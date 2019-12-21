Інтеграція з Росією: чому білоруси протестують
Понад тисяча білорусів зібрались у центрі Мінська з плакатами та лозунгами проти інтеграції з Росією у п'ятницю - у день зустрічі президентів Білорусі та Росії у Санкт-Петербурзі.
Кремль наполягає на поглибленні інтеграції із сусідньою державою на основі союзного договору 1999 року, в якому передбачено, серед іншого, створення єдиної валюти. Білорусь вважає, що інтеграція у тому вигляді, в якому її представляє російська сторона, обмежує білоруський суверенітет.
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У руках демонстрантів були лозунги - "25 років - розуму немає", "Не дамо програти Білорусь у карти".
Негласний дозвіл?
Контрольовані державою ЗМІ попередили мінчан про небезпеку участі у несанкціонованих протестах, особливо підкресливши, що у місці призначеного збору маніфестантів можуть опинитись батьки із дітьми - у Палаці Республіки на Жовтневій площі відбуваються новорічні вистави.
Мінська міліція заявила, що вживатиме всі можливі заходи для безпеки громадян.
Напередодні під адміністративний арешт відправили опозиційних активістів Євгенія Афнегеля, Максима Вінярського, Дениса Урбановича. Їх покарали за участь в антиінтеграційних маршах, що відбулись у Мінську 7 та 8 грудня. Новий рік вони зустрінуть за ґратами.
Міліція попередила десятки учасників минулої акції про недопустимість несанкціонованих дій.
Однак одного з активних організаторів минулої акції Павла Сєвєрінца після профілактичної бесіди замість арешту відпустили на свободу.
"Цей спектакль має декілька адресатів. Сигнал Росії: ми, мовляв, цих націоналістів тримаємо під контролем. Сигнал Європі: ну, ми затримали, але ж відпустили. Сигнал білорусам: організатора відпустили, тож на Площу приходьте. Але дали 15 діб і арештували ще декількох, тож не треба багато народу - лише для картинки", - написав Сєвєрінець у Facebook.
Низка аналітиків у Мінську відзначала, що антиінтеграційні акції можуть бути ще одним козирем президента Лукашенка на переговорах із Володимиром Путіним: мовляв, народ виступає проти.
Білоруська влада при цьому намагається зробити протест контрольованим, не допустити, щоби він переріс у широке незадоволення чинним режимом.
Коаліція демократичних сил Білорусі поширила звернення до громадян Росії, в якому заявляє, що "авторитарні уряди Росії та Білорусі від початку підписали Договір про створення Союзної держави лише для задоволення своїх безвідповідальних амбіцій" і закликає сусідів не визнавати будь-які "інтеграційні угоди, секретні протоколи Лукашенка і Путіна".
Мінськ та Москва наполягають на своїх інтересах
Кремль від грудня минулого року наполягає на поверненні до договору про створення Союзної держави Білорусі та Росії, який підписали у 1999 році. Договір зокрема передбачає впровадження єдиної валюти, створення наднаціональних органів управління і інші дії, які Мінськ розцінює як посягання на суверенітет країни.
Білоруська влада апелює до пунктів, за якими перед політико-організаційними змінами задекларовано створення рівних економічних умов для господарюючих суб'єктів у Білорусі та Росії.
Сторони мали намір підписати документи про нові можливості інтеграції до 8 грудня - до 20-річчя союзного договору, однак цього не відбулось.
Напередодні нинішньої зустрічі президентів Путіна та Лукашенка голова верхньої палати парламенту Наталія Качанова заявила: "Позиція нашої країни залишається незмінною - розвиток інтеграції має бути з урахуванням національних інтересів і строго на основі принципів, закладених у договорі: рівні умови для суб'єктів господарювання, рівний доступ до ринків без вилучень і обмежень".
Володимир Путін на прес-конфренції 19 грудня повторив, що про рівність умов господарювання Москва готова говорити лише при поглибленні інтеграції.
"Дотувати Білорусь в умовах недовирішеності союзного будівництва було би з нашого боку помилковим" , - заявив він.