2019 рік у фото: як ми в Україні його прожили

2019 рік для українців почався з двох важливих новин - актор і комедіант Володимир Зеленський у новорічну ніч оголосив, що йде в президенти, а Православна церква України отримала томос про автокефалію.

Копирайт изображения ВВС Image caption 5 січня 2019 року у Стамбулі відбулося підписання томосу про автокефалію Православної церкви України. Це фото кореспондента BBC, зроблене в момент підписання, згодом стало дуже популярним у соцмережах

7 січня, на Різдво, тисячі людей прийшли до Софіївського собору у Києві, щоб томос побачити. Фото з цим документом стали частиною передвиборної кампанії Петра Порошенка. Білбордами з ними була завішана вся країна. Проте це йому не допомогло - президентські вибори він програв.

Копирайт изображения NurPhoto Getty Images Image caption Вперше дебати на президентських виборах пройшли на стадіоні, а вся країна спостергіала за шоу під назвою "здача аналізів"

У квітні 2019 Україна отримала новообраного президента, за нього проголосували 73% виборців. Такі безпрецедентні результати ще не отримував жоден український президент.

Копирайт изображения NurPhoto Getty Images Image caption Вираз обличчя, коли розумієш, що станеш президентом. На фото - Володимир Зеленський після оприлюднення результатів екзит-полів. 21 квітня 2019 року

Копирайт изображения ANDRII-NESTERENKO Getty Images Image caption Отримав усю владу. У травні 2019 року відбулася церемонія інавгурації. Володимир Зеленський став президентом і розпустив парламент

У липні в Україні вже був новий парламент з пропрезидентською монобільшістю, а наприкінці серпня - новий уряд. "Монобільшість", "Зекоманда", "Зе", "турборежим", "Слуги народу" - у політичному словнику українців з'явилося багато нових слів.

Копирайт изображения NurPhoto Image caption "Слуги народу" - найбільша фракція у парламенті. Зірками української політики стали багато нових людей

Копирайт изображения unian Image caption Україна отримала нову Раду, новий Кабмін, нового генпрокурора і нових губернаторів. Олексій Гончарук у свої 35 років став одним з наймолодших керівників уряду у світі

У липні 2019 року українського нацгвардійця Віталія Марківа засудили до 24-х років в'язниці в Італії. Обвинувачення - причетність до вбивства на Донбасі. Це рішення італійського суду викликало обурення українців і протести, як діаспори в Італії, так і акції перед італійським посольством у Києві.

Копирайт изображения SERGEI SUPINSKY Image caption Марківа затримали в італійській Болоньї, куди він прилетів провідати матір

Попри масштабні політичні зміни в країні та кардинальне оновлення влади подією 2019 року українці назвали звільнення моряків і політв'язнів з Росії.

Копирайт изображения Владислав Мусієнко Image caption 7 вересня за цією подією спостерігала вся країна. 35 українців повернулися додому

Копирайт изображения SOPA Images Image caption Український режисер Олег Сенцов вийшов на свободу після понад п'яти років перебування за ґратами в Росії

Відкрити ринок землі - було однією з найбільших обіцянок нового президента і нового уряду. Проте зробити це у 2019 році вони так і не встигли. Рада проголосувала за законопроєкт про землю лише у першому читанні. До другого справа не дійшла.

Копирайт изображения unian Image caption Сила землі. Питання про продаж землі викликали численні акції протесту у Києві, але чи були серед протестувальників власники паїв - питання відкрите

"Ні капітуляції" під такими гаслами у жовтні в українських містах пройшли акції протесту. Не допустити відведення військ на Донбасі та не погоджуватися на "формулу Штайнмаєра" вимагали протестувальники від влади. Формулу, яку не розуміє і не може оцінити більшість українців, узгодили на переговорах у Мінську 1 жовтня 2019 року.

Копирайт изображения unian Image caption Не перейти червоні лінії закликали президента Зеленського учасники протесту

У 2019 році Україна прогриміла на весь світ, коли президенту США Дональду Трампу почав загрожувати імпічмент через українського президента, ім'я якого з'явилося на перших шпальтах всіх світових видань.

Обвинувачення стверджує, що Трамп вимагав від українського президента відкрити справу проти сина свого потенційного опонента на виборах 2020 року Джо Байдена, і ціною цієї послуги була військова допомога США Україні.

Це той політичний скандал, який продовжиться і у 2020 році.

Копирайт изображения SAUL LOEB Image caption Стенограми двох телефонних розмов президентів розбирали на деталі

9 грудня 2019 року у Парижі відбулася одна з найважливіших політичних зустрічей року для України - Володимир Зеленський вперше у якості президента зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Вони подивилися один одному в очі, але великих домовленостей не досягли. Востаннє така зустріч на рівні лідерів держав відбулася аж у 2016 році.

Копирайт изображения IAN LANGSDON Image caption Зеленський vs Путін. Збільшення кількості КПВВ, новий обмін полоненими, розведення військ в окремих ділянках - такими були результати зустрічі у Парижі

У 2019 році було кілька гучних і гарних неполітичних новин. Наприклад, вихід збірної України з футболу у фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу 2020 року. А ще перемога молодіжної збірної на Чемпіонаті світу з футболу.

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Весь 2019 рік на Донбасі тривали бойові дії. Зміна верховного головнокомандувача України не принесла швидкого миру країні.

Копирайт изображения unian Image caption У 2019 році на Донбасі загинули 110 бійців і майже 20 мирних мешканців

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