підписуємось, що свідки цього всього. І суд вирішить це питання".

Та сам пан Власенко нічого робити не планує. Каже, що живе вище і особисто йому жінка не заважає. Інші мешканці налаштовані рішуче: втомилися боятись за власні життя та квартири і планують іти до суду.

Копирайт изображения Олена Сидоренко Image caption Фото підвалу, куди теж стікають нечистоти

Схожа проблема виникла і у мешканців ще одного району Чернігова.

Там теж власникам квартири на першому поверсі відключили водовідведення. Вони не могли користуватись туалетом, тому зі своєї квартири пробили дірку прямо у підвал, куди й зливали нечистоти. Всі розмови з сусідами закінчувалися сварками.

"Вони неадекватно поводяться, вони ображають. Я просто вже не можу витримати", - зі сльозами на очах розповідає пенсіонерка із сусідньої квартири.

"По-перше, текло там у них. Видно було - плавали фекалії в квартирі. Це руйнування будинку. По-друге, сморід такий з квартири, що у нас ніколи взимку не закривалися двері у під'їзді", - додає вона.

До своєї квартири власники нікого не пускали. Навіть комунальників, які пропонували допомогу з ремонту. Допомогла лише надзвичайна ситуація: сталася аварія по цьому ж стояку і довелося міняти водопровід, і у проблемній квартирі - теж.

Ремонт оплатили інші мешканці будинку. Але вони задоволені й таким результатом. Принаймні, можуть користуватись підвалом та зачиняти двері до під'їзду. Сморід не заважає.

Смітник у квартирі

"Була ситуація недавно, що через неї була пожежа. І моя сусідка вистрибувала разом з дітьми з балкона", - мешканка Чернігова Юлія Шикула розповідає про проблемну сусідку з першого поверху. Жінка влаштувала у своїй квартирі смітник.

Копирайт изображения Олена Сидоренко Image caption Квартира жінки, яка зносить додому сміття. У вікнах немає скла, вони завішані брудною фіранкою, на стінах - сліди нещодавньої пожежі, яку влаштувала жінка.

"Сусідка наша вже років п'ять, а може і більше років, зносить сміття зі сміттєвих баків до себе додому. Тим сміттям забиті і підвали будинку", - розповідає Юрій Лещенко, його квартира поряд із проблемним житлом.

"У неї світла немає, електрики в квартирі. Я бачив сам особисто, як вона вночі підпалює газети і ходить. Мабуть, і того разу так сталось. Підпалила сміття і сталась пожежа", - зазначає він.

У вікнах квартири на першому поверсі немає скла. Рами завішані старим ганчір'ям. Замість дверей - дошка. Сусіди розповідають, що жінка давно не заходить в квартиру через під'їзд, натомість разом зі сміттям вправно залазить на балкон першого поверху.

Через бруд у її квартирі в усьому під'їзді не можуть роками вивести тарганів.

"Вікна ми не відкриваємо на балконі ніколи. Запах такий стоїть, що просто нестерпно. У мене є восьмирічна дитина, яка на балкон вийти не може, ми провітрити не можемо. Відповідно дитина хворіє, - розповідає сусідка Олена Денисенко. - Тарганів я виводжу регулярно. Там і щури є: просто стежка щуряча до її квартири".

Крім цього, жінка "привласнила кілька сміттєвих баків, якими мають користуватися мешканці району. З семи контейнерів вона вважає "своїми" п'ять. Туди складає перебраний непотріб, перев'язує мотузкою і не дозволяє ними користуватись.

"Щодня ми бачимо купу сміття, яку вона перебирає, складає, не дає двірникам підійти до смітника. Не дає мешканцям підійти до баків, викинути своє власне сміття. Нічого ми з нею зробити не можемо. Приїжджає комунальна служба, щоб забрати сміття - вона не дає його забирати", - розповідає прибиральниця Інна Ющенко.

Їздити за сміттям по одному комунальники бояться, приїжджають бригадою.

"Окрім своєї квартири, вона складає ці речі по всьому мікрорайону, по всіх підвалах, куди вона може тільки потрапити. На деревах її речі висять", - розповідає головний інженер КП "ЖЕК 13" Віталій Красовський

"Якщо інші люди підходять, заглядають в сміттєві баки, вона може і з ножем кинутися і нецензурно лаятись", - розповідає Олена Денисенко.

