Ми можемо "втратити" зоряне небо

Копирайт изображения Gemini Observatory/ NSF Image caption Обсерваторія Джеміні зафіксувала слід супутників Starlink

Астрономи попереджають, що їхня можливість споглядати Всесвіт може опинитися під загрозою.

Розпочинається велика кампанія із запуску супутників, які надаватимуть швидкісний доступ до інтернету з космосу.

Але перші партії цих космічних апаратів, які вже відправила на орбіту американська компанія SpaceX, змінюються зображення нічного неба.

Вони виглядають як яскраві білі смуги, настільки сліпучі, що затьмарюють зірки.

Вчених непокоїть, що майбутні "мега-сузір'я" супутників можуть затьмарювати зображення з оптичних телескопів і заважати радіоастрономічним спостереженням.

Дейв Клементс, астрофізик з Імперського коледжу Лондона, сказав BBC News: "Нічне небо належить усім - і те, що наразі відбувається, є загальною трагедією".

Компанії, які запускають супутники, заявили, що співпрацюють з астрономами, щоб мінімізувати вплив космічних апаратів.

Чому запускають багато супутників?

Вся справа у високошвидкісному доступі до інтернету.

На відміну від дротів та кабелів з їхніми обмеженнями, супутники можуть давати доступ до інтернету безпосередньо з космосу.

І якщо на орбіті їх багато, навіть найвіддаленіші регіони зможуть отримати зв'язок.

Копирайт изображения ONEWEBB Image caption Сузір'я супутників OneWeb буде розташоване за 1 200 км від Землі

Наразі навколо Землі літають лише 2 200 активних супутників.

Але сузір'я Starlink - проєкт американської компанії SpaceX - почне відправляти на орбіту 60 супутників кожні кілька тижнів. Це означає, що до кінця року запустять близько 1 500 супутників, а до середини 2020-х років їх може бути вже 12 000.

Британська компанія OneWeb націлена на близько 650 супутників - але ця цифра може вирости до 2 000, якщо буде достатній попит.

Водночас Amazon планує створити сузір'я із 3200 космічних апаратів.

Що хвилює астрономів?

У травні та листопаді Starlink відправив 120 супутників на орбіту на висоту менше 500 км.

Але спостерігачі зірок почали непокоїтися, коли на їхніх зображеннях з'явився космічний апарат у вигляді яскравих білих спалахів.

Копирайт изображения Marco Langbroek/SatTrackCam Leiden Image caption Астрономи стурбовані тим, що яскраві супутники можуть зашкодити їхнім дослідженням

Дхара Патель, астрономка із Гринвіцької королівської обсерваторії, каже: "Ці супутники розміром зі стіл, але їхні панелі відбивають багато сонячного світла. Це означає, що ми можемо бачити їх на зображеннях, які отримуємо за допомогою телескопів.

"Ці супутники також активно використовують радіохвилі... а це означає, що вони можуть впливати на сигнали, які використовують астрономи. Тож це також впливає і на радіоастрономію", - додає вчена.

Вона попереджає, що зі збільшенням кількості супутників на орбіті ця проблема зростатиме.

Як це може вплинути на дослідження?

Клементс вважає, що супутники можуть мати суттєвий вплив на спостереження.

"Вони - на передньому плані картини Всесвіту, яку ми спостерігаємо із Землі. Тому вони заважають. І ви не побачите усе, що знаходиться поза ними - потенційно небезпечний астероїд неподалік чи найвіддаленіший квазар у Всесвіті", - каже він.

Дослідник зазначає, що це особливо вплине на роботу телескопів, які роблять масштабні спостереження за небом - наприклад, майбутнього Великого синоптичного оглядового телескопа (LSST) у Чилі.

Він пояснює: "За допомогою LSST та інших телескопів ми хочемо відтворити картину змін неба у реальному часі... Зараз супутники заважають спостереженням - ніби хтось ходить і періодично вмикає спалах".

Водночас професор Мартін Барстоу, астрофізик з університету Лестера, каже, що деякі проблеми можна вирішити.

"Кількість супутників здається страхітливою, але насправді космос великий - якщо їх усі розташувати у небі, їхня щільність буде не надто великою", - каже він.

"І оскільки місця розташування супутників відомі, їхній вплив можна пом'якшити. Супутник буде крапкою на зображенні, він може виглядати як короткочасний спалах світла, але ви знатимете про нього і зможете видалити його із зображення", - додає вчений.

"Для цього обсерваторіям доведеться докласти зусиль, але це можна зробити", - резюмує він.

Однак для радіоастрономії такі сузір'я можуть створити більше проблеми - особливо для відносно нових телескопів, таких як Square Kilometre Array (SKA).

Радіосигнали, які використовують супутники, будуть відрізнятися від тих, які шукають астрономи, але, за словами Барстоу, вони все ще можуть чинити перешкоди.

Що кажуть компанії?

Копирайт изображения AFP Image caption У SpaceX хочуть подивитися, чи зможуть вони зробити свої супутники менш яскравими

SpaceX повідомила BBC, що вони активно співпрацювали з міжнародними астрономами, щоб мінімізувати вплив супутників Starlink.

Під час наступного запуску вони випробують спеціальне покриття, покликане зробити космічний корабель менш яскравим.

У OneWeb кажуть, що хочуть бути "лідером думок у відповідальному ставленні до космосу" і виводять свої супутники на висоту 1200 км, щоб вони не заважали астрономічним спостереженням.

Віце-президентка OneWeb Рут Прітчард-Келлі заявила: "Ми обрали орбіту в рамках нашого відповідального ставлення до використання космічного простору ... І ми також спілкувалися з представниками астрономічної спільноти ще до запуску, щоб переконатися, що наші супутники не будуть надто сильно відбивати світло і не створюватимуть радіоперешкод для радіоастрономії".

Вона додала, що це не та ситуація, у якій необхідно робити вибір між зв'язком та астрономією.

"Немає сумніву, що увесь світ має право на підключення до інтернету ... Отже, це станеться", - каже вона.

"Питання полягає у співпраці з іншими зацікавленими сторонами, щоб переконатися, що ми їм не заважаємо - чи то вже наявні супутникові технології, чи мобільні телефони на Землі, чи астрономічна спільнота. Ми знаємо, що шукатимемо рішення разом з усіма", - підсумовує вона.

А поки що спостерігачам за зорями лишається дивитися у небо, щоб побачити, чи вдасться досягти компромісу.

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