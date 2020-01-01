20 фільмів, які не можна пропустити у 2020 році

Копирайт изображения Warner Bros/Universal/Disney/Getty Images Image caption Зліва направо: Галь Гадот, Роберт Паттінсон, Лю Іфей і Деніел Крейґ

Як кажуть, озираючись на минуле, усі мають стовідсотковий зір. Але ми у BBC News дивимось уперед - у 2020-й і намагаємось передбачити, які фільми можуть стати сенсацією у наступні 12 місяців.

Анархістська сатира, сиквели до блокбастерів, повернення славетних персонажів - наступного року нам є, на що чекати. Ось 20 фільмів, які обов'язково слід включити у свій список "до перегляду".

"Кролик Джоджо"

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Дотепер тема Гітлер'югенду навряд чи вважалася плідним ґрунтом для фарсу. Та нині все змінилося.

За це нам слід подякувати новозеландському режисеру Тайці Вайтіті. У своїй зухвалій та грайливій сатиричній стрічці він виступив не лише сценаристом і режисером, а й актором.

Події фільму відбуваються у Німеччині під час Другої світової війни. Відданий юний нацист (Роман Ґріффін Девіс) починає піддавати сумніву свої переконання після того, як подружився із єврейською дівчиною, яку його мати переховує у них на горищі.

Пан Вайтіті грає його уявного друга Адольфа (фюрера), від чийого образа у глядачів постійно падає щелепа. Втім, як і від усього іншого у цій нищівній критиці масової ідеології.

"1917"

Війну (цього разу - Першу світову) можна зобразити і зовсім інакше: наприклад, так, як вона постає в епічній стрічці Сема Мендеса, оскароносного режисера "Краси по-американськи" та двох останніх фільмів бондіани.

Знятий за мотивами оповіді дідуся пана Мендеса, фільм "1917" показує нам двох молодих британських солдатів, що поспішають відвернути від своїх бойових товаришів смертельну небезпеку.

Пан Мендес амбітно вирішив розповісти про цю місію так, нібито камера знімає безперервно, без склейок (насправді не зовсім): разом із героями глядачі потрапляють в окопи, на поле бою і навіть під воду.

Героїв-новобранців зіграли Джордж Маккей і Дін-Чарльз Чемпен, а крім них до акторського складу ввійшли такі зірки, як Бенедикт Камбербетч, Колін Ферт і Ендрю Скотт.

Раніше цього року пан Мендес назвав своє творіння (він також є одним зі сценаристів) "масштабною картиною, в яку занурюєшся так, ніби переживаєш все сам" і додав, що фільм "надзвичайно близький" до його серця.

"Секс-бомба"

Останній фільм Джея Роуча постає надзвичайно злободенним і відтворює історію про те, як директор Fox News Роджер Ейлс був змушений піти із заснованого ним каналу через звинувачення у сексуальних домаганнях.

Трьох позивачок грають Ніколь Кідман, Шарліз Терон і Марго Роббі, а пана Ейлса - Джон Літґоу.

З епізодичною роллю незворушного, як удав, медіамагната Руперта Мердока майстерно впорався Малколм Макдавелл.

Нарешті, словами не описати талант гримера, що перетворив Літґоу на Ейлса, а Шарліз Терон - на телеведучу Меґін Келлі.

"Маяк"

У цьому химерному психологічному трилері Роберта Паттінсона і Віллема Дефо відправляють доглядати за маяком у глибинці Нової Англії.

На тлі боротьби зі стихією, власною самотністю та особливо надокучливою чайкою, між ними невдовзі розгоряється конфлікт.

Режисер фільму Роберт Еґґерс завоював безліч прихильників, коли у 2015 році випустив фільм жахів "Відьма"; схоже, після цієї атмосферної чорно-білої стрічки поціновувачів його таланту побільшає.

Тим часом завзяття Паттінсона у цій ролі дає надію, що у свою наступну роль Бетмена він принесе щось більше, ніж зовнішність мазунчика.