Допомогла знову надзвичайна ситуація. У квартирі "любительки сміття" сталася пожежа, комунальники змогли туди потрапити та винести частину непотребу.

Мешканці будинку вже не раз скаржилися до поліції, але далі протоколів справа не пішла.

"Поліцейськими було складено декілька протоколів за статтею 152 адміністративного кодексу України. Це порушення правил благоустрою міста. Нею передбачено покарання у вигляді штрафу від 20-ти до 80-ти неоподатковуваних мінімумів", - відповіли у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.

Через родичів також вплинути на жінку не вдалося, донька каже, що мати не реагує на її прохання.

Тепер сусіди збираються звернутись до психіатричної лікарні.

Середньовічні вогнища

Копирайт изображения Олена Сидоренко Image caption Мешканка квартири, де палять вогнища. Вікна без скла, рами закладені старою фанерою зі смітника. В таких умовах жінка живе багато років.

В іншій дев'ятиповерхівці Чернігова мешкає родина - пенсіонерка та її 30-річний син. Сусіди жаліються на обох.

"Нападав на людей, були випадки. Голим бігав по району. Коли він вдома, постійно кричить та нецензурно висловлюється. Діти бояться навіть повз будинок проходити", - розповідає Галина Півень, яка мешкає поряд.

За словами сусідів, чоловік зараз перебуває в медичному закладі на лікуванні. Вдома тільки його старенька мати. Поки спілкуємось із мешканцями будинку, вона кілька разів виглядає з-за старої брудної фанери, якою закладене вікно у квартирі.

Квартира на першому поверсі виглядає наче після вибуху. Скла у віконних рамах немає вже давно, його вибив син господині, кажуть сусіди.

Через борги у квартирі відключені всі можливі комунікації, і так уже три роки. Трубу теплопостачання спеціально провели в обхід боржників. Питаємо у самої мешканки, як вона живе взимку.

"Я вкриваюсь. У мене три ковдри. Я вкриваюсь і виходить "самообогрев", - кричить у відповідь жінка. У частині вікна, яка не закладена фанерою, видно тільки її очі.

Та сусіди розповідають інше. Кажуть, мати та син палять вогнища просто посеред квартири на першому поверсі.

"Було таке, що й рятувальники приїжджали гасити", - додає ще одна сусідка, Людмила Басович.

Сусіди кажуть, що відключені комунікації трохи додають їм спокою, принаймні, вибух газу не загрожує.

Комунальники намагалися забити вікна плівкою та аргілітом.

"Вони від цієї послуги відмовляються. Жіночка, мешканка цієї квартири, відмовилась і сказала, що ми повинні їй поставити нові вікна і решітки. Але це кошторисом не передбачено", - розповідають на комунальному підприємстві, яке обслуговує будинок.

Комунальники кажуть, що такі проблемні мешканці, які роблять життя сусідів нестерпним, є фактично в кожному мікрорайоні. Вплинути на них складно. А поліція може діяти тільки, якщо є правопорушення.

У більшості випадків проблеми вирішують лише частково і за умови, що комунальники ідуть на поступки і заради комфорту інших мешканців роблять ремонт у квартирі боржників.

Що робити, якщо у вас проблемний сусід? Поради юристки Катерини Кулініч

Звертатися можна до дільничного зі скаргами та заявами. Дільничні інспектори повинні знати проблемних мешканців і проводити профілактику.

Щоб зрушити справу з місця, ініціаторами всіх скарг мають бути сусіди проблемних мешканців, бажано колективно.

Якщо палять вогнища, можна скаржитися до ДСНС, бо це порушення правил пожежної безпеки. Обов'язково слід сповіщати поліцію, бо тоді ДСНС разом з поліцією буде діяти щодо сусідів, які ставлять під загрозу життя людей та майно будинку.

Якщо людина гучно слухає музику, зберігає вибухонебезпечні речовини та інше - це порушення. Слід звертатися до поліції та фіксувати його. Потім це може допомогти притягнути до адміністративної відповідальності винних.

Щодо викидів фекалій чи сміття через вікно, то це ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тоді слід зафіксувати такі факти на фото чи відео та, за можливості, звернутися до поліції, дільничного інспектора та в обслуговуючу компанію будинку.

У всіх таких випадках потрібно обов'язково фіксувати факти та звертатися зі скаргами, в майбутньому це може допомогти притягнути порушників до відповідальності. А от одноразові звернення навряд чи допоможуть, сусідам потрібно об'єднуватися і спільно боротися.

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