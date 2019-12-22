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Підсумки - 2019
Головні новини
Найкращі пісні та альбоми 2019 року
Найкращі пісні та альбоми 2019 року
Безлюдна Україна, Венера і морське дно: як уявляли 2020 рік у кіно
22 грудня 2019
Безлюдна Україна, Венера і морське дно: як уявляли 2020 рік у кіно
Топ-20 найкращих різдвяних фільмів за версією Independent
21 грудня 2019
Топ-20 найкращих різдвяних фільмів за версією Independent
Книжки 2010-тих: Як змінилося читання і література за останні десять років
Фільми 2010-тих: Десятиріччя, яке змінило кіно
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Головна
Новини
Книга року ВВС
Україна
Політика
Економіка
Суспільство
Наука
Технології
Здоров’я
Спорт
РУС
BBC Журнал
Блоги
Також у новинах
Спецпроекти
Фото
Відео
Learning English