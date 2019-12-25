Місто, у якому цілий рік Різдво

Копирайт изображения Getty Images Image caption Будинок Санта-Клауса популярний серед туристів цілий рік

Ви ж знаєте, як дістатися до будинку Санти, чи не так?

Усе вірно. Йдіть провулком Санта-Клауса, поверніть праворуч у проїзд Святого Миколая.

Можливо, цей маршрут звучить трохи незвично. Але знову ж таки, місто Норт-Пол, або Північний полюс, що у штаті Аляска - не звичайне місто.

Запитайте про це у 21-річного Коді Маєра. Він виріс у Норт-Полі і зараз працює у будинку Санта-Клауса.

Однак не називайте його ельфом. У нього й так достатньо проблем із поясненнями, звідки він, під час знайомства з новими друзями в інтернеті.

"Зазвичай це виглядає так: "О боже, ти з Північного полюса! Ти жартуєш?", - розповів Коді у розмові з BBC.

"Люди зазвичай питають: "Це справжнє місто?" І тоді я показую їм у Google - так, це справжнє місто".

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Норт-Полі стоїть найбільша у світі склопластикова статуя Санти

Невелике містечко Норт-Пол - із населенням 2 117 людей - знаходиться за 2 700 км від власне Північного полюса.

Але там ви все одно побачите оленів, котрі пасуться біля провулку Сніговика, кольорові ліхтарики і, звичайно ж, найбільшу в світі статую Санта-Клауса зі склопластику.

Норт-Пол знаходиться у кількох годинах їзди на південь від Полярного кола. Це популярне туристичне місце і, звичайно, місце призначення усіх листів, адресованих "Санта-Клаусу, Північний полюс".

На ці листи відповідає команда добровольців на сусідній військовій базі Ейльсон. Щоб дати старенькому трохи перепочити, ви ж розумієте.

"Санта - зайнята людина, тож я впевнена, що він цінує допомогу", - каже Міцці Вілкокс, рядова ВПС першого класу, яка у Норт-Полі вже два роки.

Вона каже, що це унікальний досвід: "Скільки людей можуть сказати, що вони живуть на Північному полюсі? Ми відповідаємо на листи дітям у всьому світі. Я пам'ятаю, як писала свої листи до Санти, і можу лише уявити, якою б я була щасливою, якби він мені відповів".

Image caption Міцці відповідає на листи, адресовані Санті

Однак у цю пору року в містечку не так багато денного світла.

"Зазвичай сонце сходить близько 11-12 ранку, а заходить близько 3 вечора. Отже, маємо десь чотири години", - розповідає Коді.

Міцці рекомендує використовувати лампи, що імітують сонячне світло, та пити вітаміни.

А як же холод? Температура у грудні може опускатися до -25°C.

"Я просто добре одягаюся! - каже вона. - Зима може здатися довгою, проте ми можемо побачити Північне сяйво".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Туристів до Норт-Пола приваблює Північне сяйво

То як же розважаються у Північному полюсі? За словами Коді, треба отримувати задоволення від перебування на свіжому повітрі.

"Ми катаємося на сноубордах, - каже він. - Також є снігоходи та зимова риболовля".

Але хіба життя у постійній атмосфері Різдва не позбавляє відчуття особливості, притаманного цьому святу?

Два роки у Норт-Полі жодним чином не вплинули на святковий настрій Міцці: "Різдво - моя улюблена пора року!"

А як щодо Коді? Чи не хотілося йому кинути будинок Санти і попрямувати на південь? Аж ніяк.

"Я це люблю, - каже він нам. - Мабуть, я залишусь тут надовго - якщо не на все життя".

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