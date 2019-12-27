Як тварини отримують різдвяні подарунки. Фото

Цього тижня у зоопарках різних країн світу дарували тваринам святкові подарунки: як правило, смаколики, прикрашені по-різдвяному.

Ось кілька фото з зоопарків Франції, Німеччини, Колумбії та Нової Зеландії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Папуга розкриває подарунок у зоопарку поблизу Крайстчерча в Новій Зеландії

Копирайт изображения Getty Images Image caption А цій горилі в австралійській Орані дістався заморожений різдвяний подарунок

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ці гепарди, теж в Орані, обнюхують свої подарунки

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Копирайт изображения AFP Image caption Саймірі, або Білячі мавпи, розгортають подарунки в зоопарку на північому заході Франції

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Копирайт изображения AFP Image caption Родина слонів у німецькому Гамбургу отримала подарункові пакунки з фруктами, горіхами та соломою

Копирайт изображения AFP Image caption Цей бабуїн ласує у зоопарку Калі в Колумбії

Копирайт изображения AFP Image caption Ця пантера справно інспектує шкарпетки з подарунками у Калі

Копирайт изображения EPA Image caption Лев, який доїдає подарунки, теж живе у зоопарку в Калі

Копирайт изображения AFP Image caption А цей капуцин у Колумбії, здається, обрав завеликий для себе подарунок

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