"Бувало страшно. А бувало дуже страшно". Як поверталися з полону
"Все нормально, Саня, все добре, ти вже не в тюрмі", - говорять друзі чоловіку зі скляними очима, який щойно вийшов з Іл-76 у "Борисполі" і привітався з президентом України.
76 вже колишніх полонених так званих "ДНР" і "ЛНР" у неділю нарешті вийшли на волю з підвалів і в'язниць "донбаських республік".
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Кілька днів в Україні точаться дискусії щодо групи людей, яких Київ віддав у ОРДЛО в обмін на 76 полонених. Серед понад 120 людей переданих "республікам" - засуджені за тяжкі злочини з різних областей люди, а також звинувачені у розстрілах на Майдані ексберкутівці.
Емоції у неділю ввечері вирували і в "Борисполі", але переважно позитивні.
Що відчували звільнені у перші години свободи?
Очі колишніх в'язнів
Майже всіх звільнених з полону вирізняють очі - вони тривожні, бігають і таке враження, що їхні власники не вірять тому, що бачать.
Багато хто зізнається, що не вірить у те, що вони тепер на волі.
"Бувало страшно, а бувало дуже страшно. 25 місяців відсидів", - розповідає один зі звільнених на ім'я Сергій.
Іншого друзі під руки ведуть від літака кудись до автобусів, а він озирається скляними очима.
"Все нормально, Саня, все добре, ти вже не в тюрмі", - заспокоюють його близькі.
Далі вони курять десь біля автобусів і намагаються сховатися від преси.
Шістьох не обміняли
Луганчанин Анатолій Семиренко провів у "в'язниці ЛНР" три з половиною роки.
Його "засудили" за звинуваченням у шпигунстві.
Зараз він стоїть і посміхається разом з Владом Овчаренком, своїм колишнім сусідом по камері, якого, втім, звільнили ще у 2017 році.
У розмові з BBC News Україна Анатолій зізнається, що найважче було "на підвалі МГБ" та коли він сам не опинився у списках на обмін два роки тому.
І додає, що знає щонайменше шістьох людей, яких мали б обміняти разом з ним зараз, але цього не сталося.
"Де я був, у Слов'яносербській колонії, залишилися шестеро. Наскільки мені відомо, вони мали бути у списках, їхні родичі приїжджали до них на побачення і казали, що вони мають бути у списках на обмін. Чому їх не обміняли - я не знаю", - каже хлопець.
"В інших місцях також багато проукраїнських людей. Є люди, які до цього часу на підвалах. Ніхто про них, напевно, і не знає нічого. Сподіваюся, вони також скоро повернуться", - додає Анатолій.
Він каже, що ще не усвідомив, що опинився на волі. Але ні про що не жалкує: "Віра в Україну залишилася. Все було не дарма".
А Влад йому нагадує: "Ти ж Луганську привіт не забудь передати".
"Ага, обов'язково", - сміється той у відповідь.
Осередок "Слуги народу" у в'язниці "ДНР"
Чи не найбільш впізнаваним серед звільнених був макіївчанин Василь Савін, який ще на КПВВ у Майорську виголосив промову про Путіна, який "топче Донбас" і подякував Володимиру Зеленському.
Свою вдячність українському президенту він продовжував висловлювати і в "Борисполі".
"Уже в підвалі ми з політв'язнями створили партійну організацію "Слуга народу". І наше незламне братство політв'язнів прямо у в'язниці провело збори", - розповів чоловік.
"Ми пам'ятаємо слова нашого президента, що Донбас і Крим - це наші рідні діти. І за п'ять років ми згуртувалися так, що готові йти за нашим президентом у пекло", - пообіцяв Василь Савін.
У так званій "ДНР" його "засудили" на 23 роки "за підготовку повстання" і нібито створення батальйону "Макіївка", який мав воювати на стороні української армії.
У неволі він провів більше чотирьох років.
Щоправда, до ув'язнення, даними "Новин Донбасу", він був "головою Центрально-міської районної адміністрації" у Макіївці від "ДНР", а вже потім опинився за ґратами.
Утім, зараз чоловік каже, що готовий боротися з сепаратистами та проросійськими силами.
"Я не прощаю. Я не здаюсь. П'ять років катувань і знущань, розлуки з родиною. П'ять років мій рідний Донбас топче ворог, який раніше називав себе братом. Найважче - це усвідомити й боротися з ними, як боролися з фашистськими окупантами", - наголошує Василь Савін.
Гордість за Україну
Дехто зі звільнених відмовляється говорити з журналістами. Кажуть - родичам, які приїхали їх зараз зустрічати, ще треба буде повертатися у підконтрольні "ДНР" міста.
Інші - плачуть під час розмови.
"Не вірила в обмін, лише зараз усвідомлюю. Дуже рада, дякую", - починає плакати колишня полонена "ЛНР" Олена Сорокіна.
Це вона була під час обміну у білій футболці з намальованим вручну тризубом та написом "Моя держава - Україна".
"Коли перевіряли, я її рівненько складала, ховала і не знаходили. А сюди їхала, то під куртку зав'язала", - зізнається жінка.
А затримали її за те, що вона розклеювала листівки "Луганськ - це Україна" і поздоровлення з Днем незалежності України.
Зрештою всі звільнені сідають в автобуси і їдуть до Феофанії - тепер на них чекає реабілітація.
"Гордість за Україну просто переповнює, так все гарно організовано. Долетіли шикарно", - радісно каже Сергій перед автобусом.
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