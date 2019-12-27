Чому Путін розлютився на Польщу

Копирайт изображения SPUTNIK/AFP Image caption В останніх заявах російський лідер посилив тиск на Польщу

У підсумкових заявах про 2019 рік у висловлюваннях Володимира Путіна вирізнялася одна тема: Польща та її роль у Другій світовій війні.

За останні сім днів президент Росії згадував про це щонайменше п'ять разів на ключових нарадах — деякі з них мали мало спільного з історією чи зовнішньою політикою.

У незвичному емоційному спалаху на колегії Міністерства оборони 24 грудня Путін назвав посла Польщі в нацистській Німеччині "сволотою та антисемітською свинею".

Через дві години російський президент знову підняв цю тему на зустрічі з лідерами парламенту. Спікер Держдуми В'ячеслав Володін подякував Путіну і зажадав вибачень від Польщі.

Наступного дня президент Путін провів традиційну підсумкову зустріч з ключовими російськими бізнесменами.

За даними російського видання журналу Forbes, він також "здивував усіх тим, наскільки глибоко він занурився в історичні матеріали, що стосуються початку Другої світової війни та позицій Польщі".

Він також планує написати статтю на цю тему. Але чому раптом це стало цікавити Росію?

Копирайт изображения EPA Image caption Зустріч з бізнес-лідерами відбувалася у великій залі Кремля

Путінській критиці Польщі передувала резолюція Європейського парламенту. Документ звинуватив і Радянський Союз, і нацистську Німеччину у розв'язанні Другої світової війни.

Для російського президента порівняння цих двох держав є "вершиною цинізму", і він знову вдався до улюбленої практики використати ситуацію на свою користь, звинувативши когось іншого, а саме - Польщу.

Радянський Союз часто звинувачували у намірах поділити Польщу разом із нацистською Німеччиною після підписання пакту про ненапад з Гітлером (відомого як пакт Молотова-Ріббентропа).

Але чому Путіна обурюють звинувачення проти країни, якої вже не існує?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Угоду між Німеччиною та СРСР, відому як пакт Молотова-Ріббентропа, підписали у 1939 році

Це також ключова можливість для президента Путіна узаконити себе як наступника радянської імперії та свою експансіоністську зовнішню політику.

Тож Кремль сприймає будь-яку критику того, що в Росії називають Великою Перемогою, як напад на себе.

Звичайно, жодне з цих пояснень не є достатньою підставою для того, щоб Польща прийняла звинувачення на свою адресу, які вона назвала "фальшивим наративом".

Ця тема є дуже чутливою у Польщі. З 2018 року звинувачення польського народу та Польщі у співучасті у злочинах нацистів є кримінальним правопорушенням.

Після протестів закон пом'якшили, змінивши кримінальне правопорушення на цивільне.

Перемога СРСР у Другій світовій війні — один із найшанованіших стовпів російської державної ідеології. І вже понад 70 років її щороку відзначають з великою помпезністю і пафосом.

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