"Філарет цього не любив". Як церква на Волині святкуватиме два Різдва

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На Волині у головному храмі єпархії ПЦУ цього року вперше відправлять два різдвяні богослужіння: 25 грудня і 7 січня.

Керівник єпархії, владика Михаїл так зреагував на публічний лист частини вірян. Він називає запровадження свята Різдва до Нового року "декомунізацією" та рухом до європейських традицій.

На дошці оголошень Свято-Троїцького кафедрального собору, що є головним у Волинській єпархії ПЦУ, є повідомлення про різдвяну службу найближчої середи, 25 грудня.

"Змінити атмосферу"

Копирайт изображения Оксана Коваленко Image caption Свято-Троїцький кафедральний собор є головним у Волинській єпархії ПЦУ

Святкове богослужіння у єпархії вирішили провести у відповідь на звернення кількох тисяч прихожан, які ще у листопаді опублікували відкритий лист до митрополита Луцького і Волинського Михаїла з "уклінним проханням".

Віряни не хочуть відзначати Різдво після Нового року. Пишуть, що "понад 90 років тому радянська влада змінила святкові акценти на користь атеїзму", просять допомогти "змінити атмосферу передсвяткових очікувань".

Різдвяний піст підписанти теж почали раніше - 15 листопада.

"25 грудня - це не тільки католицьке Різдво, а загальнохристиянське. Всеправославний собор в Константинополі 1923 року вирішив, що православні християни, згідно із точнішим Григоріанським календарем, мають відзначати Різдво Христове 25 грудня. На це погодилися усі країни, окрім тих, що були під впливом Радянського Союзу", - йдеться у листі.

"Більшість помісних православних Церков святкують Різдво саме 25 грудня. Проте Україна досі залишається у радянській (на тепер - російській) парадигмі", - наголошують його автори.

"Філарет цього не любив"

Копирайт изображения Оксана Коваленко

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл розповідає, що вирішив на користь богослужіння 25 грудня, бо є звернення і бо святкування Різдва "є логічним". Однак проведе його ще раз - традиційно у січні - для вірян з іншою позицією:

"Ми не відміняємо нічого, ми просто розширюємо час святкування Різдва Христового... Тому ті люди, які побажають прийти 7-го, прийдуть 7-го, ті, які - 25, прийдуть 25-го. Ми і перших, і других не позбавимо можливості порадіти Дню народженню Ісуса Христа... З любов'ю чекаю всіх!" - розповідає він.

Про себе він каже, що не один рік святкує Різдво Христове 25 грудня, але тільки у вузькому колі. На запитання, чому не заявляв про свою позицію раніше, відповідає:

"Не говорили голосно, тому що патріарх (патріарх УПЦ КП Філарет, який правив до жовтня 2018 року, - Ред.) цього не любив... В них так було затверджено. А сьогодні, коли нова церква, то, відповідно, можуть бути і зовсім інші нові традиції, і вже ми стаємо ближче до європейських церков", - каже митрополит.

"В попередні роки я точно так само святкував, тільки про це голосно не казав, бо це була інша влада, інша церква, були інші традиції. Ну, а тепер настав день декомунізації церковних традицій неправильних", - додає він.

Владика Михаїл демонструє докази на підтвердження того, що Різдво напередодні Нового року є істинним, - дві богослужбові книги 1982 року (видавництва Московської патріархії) і 2002 року (видану УПЦ Київського патріархату).

Каже, що ці видання для священників - як правила дорожнього руху для водіїв. Він показує сторінку, де вказана дата Різдва - 25 грудня.

Копирайт изображения Оксана Коваленко Image caption Священник показує церковні книги двох патріархатів, які здавна опонують один одному. В обох написана одна дата.

Що кажуть люди?

Священник розпитував колег з інших єпархій про їхні різдвяні служіння. Каже, більшість підтримує, багато хто буде служити у цей день:

"Але не всі готові сміливо про це сказати. У мене є один колега, він каже: "Я буду 25-го служити. Але якщо щось, то я буду казати, що служив до свята Спиридона Тріміфунтського Чудотворця. А якщо буде тихо, то скажу, що то є різдвяні свята. Залежно від того, як народ відреагує".

Лучани ще не усі чули про можливість святкувати Різдво Христове 25 січня. Хтось підтримує зміни, а хтось - категорично проти.

"Європа коли святкує? 25-го! То що на москалів будемо дивитися, що вони будуть тримати свою монополію на 7-е? Треба потихеньку впроваджувати, щоб приєднатися до світової спільноти", - розповідає 71-річний Анатолій.

"Я не знаю, нащо так роблять, щоб щось поміняти. Це, я вважаю, неправильно. Завжди 7-го відзначали", - вважає 20-річна Анфіса.

А 84-річний Андрій каже, що святкування Нового року перед Різдвом є неправильним, бо припадає на піст.

"Справа в тому, що Новий рік іде у піст, люди зустрічають його, гуляють, п'ють-випивають і морди навіть б'ють. А на Різдво 7-го роблять такий ангельський вигляд, що вони не винні ні в чому. То получається накладка. Треба перейти з усім світом, що відсвяткувати весь період скоромних свят без ніякої горілки", - доводить він.

"Я і до 25 грудня, і до 7 січня ставлюся нормально. Мені без різниці", - каже 20-річна Ангеліна

"Я за те і за те. Хто признає те, хто те. Я два рази збираюся святкувати. А ніхто ж не знає, як правильно. Краще два, ніж ні разу", - вважає 62 річна Ніна.

Владика Михаїл, тим часом, припускає, що потрібно як мінімум 15 літ, аби українці сприйняли релігійну новелу.

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