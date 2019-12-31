Впізнайте новорічне дерево. Тест
Цьогорічна тепла зима змушує шукати святковий настрій у мандаринових ласощах, ароматах прянощів та новорічних дерев.
У цей час хвойні рослини та їхні родичі стають головними гостями площ міст та затишних осель.
Чи зможете ви не розгубитися в різноманітті хвоїнок та розрізнити всі рослини? Зимове ботанічне випробування розпочинається просто зараз.
Автор тесту - Олексій Коваленко.
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