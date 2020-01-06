Легалізація марихуани: що може піти не так

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Понад рік тому Канада узаконила використання рекреаційного канабісу. То чому люди досі купують його на чорному ринку?

Коли Канада трохи більше року тому легалізувала марихуану, здавалося, що на цей ринок прагнуть прорватися усі.

ЗМІ охрестили це шаленство "зеленою лихоманкою", під час якої інвестори, зокрема репер Снуп Догг та колишній керівник поліції Торонто, намагалися отримати шматочок цього багатомільярдного пирога.

Але подібно до золотої лихоманки 1850-х років, оманливий блиск незабаром потьмянів, лишивши шукачів у пилюці.

"Не треба бути Ейнштейном, аби зрозуміти, що ці акції торгувалися на фантазіях, а не на аналітичних показниках", - каже Джонатан Рубін, генеральний директор New Leaf Data Services.

Пан Рубін, який має десятиліття досвіду на ринках енергетичних товарів, розглядав легалізацію канабісу в таких штатах, як Колорадо та Каліфорнія у США, (і пізніше у Канаді), як можливість, яка трапляється раз у житті - стояти у витоків продажу нового товару.

"У мене було передчуття, що це буде такий самий товар, як і будь-які інші", - розповів він BBC.

На практиці це означало, що гуртова ціна канабісу, як ціна на пшеницю чи свинину, буде коливатися разом із ринком. Тож замість того, щоб вкладати кошти у сам канабіс, пан Рубін започаткував New Leaf, аби відстежувати ціну канабісу у штатах, де його легалізували. Інвестори та інші учасники цієї галузі платять за доступ до цих даних.

Завдяки такій бізнес-моделі пан Рубін отримав унікальну можливість побачити, як розгортався цей ринок.

У Канаді, за його словами, його відкриття розчарувало.

"У них не було зростання продажів і прибутку, які вони передбачали, - каже він. - Я не хочу сказати, що це поразка, але розчарування є".

Відтоді, як New Leaf почав відстежувати дані, гуртові ціни знизилися приблизно на 17%, що обмежило показники рентабельності для виробників.

Згідно з даними Statistics Canada, продажі також сповільнилися.

Це призвело до "гойдалок" із цінами акцій компаній-виробників канабісу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Tweed - один із брендів компанії Canopy Growth, одного з найбільших законних виробників канабісу

У травні 2018 року канадський виробник Canopy Growth став першою компанією з виробництва марихуани, що вийшла на Нью-Йоркську фондову біржу.

За шість місяців ціна її акцій збільшилася вдвічі й досягла максимальної $52,03 за акцію.

Тепер ціна акцій повернулися до початкових, і їхні конкуренти зазнали аналогічних кардинальних втрат.

Проблеми становлення

Були й "перші ластівки" майбутніх проблем.

Коли 17 жовтня 2018 року канабіс легалізували, для задоволення попиту не було достатньої пропозиції.

Довге очікування та затримки в онлайн-замовленнях дратували споживачів. Виробники не були впевнені, які сорти і де саме матимуть найбільшу популярність, і досі намагалися усунути недоліки у ланцюзі збуту.

"Намагаючись зрозуміти, які сорти ми маємо вирощувати, в яких форматах і в яких кількостях, ми зробили чудову роботу, але не змогли врахувати все", - розповів президент Canopy Раде Ковачевич.

Плутанина у місцевих законах також ускладнила доставку продуктів споживачам. Хоча в деяких місцях купити канабіс досить просто, в інших офлайнових магазинів його небагато, й між ними великі відстані.

Особливо це стосується Онтаріо, найбільш населеної провінції Канади. Бюрократичні процедури і обмеження для роздрібних торгівців уповільнили розгортання ринку. Роздрібні ліцензії розповсюджували шляхом лотереї, і провінція Онтаріо з населенням 14,5 млн людей отримала їх усього 24.

Попит і пропозиція канабісу кг

Там, де колись був дефіцит, зараз виробники мають занадто багато продукту - частково через брак роздрібної торгівлі.

У вересні канадці придбали у країні 11 707 кілограмів сухих квітів канабісу. Водночас виробники мали для продажу близько 165 000 кілограмів готової продукції та напівфабрикатів - більш ніж достатньо для задоволення річного попиту.

Пан Ковачевич звинувачує брак роздрібної торгівлі в Онтаріо у багатьох проблемах своєї компанії.

"Я думаю, що відсутність безперервної мережі пунктів продажу по всій країні уповільнила перехід від чорного ринку до легального, - каже він. - Це був виклик".

Чорний ринок досі процвітає

Коли уряд оголосив про своє рішення легалізувати канабіс, однією з головних причин було зменшення чорного ринку.

Але за даними Statistics Canada, близько 75% споживачів канабісу досі купують його нелегально.

