Чи можна "заїсти" втрату близької людини?

Копирайт изображения Katie Horwich

Найскладніше та найважче в житті кожного - це втрата близької людини.

Чи може їжа допомогти подолати біль втрати?

Правильне харчування - важливий елемент боротьби зі стресом смерті. Але глибока туга часто позбавляє апетиту.

Ліндсі Остром з Міннесоти, що на Середньому Заході США, знає не з чуток, що це таке.

Вона народила сина Афтона передчасно, на п'ятому місяці вагітності. Наступного дня хлопчик помер.

Жінку охопив нестерпний біль, який вплинув на неї як фізично, так і емоційно. Вона плакала ночі поспіль, а дні проводила у піжамі і майже нічого не їла.

"Я думала лише про те, що втратила сина. Це все, що мене цікавило", - розповідає Ліндсі.

Пані Остром - кулінарна блогерка. У своєму блозі A Pinch of Yum вона поділилася гірким досвідом: розповіла, що їжа втратила аромат, а шлунок не сприймає нічого, окрім невимовного горя.

"Нудило від самої думки про їжу. Те, що зазвичай викликало апетит, почало викликати відразу, - розповідає вона. - Я з тих, хто любить гостру їжу з яскравими ароматом і смаком, але тоді я могла проковтнути лише звичайний картопляний суп або білий хліб з вершковим маслом".

Щоб якось підтримати Ліндсі, друзі й родичі приносили їй свіжоспечений хліб, запечені і тушковані страви.

Копирайт изображения A Pinch of Yum Image caption Вершковий картопляний суп гарно лікує розбите серце

"Це стало своєрідним рятівним жилетом, - розповідає Ліндсі. - Я могла з'їсти цілу миску за один раз. Це повертало мене до життя, відновлювало сприйняття реальності".

Пані Остром зрозуміла, наскільки важливими можуть бути прості страви, якщо приготувати їх з любов'ю. Вона взяла у родичів та друзів рецепти і поділилася ними у серії кулінарних дописів.

Тема отримала розвиток в Instagram, де під гештегом #feedingabrokenheart почали з'являтися фото страв, що допомогли іншим людям подолати їхнє горе.

Копирайт изображения Instagram Image caption Фото "їжі, що заспокоює" в Instagram під гештегом #feedingabrokenheart

На початкових стадіях шоку після тяжкої втрати часто виникає первинна психологічна реакція "бийся або тікай", тому ми втрачаємо апетит, каже Ліза Шульман, професорка неврології з Університету Меріленду в США.

Через свою професійну діяльність, пані Шульман неодноразово була свідком суїцидальної поведінки. Однак смерть власного чоловіка просто розчавила її. Це змусило її написати книгу "До і після втрати", де жінка розповідає, як пережити горе від втрати близької людини.

Вона хотіла зрозуміти вплив горя на організм людини - і як їжа може цьому зарадити.

Під час травматичної втрати мозок виступає як своєрідний охоронець, пояснює Ліза Шульман, блокуючи наші найболючіші спогади і дозволяючи робити лише те, що ми можемо емоційно "переварити".

"Коли ми сумуємо, виникає враження, що між нами і навколишнім середовищем існує якийсь простір, і це "вимикає" нашу сенсорну систему, - говорить вона. - Гадаю, що це, ймовірно, також впливає на сприйняття смаку їжі".

За словами професорки Шульман, щоб одужати, потрібно поступово відновлювати свої позитивні спогади, і їжа може відіграти в цьому не останню роль.

"Я зосередилася на продуктах, які повертають теплі спогади. Наприклад, обирала рецепти, котрі любив мій чоловік. І це мене втішало".

Копирайт изображения Katie Horwich Image caption Хто б міг подумати, що сира цибуля може стати джерелом приємних спогадів

Ось ще одна історія.

Коли кілька років тому Емі втратила батька, і саме їжа допомогла їй відчути себе ближче до нього.

Він був єврейсько-румунським мігрантом, який працював архітектором, а у вільний час продавав пастрому (м'ясний делікатес з яловичини).

Був один продукт, що миттєво відновлював спогади Емі про тата. Це сира цибуля.

"Він додавав її майже до всіх страв", - розповідає жінка.

І хоч смак сирої цибулі не викликає у неї особливого захоплення, Емі почала їсти її кілька разів на тиждень.

"Я їм за тата", - ділиться враженнями вона.

А ще батько любив коржики, і Емі також почала їх їсти, щоб зрозуміти, що ж татові так подобалося в них. Їжа стала для неї особистим ритуалом.

Ідея возз'єднання з мертвими через їжу не нова. Наприклад, у Стародавньому Римі на могилі розливали вино, щоб втамувати спрагу небіжчика, і ставили їжу, щоб наситити його.

А офіційна жалоба індусів передбачає вживання лише рослинної їжі протягом 12-ти днів.

В Японії похорон зазвичай проводять за буддистськими обрядами.

Вважається, що після смерті небіжчик не покидає свою родину, а продовжує бути її членом. Тому біля його портрету ставлять чашу з рисом та палички, які розміщують вертикально в мисці.

А в Мексиці під час 9-денної жалоби на столі має бути шоколадний гострий соус молі.

Кенді Кенн з Бейлорського університету каже, що традиція приносити їжу мертвим нині змінюється в традиційних суспільствах.

"Наприклад, в Китаї на могили раніше приносили апельсини, хурму, ананаси. Нині там можна часто побачити американські страви: картоплю фрі, шейк, бургери, - розповідає вона. - Іноді це їдять ті, хто прийшов "відвідати" небіжчиків, або прибирають працівники цвинтарів".

Такі практики рідше зустрічаються у західному світі - але на півдні США є їжа, яка має символічне значення.

Там на поминках зазвичай пригощають запеченими або тушкованими стравами: у Новому Орлеані це, приміром, джамбалайя, а у Техасі - запечена картопля.

Ідея в тому, щоб об'єднати людей під час спільної трапези без небіжчика.

Тож, хоч померлі й пішли з нашого життя фізично, але продовжують жити у наших спогадах, коли ми їмо те, що вони любили.

Кенді Кенн додає, що часто відчуття горя вважають ненормальним, і люди поспішають "рухатися далі".

Але якщо ми створимо свої харчові ритуали, це, можливо, допоможе не втрачати зв'язок з важливими для нас людьми, яких вже немає поруч.

І втрата буде не такою гострою, і нам стане легше.

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