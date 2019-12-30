Головні бізнес-події 2019: Boeing та Huawei
Минулого року одна з найбільших авіакомпаній світу зазнала важкого удару по своїй репутації.
У березні 2019 року літак Boeing 737 Max 8 розбився в Ефіопії, забравши життя 157 людей.
Ця катастрофа стала другою аварією літака цього типу за пів року - наприкінці жовтня 2018 року розбився такий самий Boeing індонезійської компанії Lion Air. Загинули 189 людей, які були на борту.
Дві авіакатастрофи, які "пережив" літак цієї серії стали безпрецедентним випадком в сучасній цивільній авіації.
Причиною називають механічні та конструктивні проблеми в системі покращення характеристик маневрування (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS), яка у фоновому режимі змінювала дії пілота.
Оскільки MCAS мала спрацьовувати лише в екстремальних ситуаціях, у Boeing вирішили, що пілоти літаків 737 Мax не потребують додаткової підготовки, і їх про це навіть не проінформували.
Втрата довіри
Аналізуючи обидві аварії, капітан Денніс Таджер, один з найдосвідченіших пілотів American Airlines з 27-річним досвідом, розповів, що у ситуації з Boeing 737 Max була порушена система культури безпеки.
Капітан Таджер, колишній льотчик військово-повітряних сил, представник профспілки пілотів American Airlines, каже, що "обурений" тим, що Boeing і регулятори не розповіли пілотам про систему MCAS.
За його словами, це порушення довіри і правил передачі інформації пілотам.
Літаки залишаються в небі і не падають, завдяки особливій формі крила, верхня частина якого вигнута сильніше, ніж нижня. При цьому швидкість потоку повітря над крилом вища, ніж під ним.
Через перепад тиску в шарах атмосфери виникає турбулентність, і тоді літак може впасти. Літак збільшує кут атаки, тобто, простіше кажучи, підіймає ніс вгору. У такому положенні він буде втрачати швидкість і зрештою впаде.
737 Max - остання модифікація найпопулярнішого літака в пасажирській лінійці Boeing. Його випускають з кінця 1960-х років, постійно модернізуючи.
Кут атаки на Boeing 737 вимірюють два датчики в носовій частині. Саме несправність одного з датчиків, як вважають експерти, могла привести до того, що система MCAS помилково вважала, що кут атаки літака збільшився, і його треба направити до землі.
Авіаційні експерти дорікають Boeing в тому, що MCAS фактично керувала літаком паралельно з пілотами, які не підозрювали про це.
Скасування польотів Boeing 737 Max дуже вдарило по фінансових показниках компанії, оскільки половина продажів Boeing припадає саме на 737 Max.
У Boeing заявили, що "перепрошивають" MCAS.
Однак капітан Таджер каже, що його пілоти не літатимуть на них, поки не пройдуть комплексну програму навчання.
Генеральний директор Boeing Денніс Мюленбург був змушений піти у відставку.
Раніше Boeing оголосив про створення постійного безпекового комітету, який контролюватиме розробку, виробництво та експлуатацію літаків компанії.
США vs Китай
Торговельно-економічні суперечки між США і Китаєм тривали весь 2019 рік. Часткові угоди з новими тарифами ввізного мита змінювалися новими хвилями конфлікту.
Напруга посилилася після того, як китайський технологічний гігант Huawei потрапив до "чорного списку" США.
Huawei - головний гравець на ринку мереж п'ятого покоління 5G. Його смартфони конкурують з продукцією Apple і Samsung.
США заборонили використовувати обладнання Huawei в Америці та закликали своїх союзників зробити те саме.
На тлі американських санкцій Google оголосила про розрив контракту з Huawei. Компанія втратила доступ до всіх сервісів Google, а також не може використовувати операційну систему Android на смартфонах, що продаються за межами КНР.
Адміністрація Трампа вважає, що технологічний успіх Китаю є результатом шахрайства, викрадення інтелектуальної власності та великих державних субсидій.
У Вашингтоні вважають, що Huawei контролює уряд Китаю, і це загрожує "національній безпеці, зовнішній політиці та економіці" США.
США обвинувачує китайського виробника у шпигунстві на користь уряду КНР.
Huawei заперечує всі обвинувачення і наголошує, що працює незалежно від китайського уряду.
Минулого року канадські правоохоронці затримали фінансову директорку Huawei Мен Ваньчжоу, яка є донькою засновника корпорації.
Вона носить електронний браслет, залишається під цілодобовим наглядом і не може виїхати з Ванкувера, доки не буде вирішене питання про її можливу екстрадицію до США.
Куди йде Британія?
Британія все-таки виходить з Євросоюзу. Ця подія стала, ймовірно, головною новиною для британців у 2019 році.
Британці зробили цей вибір на референдумі у 2016 році. Але останні три роки британські політики постійно сперечалися, чи варто провести повторне голосування, чи номінально вийти з ЄС, але продовжувати застосовувати його правила та положення.
Перемога Консервативної партії Бориса Джонсона остаточно врегулювала це питання.
Керуючий директор лондонської дослідницької компанії Capital Economics Роджер Бутл заявив, що "зрадів і відчув полегшення" після результатів виборів: "Гадаю, було б величезним ризиком залишатися в ЄС".
Він стверджує, що останні десятиліття ЄС був зоною відносної економічної неспроможності. "І ситуація буде погіршуватися, тому ми опинилися б у дуже вразливому становищі".
Водночас виконавчий директор Coriolis Technologies Ребекка Гардінг розчарована результатом, оскільки хотіла, щоб Велика Британія залишилася в ЄС.
"Наша торгівля значною мірою залежить від європейського постачання. Наразі наше головне завдання - відмовитись від правил і норм ЄС так, щоб не завдати шкоди економіці Великої Британії", - говорить пані Гардінг.
На її думку, переговори щодо вільної торгівлі з ЄС не будуть легкими.
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