"Хижі пташки"

Бетмен повернеться лише у 2021 році. За його відсутності, до глядачів знову навідається одна з лиходійок з коміксів DC, а саме Гарлі Квінн. Востаннє її бачили у "Загоні самогубць" (2016) поруч із Джаредом Лето (якого нині прозвали "передостаннім Джокером").

Гарлі (знову Марго Роббі) відтоді далеко просунулась й тепер пожинає плоди "дивовижної емансипації" за допомогою деяких інших фантастичних жінок.

Негідника грає Юен Макгрегор, а зняла цей комедійний трилер Кеті Ян, перша азійська режисерка фільму про супергероїв.

"Жадоба"

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Стів Куґан давно і плідно співпрацює з режисером Майклом Вінтерботтомом - він зіграв імпресаріо Тоні Вілсона у "Цілодобових тусовщиках", порнобарона Пола Реймонда у "Королі сексу" і версію самого себе у телесеріалі "Подорож".

У цьому останньому спільному проєкті пан Куґан грає сера Річарда Маккріді, багатія і власника мережі модного одягу, який приїжджає на Міконос, щоби відсвяткувати своє 60-річчя.

Стрічка в'їдливо висміює хвалькуватих багатіїв, показне "розкидання грошима" і глобалізацію праці та, мабуть, невипадково викликає асоціації з реальною торговельною маркою (Arcadia Group Ltd., якій належить, зокрема, мережа Topshop - Ред.)

"Мулан"

"Дамбо", "Леді та бродяга", "Аладін" і "Король Лев" - усі вони у 2019 році переродилися у техніці ігрового кіно (live action). У 2020 році їхніми слідами піде і "Мулан", анімована студією Діснея у 1998 році.

Фільм розповідає про дівчину, яка перевдягається у чоловіче вбрання, щоби замість хворого батька битися у китайській імператорській армії.

Легендарну войовничу дівчину зіграла китайсько-американська акторка Лю Іфей; крім неї у фільмі Нікі Каро знялися Джейсон Скотт Лі, Джет Лі та Донні Єн.

Та не сподівайтеся почути голос Едді Мерфі - його мудрому дракону Мушу не лишилося місця у цьому римейку.

"007: Не час помирати"

Оскільки Сем Мендес був зайнятий картиною "1917", а Денні Бойл чемно відмовився, останній фільм бондіани екранізував Кері Фукунаґа.

Фільмування виявилося подієвим: виконавець головної ролі Деніел Крейг травмував щиколотку, а один із членів знімальної групи постраждав від вибуху на майданчику.

Та все це не завадить 25-му офіційному фільму про Джеймса Бонда - як кажуть, останньому для Крейга у цій ролі - вийти на екрани у квітні.

У фільмі, Бонд вже вийшов на пенсію, але тимчасово повертається до справ, щоби перемогти небезпечного супротивника (його грає Рамі Малек, який раніше отримав "Оскара" за "Богемну рапсодію").

"Чорна вдова"

Копирайт изображения Marvel Image caption Скарлетт Йоганссон у "Месниках"

Хоча Наташа Романова і загинула у фільмі "Месники: Завершення", це не завадить Скарлетт Йоганссон наступного року знову з'явитися на екрані в образі Чорної вдови.

Цей окремий пригодницький фільм розповідає про події, що хронологічно передують циклу "Месники" і ведуть нас у загадкове минуле Наташі.

У фільмі режисерки Кейт Шортленд також знялися Флоренс П'ю і Рейчел Вайс. Чорна вдова постає у ньому "цілком реалізованою жінкою" (словами пані Йоганссон).

2020 рік обіцяє бути для Скарлетт успішним, адже їй пророкують дві номінації на "Оскар" за роботу у "Кролику Джоджо" і "Шлюбній історії".

"Форсаж 9"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зйомки фільму відбулися зокрема у Шотландії

Після спін-оффа зі складною назвою "Форсаж: Гоббс та Шоу", франшиза "Форсаж" повернулася до звичної нумерації та випустила номер дев'ять.

Це означає, що на екранах з'являться постійні персонажі Віна Дізеля, Мішель Родрігес і Тайріза Гібсона - і, звісно ж, Шарліз Терон як особливо небезпечна кібертерористка.