"Є дуже сильний опір легальним магазинам, бо: а) це дорожче; б) їх недостатньо. Магазинів немає поруч, тому вони просто купують у свого місцевого хлопця, як робили це завжди", - каже Робін Елліс, співзасновник роздрібної мережі "Дружній незнайомець" в Торонто і багаторічний активіст легалізації канабісу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Торонто (з населенням близько 3 млн) є лише п'ять легальних магазинів канабісу

У 2019 році в Торонто було лише п'ять роздрібних магазинів, і всі вони зосереджені в центрі міста, що означає, що багатьом людям довелося проїхати кілька кілометрів, щоб придбати легальну "травичку".

Легальний канабіс також набагато дорожчий.

Роздрібна ціна легальної марихуани зросла - з 7,5 дол. США за грам у жовтні 2018 року до 8,15 дол. за грам в липні, за даними Statistics Canada.

Тим часом нелегальна ціна знизилася з 5 до 4,55 дол. США.

Ситуація з канабісом

Можливо, одна з причин, чому продажі були неуспішними, полягає в тому, що, всупереч побоюванням експертів у галузі охорони здоров'я, легалізація марихуани не перетворила усіх на "планокурів".

За останній рік відсоток канадців, які вживали канабіс, зріс з 14% до приблизно 17%.

Продаж канабісу кг

Вживання марихуани сильно різниться залежно від віку: найчастіше канабіс вживають у віці 25-34 років, далі йде група 15-24 (законний вік для вживання канабісу в Канаді коливається від 18 до 21). Старші люди найменше вживають марихуану - але у цій віковій групі ріст вживання був найбільшим, і саме люди старшого віку, найімовірніше, купують лише легальну "траву", за даними Statistics Canada.

Це узгоджується з дослідженнями у США, які показують, що у штатах, де легалізували канабіс, його вживання серед підлітків насправді зменшилося або залишилося на попередньому рівні.

Вживання канабісу за віком зі слів тих, хто вживає

Пан Елліс, який давно є активістом легалізації коноплі, каже, що важливо пам'ятати, що, попри проблеми становлення галузі, легалізація значною мірою була успішною.

"Я думаю, що канадці повністю не розуміють масштабність цих змін. Ми не просто зробили щось доступним - для такої легалізації знадобилося 25 років наполегливої ​​роботи", - говорить він.

Легалізація марихуани також відкрила цілу нову галузь для канадської економіки.

Легальний продаж сушених квітів коноплі збільшився приблизно з 4040 кілограмів у жовтні 2018 року до 11707 кілограмів у вересні 2019 року.

Зараз галузь виробництва канабісу оцінюють у 6,6 млрд доларів США, або близько 3% ВВП країни у 2018 році.

З нового листка

Втім, зараз перспективи галузі виглядають краще, кажуть її учасники.

У грудні уряд Онтаріо оголосив, що після повільного та нестабільного старту провінція відкриє більше роздрібних точок з продажу марихуани. Також скасують систему лотереї, обмеження кількості приватних магазинів та деякі кваліфікаційні критерії.

Це гарні новини для тих, хто хоче вийти на ринок.

"Ми дивимось у майбутнє, - говорить пан Елліс. Його магазин "Дружній незнайомець" продає аксесуари для вживання канабісу, і він має намір у новому році відкрити до 20 ліцензованих роздрібних точок.

Виробникам також дозволять відкрити один магазин безпосередньо на виробництві - подібно до того, як деякі пивоварні можуть продавати пиво безпосередньо споживачам.

Копирайт изображения Getty Images Image caption З нового року у Канаді можна придбати і їстівний канабіс

Незабаром на ринок також надійде більше видів продукції. Уряд легалізує альтернативні продукти з канабісом, на кшталт їстівних форм та вейпів. Очікують, що ці продукти потраплять на полиці в районі Різдва.

Досі МОЗ Канади дозволяв продавати споживачам лише конопельну олію, сухі квіти, насіння та рослини.

Пан Рубін очікує, що нова продукція допоможе збільшити роздрібний продаж на 30-40%. Очікують, що нові формати стануть хітом - особливо серед людей, які раніше ніколи не пробували канабіс.

"Буде багато людей, які захочуть вперше спробувати канабіс у якомусь іншому вигляді, ніж куріння чи вейпінг", - каже пан Елліс.

Нові лінійки продуктів допомагають деяким виробникам залучати інвестиції. Наприклад, компанія Constellation Brands, яка виробляє пиво Corona, володіє 38% акцій компанії Canopy.

Президент Canopy пан Ковачевич каже, що до початку 2020 року вони почнуть виробляти напої з ТГК (тетрагідроканабінол. - Ред.) Ці продукти міститимуть точно відому низьку дозу TКГ, яка матиме ефект, еквівалентний пляшці пива. Водночас, вони не будуть містити алкоголь.

Компанія також розпочне виготовлення шоколадних цукерок із ТГК.

"Я думаю, що це чудова можливість, - каже він. - Канабіс у їстівній формі та у вигляді вейпів дуже розповсюджений на чорному ринку, а тепер канадці матимуть можливість піти (і купити його. - Ред.) у легальний магазин".

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