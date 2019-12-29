"Путін забирає своїх"- соцмережі про суд над беркутівцями та обмін

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Попри початок "довгих вихідних" у соцмережах активно обговорюють гострі політичні новини.

У Києві кілька днів тривав суд над ексбійцями "Беркуту", яких обвинувачували у вбивствах на Майдані. За даними прокуратури, їх у неділю, 29 грудня, мають обміняти на українських полонених.

А суд у Харкові виніс вирок і тут же відпустив звинувачених у вибуху під час акції євромайданівців. Тоді, у 2014 році, загинули четверо людей, зокрема дитина.

У соцмережах багато хто різко обурений обміном цих людей і навіть вважає, що це підриває суверенітет країни. Інші - виправдовують звільнення українських полонених незалежно від ціни.

Блогер Роман Шрайк припускає, що цей обмін - результат непублічних домовленностей між Путіним і Зеленським під час нормандської зустрічі.

"Путін забирає "своїх". Не дивує, що беркута "свої" для Путіна", - пише він.

На російського президента покладає провину за вимушене звільнення колишніх "беркутівців" і журналістка Христина Бердинських.

"Не знаю, що написати, крім того, що Путін - садист і маніяк... Люди не мають бути у полоні й мають повернутися додому. Вбивці Небесної сотні повинні відбувати покарання у в'язниці, а не перебувати на свободі, нехай навіть ця свобода в ДНР. Путіна просто не повинно було трапитися в цьому світі", - вважає вона.

"Завтра буде обмін. Але обмін ким? Незрозуміло, чому особи, що, ймовірно, скоїли тяжкі злочини (вбивства) на Майдані в Києві у лютому 2014 року, розглядаються як кандидати на обмін "полоненими"(?), "утримуваними особами"(?), "заручниками"(?) в контексті Мінських домовленостей?" - пише виконавчий директор фонду "Відродження" Олександр Сушко.

"Чи це не втрата суверенітету?" - запитує юрист Масі Найєм.

Не погоджується із такою ціною обміну й колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Домовленості між Україною та РФ" мають пріоритет над Кримінальним кодексом" - відзначає аналітик Володимир Горбач.

На його думку, такий обмін може мати негативні наслідки для української державності.

"Якщо в когось ще були уявлення про правову державу в Україні - сьогодні вони розвалилися остаточно. Нам в прямому ефірі показують, як судами і прокуратурою керують в ручному режимі. І що найгірше - під тиском Росії. Просто важко собі уявити, щоб глава суверенної держави погодився на таку авантюру. Але він погодився", - пише Радко Мокрик.

"Звільнення правоохоронців, які розстріляли сотню громадян в центрі столиці, навіть без вироку, це потужний сигнал - будь-які злочини можуть зійти з рук, якщо вони виконуються за кремлівською вказівкою. Це підштовхує до нових, ще більш страшних злочинів", - вважає співзасновник освітніх курсів Prometeus Іван Примаченко.

Втраченою надією називає звільнення ексберкутівців журналістка Тетяна Катриченко:

А багато хто запитує, якою тепер буде доля майданівців.

Зеленський виконує суспільний запит тих, хто не був на Майдані, вважає Альона Яхно.

"Їм воно не болить. Який запит на справедливість", - пише вона.

За будь-яку ціну

Але багато хто виправдовує обмін.

"Витягати своїх будь-якою ціною", - пише журналіст Ельдар Сарахман.

"Мені завжди хочеться запитати тих людей, які проти обміну і знають про знущання над полоненими, а якщо б там були ваш батько, син, дід, брат, сват, кум, дочка, мати ... ви б теж були проти?", - погоджується у коментарях Talya Fil.

"Навіщо годувати злочинця за податки родини загиблих і до того ще й наших людей там кинути. Позитивно", - відповідає на питання про ставлення до обміну читачка ВВС News Україна Юлія Пушкар.

Підтримує обмін і Наталія Каплан, сестра Олега Сенцова, який п'ять років був ув'язнений у Росії.

"Я в тій меншості, яка готова закрити очі на несправедливість, але витягнути людей з пекла... Так, я розумію почуття родичів Небесної сотні, але ці беркутівці вже не повернуть їм близьких, зате в обмін на них можна врятувати тих, кого врятувати ще можна", - пише вона.

Схожу думку висловлює й голова "Об'єднання родичів політв'язнів Кремля" Ігор Котелянець.

"До нас у програму "Звільніть наших рідних" приходять родичі політв'язнів... Ви коли пишете, як тяжко вам віддавати беркутню, просто припустіть, що колись ви можете стати гостем нашої програми. Чи буде тоді для вас така цінна ця купа лайна", - запитує він.

"Не може бути "абсолютної чистоти" в політико-правових рішеннях в умовах неоголошеної війни. Тільки сильні люди спроможні приймати непопулярні рішення", - пише військовий прокурор Віктор Чумак.

Водночас пролунав і голос журналіста Дмитра Потєхіна, який близько 50 днів провів у полоні в ОРДЛО.

"Я от не впевнений, що хотів би бути звільнений ціною фактично виправдання вбивць", - пише він.

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