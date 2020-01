Музичні події 2020 року, на які варто звернути увагу

Копирайт изображения Getty Images

Наступив 2020-й рік і ось кілька музичних подій, на які варто звернути увагу протягом наступних 12 місяців.

Новий альбом Адель

"Свій наступний альбом я назву ADELE," написала Lady Gaga у Twitter в жовтні.

Вона не надала жодних пояснень, тож нумо робити припущення: можливо, так співачка спонукала Адель дописати свій четвертий альбом, щоб всі лаври дістались іншим, наприклад самій Леді Газі.

Останнє світове турне Адель було у 2017 році. Відтоді співачка здебільшого залишалася в тіні музичного олімпу, лише періодично з'являючись в Instagram, щоб підтримати футбольний клуб Tottenham Hotspur або фанатку Spice Girls.

Але "джерела" повідомили таблоїдам, що вона повернулася в студію, тому, можливо, на нас дійсно чекає новий альбом.

Нова тема для Бонда

У квітні має вийти новий, 25-й фільм, про Джеймса Бонда.

Це означає, що десь на планеті одна з найбільших зірок поп-музики ховається в студії звукозапису, намагаючись створити ідеальний трек для "007: Не час помирати".

Безперечним фаворитом букмекерів став Ед Ширан.

"Три роки тому я написав нову мелодію. Більше нічого не скажу, щоб ніхто її не вкрав, але вона справді гарна", - розповів співак в ефірі The Late Late Show.

Серед інших можливих авторів - Дуа Ліпа, Ліам Галлахер і Леді Гага, яка щойно отримала "Оскар" за музику до стрічки "Зірка народжується".

Каньє в президенти?

"2020-го я йду на вибори, ось так!"- зухвало заявляв Каньє Вест у свої пісні Facts з альбому Life Of Pablo 2016 року.

Музикант давно говорив про свої амбіції щодо Білого дому - але чи дійсно він готовий скласти конкуренцію Дональду Трампу наступного року?

Виявляється, ні. Випустивши новий альбом Jesus Is King, репер переглянув свої політичні плани, заявивши, що націлився на 2024-й, а не на 2020 рік.

Репер вважає, що в країні необхідно створити більше робочих місць.

Він також заявив про бажання змінити своє ім'я на "Християнський Геній-Мільярдер Каньє Вест".

Фестивалю Гластонбері 50

Наступного року культовий фестиваль святкує свою золоту річницю, і Тейлор Свіфт, Пол Маккартні і Діана Росс вже підтвердили свою участь.

Організатор Емілі Іевіс каже, що решта учасників не менш "зоряна". Вона також прагне інтегрування концепції ґендерної рівності 50/50 серед гостей заходу.

Ходять чутки, що фестиваль відвідають Guns N'Roses, американський репер Кендрік Ламар, Аріана Гранде, Arctic Monkeys, Мадонна та The 1975.

А от Елтона Джона, Fleetwood Mac та Queen не буде.

Ріанна та її новий альбом у стилі реґі

Чотири останні роки Ріанна займалась чим завгодно, крім створення музики: вона запустила лінію косметики і одягу та спробувала свої сили в кіно.

Але для її музичних шанувальників це нічого не означає. У квітні, коли Ріанна представила нову лінійку краси в Instagram, один з її підписників поскаржився: "Ми хочемо новий альбом, сестричко".

Влітку вона вивела тролінг на новий рівень, поділившись відео про саму себе в студії з підписом: "Де альбом?"

Попри це, ми знаємо, що робота над альбомом у розпалі. У листопаді співачка розповіла Vogue, що це буде музика у стилі "реґі-ф'южн".

Світові турне зірок

Перший концерт в рамках туру Madame X Tour пройшов у вересні 2019 року в Нью-Йорку

Мадонна прибуває до Великої Британії в кінці січня із двотижневим туром на підтримку нового альбому Madame X Tour. Фінальний концерт відбудеться у London Palladium.

Це рідкісна можливість побачити королеву поп-музики на власні очі, однак не забувайте, що зірка зазвичай спізнюється на кілька годин - часто виходячи на сцену після 11 вечора.

Плани британського хіп-хоп виконавця Stormzy - не менше амбітні: тур у 55 концертів, зокрема три виступи у лондонському O2, а також шоу в Азії, Австралії, Новій Зеландії, Північній Америці та Африці.

Біллі Айліш (Billie Eilish) оголосила про нове світове турне 2020 року. 17-річна співачка почне серію концертів вже наступного літа. Першою країною стане Іспанія, потім вона відвідає Амстердам, Берлін і Париж. Закінчить свій тур Біллі двома виступами в Лондоні.

Співачка збирається зробити свої концерти повністю екологічними. Дівчина закликає своїх прихильників брати з собою на концерт багаторазові пляшки для води.

Біллі Айліш збирається зробити свої концерти повністю екологічними

Канадська співачка, композитор, актриса і продюсер Аланіс Моріссетт випустить новий студійний альбом Such Pretty Forks in the Road у травні 2020 року.

Вона також відправиться у світове турне з нагоди 25-річчя альбому Jagged Little Pill.

І не забувайте про мюзикли ...

Дженніфер Гадсон виконає роль Арети Франклін у біографічному фільмі про життя відомої джазової співачки

Успіх "Найвеличнішого шоумена", Rocketman і "Богемної рапсодії" свідчить про те, що мюзикли не втрачають популярності і кінокомпанії активно їх випускають.

І от за адаптацію класичного бродвейського хіта взявся Стівен Спілберг. Оскароносний режисер зніме "Вестсайдську історію", зібравши для цього зоряну команду.

Образ Тоні втілить Ансель Елгорт, а Марії - Рейчел Зеглер.

Крім того, наступного року вийде байопік "Королева соула", присвячений творчості джазової співачки Арети Франклін.

Головну роль виконає володарка "Оскара" Дженніфер Гадсон.

Після успіху "Зірка народилася" Бредлі Купер взявся за нову роль - актор виконає головну роль в біографічному фільмі про композитора Леонарда Бернштайна.

І це ще не все.

Французька кіностудія Gaumont зніме біографічний фільм про життя канадської співачки Селін Діон.

Бетховену виповнюється 250

2020 року світ святкуватиме 250-у річницю музичного класика, німецького композитора Людвіга ван Бетховена.

Він народився у Німеччині в 1770 році, хоча протягом багатьох років сам композитор вважав своєю датою народження 1772-й. Виявляється, батько додав йому кілька років, щоб зробити грандіозний талант сина ще більш неймовірним в очах публіки.

З нагоди події заплановані десятки культурних заходів, зокрема великий документальний фільм, що складається з 52 частин.

Американський композитор Девід Ланг створив сучасну версію опери Бетховена "Фіделіо" під назвою "В'язень держави".

Національний оркестр ВВС в Уельсі та Симфонічний оркестр ВВС відтворять епічний чотиригодинний благодійний концерт композитора 1808 року, на якому він представив свої 5-у і 6-у симфонії, а також свій 4-й фортепіанний концерт.

Німеччина також ґрунтовно підготувалася до ювілею відомого земляка.

Повністю оновили експозицію в знаменитому будинку-музеї Бетховена у Бонні. А піонери електронної музики Kraftwerk влаштують концерт просто неба на його честь.

Крім того, група музикознавців і програмістів планують за допомогою штучного інтелекту дописати 10-у симфонію німецького композитора, яку він не встиг закінчити за життя.

