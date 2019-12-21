Інтеграція з Росією: чому білоруси протестують

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Понад тисяча білорусів зібрались у центрі Мінська з плакатами та лозунгами проти інтеграції з Росією у п'ятницю - у день зустрічі президентів Білорусі та Росії у Санкт-Петербурзі.

Кремль наполягає на поглибленні інтеграції із сусідньою державою на основі союзного договору 1999 року, в якому передбачено, серед іншого, створення єдиної валюти. Білорусь вважає, що інтеграція у тому вигляді, в якому її представляє російська сторона, обмежує білоруський суверенітет.

У руках демонстрантів були лозунги - "25 років - розуму немає", "Не дамо програти Білорусь у карти".

Негласний дозвіл?

Контрольовані державою ЗМІ попередили мінчан про небезпеку участі у несанкціонованих протестах, особливо підкресливши, що у місці призначеного збору маніфестантів можуть опинитись батьки із дітьми - у Палаці Республіки на Жовтневій площі відбуваються новорічні вистави.

Копирайт изображения Reuters Image caption "Білоруси - не росіяни" - з такими плакатами вийшли люди у п'ятницю.

Мінська міліція заявила, що вживатиме всі можливі заходи для безпеки громадян.

Напередодні під адміністративний арешт відправили опозиційних активістів Євгенія Афнегеля, Максима Вінярського, Дениса Урбановича. Їх покарали за участь в антиінтеграційних маршах, що відбулись у Мінську 7 та 8 грудня. Новий рік вони зустрінуть за ґратами.

Міліція попередила десятки учасників минулої акції про недопустимість несанкціонованих дій.

Однак одного з активних організаторів минулої акції Павла Сєвєрінца після профілактичної бесіди замість арешту відпустили на свободу.

"Цей спектакль має декілька адресатів. Сигнал Росії: ми, мовляв, цих націоналістів тримаємо під контролем. Сигнал Європі: ну, ми затримали, але ж відпустили. Сигнал білорусам: організатора відпустили, тож на Площу приходьте. Але дали 15 діб і арештували ще декількох, тож не треба багато народу - лише для картинки", - написав Сєвєрінець у Facebook.

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Низка аналітиків у Мінську відзначала, що антиінтеграційні акції можуть бути ще одним козирем президента Лукашенка на переговорах із Володимиром Путіним: мовляв, народ виступає проти.

Білоруська влада при цьому намагається зробити протест контрольованим, не допустити, щоби він переріс у широке незадоволення чинним режимом.

Коаліція демократичних сил Білорусі поширила звернення до громадян Росії, в якому заявляє, що "авторитарні уряди Росії та Білорусі від початку підписали Договір про створення Союзної держави лише для задоволення своїх безвідповідальних амбіцій" і закликає сусідів не визнавати будь-які "інтеграційні угоди, секретні протоколи Лукашенка і Путіна".

Мінськ та Москва наполягають на своїх інтересах

Кремль від грудня минулого року наполягає на поверненні до договору про створення Союзної держави Білорусі та Росії, який підписали у 1999 році. Договір зокрема передбачає впровадження єдиної валюти, створення наднаціональних органів управління і інші дії, які Мінськ розцінює як посягання на суверенітет країни.

Білоруська влада апелює до пунктів, за якими перед політико-організаційними змінами задекларовано створення рівних економічних умов для господарюючих суб'єктів у Білорусі та Росії.

Копирайт изображения Reuters Image caption У суботу демонстранти знову вийшли на протест у центрі Мінська. За даними ЗМІ, на акції зібралось більше сотні людей.

Сторони мали намір підписати документи про нові можливості інтеграції до 8 грудня - до 20-річчя союзного договору, однак цього не відбулось.

Напередодні нинішньої зустрічі президентів Путіна та Лукашенка голова верхньої палати парламенту Наталія Качанова заявила: "Позиція нашої країни залишається незмінною - розвиток інтеграції має бути з урахуванням національних інтересів і строго на основі принципів, закладених у договорі: рівні умови для суб'єктів господарювання, рівний доступ до ринків без вилучень і обмежень".

Володимир Путін на прес-конфренції 19 грудня повторив, що про рівність умов господарювання Москва готова говорити лише при поглибленні інтеграції.

"Дотувати Білорусь в умовах недовирішеності союзного будівництва було би з нашого боку помилковим" , - заявив він.