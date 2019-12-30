2019 рік у фото: як ми в Україні його прожили
2019 рік для українців почався з двох важливих новин - актор і комедіант Володимир Зеленський у новорічну ніч оголосив, що йде в президенти, а Православна церква України отримала томос про автокефалію.
7 січня, на Різдво, тисячі людей прийшли до Софіївського собору у Києві, щоб томос побачити. Фото з цим документом стали частиною передвиборної кампанії Петра Порошенка. Білбордами з ними була завішана вся країна. Проте це йому не допомогло - президентські вибори він програв.
У квітні 2019 Україна отримала новообраного президента, за нього проголосували 73% виборців. Такі безпрецедентні результати ще не отримував жоден український президент.
У липні в Україні вже був новий парламент з пропрезидентською монобільшістю, а наприкінці серпня - новий уряд. "Монобільшість", "Зекоманда", "Зе", "турборежим", "Слуги народу" - у політичному словнику українців з'явилося багато нових слів.
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У липні 2019 року українського нацгвардійця Віталія Марківа засудили до 24-х років в'язниці в Італії. Обвинувачення - причетність до вбивства на Донбасі. Це рішення італійського суду викликало обурення українців і протести, як діаспори в Італії, так і акції перед італійським посольством у Києві.
Попри масштабні політичні зміни в країні та кардинальне оновлення влади подією 2019 року українці назвали звільнення моряків і політв'язнів з Росії.
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Відкрити ринок землі - було однією з найбільших обіцянок нового президента і нового уряду. Проте зробити це у 2019 році вони так і не встигли. Рада проголосувала за законопроєкт про землю лише у першому читанні. До другого справа не дійшла.
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"Ні капітуляції" під такими гаслами у жовтні в українських містах пройшли акції протесту. Не допустити відведення військ на Донбасі та не погоджуватися на "формулу Штайнмаєра" вимагали протестувальники від влади. Формулу, яку не розуміє і не може оцінити більшість українців, узгодили на переговорах у Мінську 1 жовтня 2019 року.
У 2019 році Україна прогриміла на весь світ, коли президенту США Дональду Трампу почав загрожувати імпічмент через українського президента, ім'я якого з'явилося на перших шпальтах всіх світових видань.
Обвинувачення стверджує, що Трамп вимагав від українського президента відкрити справу проти сина свого потенційного опонента на виборах 2020 року Джо Байдена, і ціною цієї послуги була військова допомога США Україні.
Це той політичний скандал, який продовжиться і у 2020 році.
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9 грудня 2019 року у Парижі відбулася одна з найважливіших політичних зустрічей року для України - Володимир Зеленський вперше у якості президента зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Вони подивилися один одному в очі, але великих домовленостей не досягли. Востаннє така зустріч на рівні лідерів держав відбулася аж у 2016 році.
У 2019 році було кілька гучних і гарних неполітичних новин. Наприклад, вихід збірної України з футболу у фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу 2020 року. А ще перемога молодіжної збірної на Чемпіонаті світу з футболу.
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Весь 2019 рік на Донбасі тривали бойові дії. Зміна верховного головнокомандувача України не принесла швидкого миру країні.
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