Головні бізнес-події 2019: Boeing та Huawei

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після другої аварії польоти на 737 Max припинили

Минулого року одна з найбільших авіакомпаній світу зазнала важкого удару по своїй репутації.

У березні 2019 року літак Boeing 737 Max 8 розбився в Ефіопії, забравши життя 157 людей.

Ця катастрофа стала другою аварією літака цього типу за пів року - наприкінці жовтня 2018 року розбився такий самий Boeing індонезійської компанії Lion Air. Загинули 189 людей, які були на борту.

Дві авіакатастрофи, які "пережив" літак цієї серії стали безпрецедентним випадком в сучасній цивільній авіації.

Причиною називають механічні та конструктивні проблеми в системі покращення характеристик маневрування (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS), яка у фоновому режимі змінювала дії пілота.

Оскільки MCAS мала спрацьовувати лише в екстремальних ситуаціях, у Boeing вирішили, що пілоти літаків 737 Мax не потребують додаткової підготовки, і їх про це навіть не проінформували.

Втрата довіри

Аналізуючи обидві аварії, капітан Денніс Таджер, один з найдосвідченіших пілотів American Airlines з 27-річним досвідом, розповів, що у ситуації з Boeing 737 Max була порушена система культури безпеки.

Капітан Таджер, колишній льотчик військово-повітряних сил, представник профспілки пілотів American Airlines, каже, що "обурений" тим, що Boeing і регулятори не розповіли пілотам про систему MCAS.

За його словами, це порушення довіри і правил передачі інформації пілотам.

Копирайт изображения Dennis Tajer Image caption Капітан Денніс Таджер, один з найдосвідченіших пілотів American Airlines, обурений тим, що пілотам не розповіли про систему MCAS

Літаки залишаються в небі і не падають, завдяки особливій формі крила, верхня частина якого вигнута сильніше, ніж нижня. При цьому швидкість потоку повітря над крилом вища, ніж під ним.

Через перепад тиску в шарах атмосфери виникає турбулентність, і тоді літак може впасти. Літак збільшує кут атаки, тобто, простіше кажучи, підіймає ніс вгору. У такому положенні він буде втрачати швидкість і зрештою впаде.

737 Max - остання модифікація найпопулярнішого літака в пасажирській лінійці Boeing. Його випускають з кінця 1960-х років, постійно модернізуючи.

Кут атаки на Boeing 737 вимірюють два датчики в носовій частині. Саме несправність одного з датчиків, як вважають експерти, могла привести до того, що система MCAS помилково вважала, що кут атаки літака збільшився, і його треба направити до землі.

Авіаційні експерти дорікають Boeing в тому, що MCAS фактично керувала літаком паралельно з пілотами, які не підозрювали про це.

Копирайт изображения Boeing Image caption Половина продажів Boeing припадає на 737 Max

Скасування польотів Boeing 737 Max дуже вдарило по фінансових показниках компанії, оскільки половина продажів Boeing припадає саме на 737 Max.

У Boeing заявили, що "перепрошивають" MCAS.

Однак капітан Таджер каже, що його пілоти не літатимуть на них, поки не пройдуть комплексну програму навчання.

Генеральний директор Boeing Денніс Мюленбург був змушений піти у відставку.

Раніше Boeing оголосив про створення постійного безпекового комітету, який контролюватиме розробку, виробництво та експлуатацію літаків компанії.

США vs Китай

Торговельно-економічні суперечки між США і Китаєм тривали весь 2019 рік. Часткові угоди з новими тарифами ввізного мита змінювалися новими хвилями конфлікту.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Вашингтоні вважають, що Huawei контролює влада Китаю

Напруга посилилася після того, як китайський технологічний гігант Huawei потрапив до "чорного списку" США.

Huawei - головний гравець на ринку мереж п'ятого покоління 5G. Його смартфони конкурують з продукцією Apple і Samsung.

США заборонили використовувати обладнання Huawei в Америці та закликали своїх союзників зробити те саме.

На тлі американських санкцій Google оголосила про розрив контракту з Huawei. Компанія втратила доступ до всіх сервісів Google, а також не може використовувати операційну систему Android на смартфонах, що продаються за межами КНР.

Адміністрація Трампа вважає, що технологічний успіх Китаю є результатом шахрайства, викрадення інтелектуальної власності та великих державних субсидій.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У грудні 2018 року в Канаді за запитом США заарештували фінансову директорку і доньку засновника Huawei Мен Ваньчжоу. Її звільнили під заставу, але судовий процес щодо її екстрадиції до США триває

У Вашингтоні вважають, що Huawei контролює уряд Китаю, і це загрожує "національній безпеці, зовнішній політиці та економіці" США.

США обвинувачує китайського виробника у шпигунстві на користь уряду КНР.

Huawei заперечує всі обвинувачення і наголошує, що працює незалежно від китайського уряду.

Минулого року канадські правоохоронці затримали фінансову директорку Huawei Мен Ваньчжоу, яка є донькою засновника корпорації.

Вона носить електронний браслет, залишається під цілодобовим наглядом і не може виїхати з Ванкувера, доки не буде вирішене питання про її можливу екстрадицію до США.

Куди йде Британія?

Британія все-таки виходить з Євросоюзу. Ця подія стала, ймовірно, головною новиною для британців у 2019 році.

Британці зробили цей вибір на референдумі у 2016 році. Але останні три роки британські політики постійно сперечалися, чи варто провести повторне голосування, чи номінально вийти з ЄС, але продовжувати застосовувати його правила та положення.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перемога Консервативної партії Бориса Джонсона остаточно вирішила питання про те, чи вийде Британія зі складу ЄС

Перемога Консервативної партії Бориса Джонсона остаточно врегулювала це питання.

Керуючий директор лондонської дослідницької компанії Capital Economics Роджер Бутл заявив, що "зрадів і відчув полегшення" після результатів виборів: "Гадаю, було б величезним ризиком залишатися в ЄС".

Він стверджує, що останні десятиліття ЄС був зоною відносної економічної неспроможності. "І ситуація буде погіршуватися, тому ми опинилися б у дуже вразливому становищі".

Водночас виконавчий директор Coriolis Technologies Ребекка Гардінг розчарована результатом, оскільки хотіла, щоб Велика Британія залишилася в ЄС.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Економісти застерігають, що переговори щодо узгодження безмитної торгівлі між Британією і ЄС будуть непростими

"Наша торгівля значною мірою залежить від європейського постачання. Наразі наше головне завдання - відмовитись від правил і норм ЄС так, щоб не завдати шкоди економіці Великої Британії", - говорить пані Гардінг.

На її думку, переговори щодо вільної торгівлі з ЄС не будуть легкими.

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