За словами режисера Джастіна Ліна, цей фільм - який знімали у Великій Британії, США, Грузії й Таїланді - "найамбітніший з усієї серії".

Цього року він уже потрапляв у газетні заголовки через травму одного з каскадерів на майданчику студії Warner Bros у Гартфордширі.

"Диво-жінка 1984"

Наступний рік обіцяє бути багатим на ролі сильних жінок - тож не дивно, що серед них буде і Галь Гадот у сиквелі до "Диво-жінки" (2017).

Як нескладно здогадатися, фільм перенесе нас у 1984 рік, де безстрашна амазонка у виконанні пані Гадот боротиметься проти злодійки на ім'я Гепард (акторка Крістен Віг).

Ми також побачимо тут Педро Паскаля - зірку серіалу "Мандалорець" з диснеївської франшизи "Зоряні війни", а Кріс Пайн знову з'явиться у ролі Стіва Тревора, пілота часів Першої світової війни.

Можливо, ви пам'ятаєте, що Стів героїчно загинув наприкінці попереднього фільму. Та якщо можна воскресити Чорну вдову, то чим він гірше?

"Душа"

Піт Доктер - людина, яка персоніфікувала емоції в анімаційному фільмі "Думками навиворіт" - цього року поділиться з нами ще одним своїм метафізичним твором "Душа" (виробництво студії Pixar).

Його головний персонаж Джо (озвучений Джеймі Фоксом) мріє бути музикантом, та потрапляє у халепу: внаслідок нещасного випадку його душа відділяється від тіла.

Перенесена у школу підготовки до наступних перевтілень, його душа разом з іншою товаришкою по нещастю (Тіна Фей) мусять докласти спільних зусиль, щоби Джо міг повернутися до світу людей.

У студії Pixar має бути плідний рік: у березні її аніматори випускають ще один фільм "Уперед" - фентезі про двох братів-ельфів, що вирушають у подорож.

"Мисливці за привидами 2020"

У 2016 році жіноча інтерпретація популярного сюжету "Мисливиці за привидами", де знялися Мелісса Маккарті та Крістен Віг, на жаль, виявилася не особливо успішною.

Напевно, тому нове поповнення у цій франшизі лишає цей фільм осторонь, продовжуючи лінію оригіналу 1984 року випуску та сиквела 1989 року.

Режисером нового фільму став Джейсон Райтман - син того самого Айвана Райтмана, який зняв найперший фільм серії. У ролях: Пол Радд, Керрі Кун і Фінн Вулфгард, відомий нам з серіалу "Дивні дива".

Утім, фанати більше зрадіють тому, що у своїх колишніх ролях знову з'являться Ден Екройд, Білл Мюррей і Сігурні Вівер.

"Найкращий стрілець: Маверік"

Відволікшись від чисельних продовжень серії "Місія нездійсненна", Том Круз воскрешає іншу свою славетну роль: майстерного стрільця і пілота Піта Мітчелла на прізвисько "Маверік".

У цьому добре настояному сиквелі до фільму 1986 року він стає вчителем синові покійного бойового товариша Ґуса.

У фільмі також зіграли Майлз Теллер, Дженніфер Конноллі й Ед Гарріс, а зняв цей "любовний лист до авіації" (словами пана Круза) режисер Джозеф Косінскі.

На жаль, ми не побачимо тут акторку Келлі Макджілліс, яка минулого року повідомила, що на роль колишньої подруги Маверіка її не запросили.

"Білл і Тед: звуки музики"

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Минуло вже 29 років, відколи глядачі востаннє бачили Алекса Вінтера і Кіану Рівза в ролях Білла Престона і Теда Лоґана.

Не дивно, що ці колишні гульвіси й меломани нині потерпають від кризи середнього віку й усвідомлення, що життя склалося не зовсім так, як хотілося.

Чи лишилися вони друзями? Ті, хто пам'ятає фільми "Неймовірні пригоди Білла і Теда" (1989) і "Нові пригоди Білла і Теда" (1991), дуже на це сподіваються.

І, звісно, їх дуже потішить той факт, що роль Смерті знову зіграє Вільям Седлер.

"Смерть на Нілі"

Сер Кеннет Брана знімає вже другий фільм про Еркюля Пуаро за творами Агати Крісті. Головну роль він лишає собі, а за компанію підбирає блискучий акторський склад.

Аннетт Бенінг, Доун Френч і Дженніфер Сондерс - лише деякі з зірок, що освітять собою продовження фільму "Вбивство у "Східному експресі" (2017).

Роман "Смерть на Нілі" - в якому вусатий бельгійський детектив розслідує вбивство на люксовому єгипетському пароплаві - востаннє екранізували ще у 1978 році.

Раніше цього року "Диво-жінка" Галь Гадот дуже зраділа, що її запросили до участі у цій новій екранізації.

"Я така щаслива, що доєднаюся до великого Кеннета Брана і неймовірно талановитих акторів, дотичних до загадкової "Смерті на Нілі", - написала у Twitter Галь Гадот.

"Усі говорять про Джеймі"

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Коли 15-річний Джеймі Кемпбелл вирішив піти на шкільний випускний у сукні, він не уявляв, що його історія послужить натхненням для вестендського мюзиклу. Він також не мріяв, що мюзикл стане фільмом, у якому зіграють Річард Ґрант, Сара Ланкашир і Шерон Горґан.

Головну роль віддали Максу Гарвуду, але знайшлися ролі і для Джона Маккрі з Лейтоном Вільямсом, які раніше грали Джеймі на театральній сцені.

Коли минулого року ми говорили з паном Кемпбеллом, він казав, що й сам сподівається з'явитися "у невеличкому епізоді".

"Вічні"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Режисерка Хлоя Чжао (четверта ліворуч) з акторським складом з "Вічних"

У цьому другому за 2020 рік (після "Чорної вдови") фільмі з кіновсесвіту Marvel команду безсмертних супергероїв очолює Анджеліна Джолі.

"Вічні" - один з найбільш амбітних проєктів у межах так званої "четвертої фази" Кіновсесвіту. Його режисеркою стала Хлоя Чжао, а серед акторів - Сальма Гаєк, Річард Медден і Кумейл Нанджіані.

"Ми знімаємо це кіно, бо віримо у бачення Хлої та можливості цих персонажів", - сказав у листопаді голова Marvel Studios Кевін Файгі.

Того ж місяця Джолі, Меддену та іншим акторам довелось евакуюватися зі знімального майданчика на канарському острові Фуертевентура, бо неподалік знайшли бомбу, яка не розірвалася.

"Дюна"

Копирайт изображения Getty Images/EPA Image caption Тімоті Шалеме виконує роль Пола Атрейдеса, яку раніше грав Кайл Маклоклен (праворуч)

Легендарний науково-фантастичний роман Френка Герберта про боротьбу за владу на небезпечній пустельній планеті у 1984 році адаптував для великого екрана Девід Лінч, а у 2000 році за його мотивами вийшов телевізійний мінісеріал.

Тепер за екранізацію цього твору взявся канадський режисер Дені Вільньов. Він оголосив, що адаптація роману (який став бестселером ще у 1965 році) складатиметься з двох частин.

Тімоті Шаламе, Ребека Фергюсон, Оскар Айзек і Хав'єр Бардем - ось деякі з тих, кого він завербував до своєї команди.

"Моя мета - зробити щось на кшталт "Зоряних воєн", але краще, - сказав режисер минулого року. - Можливо, це будуть "Зоряні війни для дорослих".

"Вестсайдська історія"

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Давня мрія Стівена Спілберга - зняти мюзикл - нарешті здійсниться у цій новій кіноверсії бродвейської класики родом з 1950-х.

Стрічка переносить вічних закоханих Ромео і Джульєтту на вулиці Нью-Йорка, розповідаючи про дві банди ("ракети" і "акули") і таємний роман, що порушує закони вуличного життя.

В ролі, створеній спеціально для неї, у стрічці з'явиться Ріта Морено, володарка одного з десяти "Оскарів", які дісталися однойменному фільму 1961 році.

"Навіть у найсміливіших фантазіях я не могла уявити, що колись повернуся до цієї епохальної праці", - визнала ця заслужена акторка минулого року.

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