Феєрверки, факели, протести і пожежі: як у світі зустрічали 2020 рік

Копирайт изображения PA Image caption Около 2000 фейерверков было запущено в центре Лондона

Світ увійшов у 2020 рік, а заразом - у нове десятиліття.

Як зустрічали Новий рік у різних країнах світу - в нашій фотогалереї.

Лондон-Эдинбург

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Мер Лондона Садік Хан обіцяв, що феєрвек над Темзою буде найкращим з усіх, які будь-коли бачила британська столиця.

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Традиційна смолоскипна хода в столиці Шотландії завершилась створенням фігури двох друзів, які простягають один одному руки.

Київ: Новий рік на Софійській площі

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Головні святкування в Україні відбулись на столичній Софійській площі.

Попри не найкращу погоду, зустріти Новий рік біля головної ялинки країни вирішили тисячі людей.

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Австралія: попри пожежі

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Через масштабні лісові пожежі в Австралії святкування в столиці хотіли скасувати: у вівторок вогонь охопив головну вулицю міста Корбарго в Новому Південному Уельсі. Люди тікають з міст до узбережжя, а кількість загиблих тварин обчислюється сотнями тисяч.

Критики говорили, що свято у такий час є недоречним, а гроші краще пожертвувати на потреби погорільців або пожежним. Однак мер міста Кловер Мур заявила, що святкування дасть людям надію.

Свято відбулося. Небо над гаванню Сіднея з її знаменитим оперним театром висвітлили сотні феєрверків.

Гонконг: на тлі протестів

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2020 рік прийшов у Гонконг о четвертій годині вечора за Гринвічем (шоста вечора за Києвом).

У місті, де вже пів року тривають масові протести й сутички, вперше за десять років вирішили скасувати святковий феєрверк. Влада міста визнала, що за наявних умов це буде небезпечно.

Замість цього над затокою Коулун влаштували світлове шоу. Жителі міста, зокрема сотні тисяч учасників протестних акцій протягом останніх шести місяців, зібралися з прапорами і плакатами на захист демократії.

У деяких районах були затримання, повідомляє сайт Hong Kong Free Press. Уже за кілька хвилин після настання 2020 року поліція застосувала сльозогінний газ. На перше січня призначена велика акція протесту. Протестувальники як і раніше вимагають звільнення затриманих, зміни законів про вибори і юридичної класифікації протестів як масових заворушень.

Сектор Газа: вогнедишний Санта

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У Газі на одному з пляжів 31 грудня провели останній захід сонця 2019 року.

Феєрверку чи лайт-шоу не було, проте група місцевих "ковтачів вогню" вбралася у костюми Санта-Клаусів і влаштувала для присутніх фаєр-шоу.

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Дубай: лайт-шоу на Бурдж-Халіфа

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Найвища будівля в Об'єднаних Арабських Еміратах (і в світі) вже традиційно стала місцем новорічних урочистостей.

Минулого року з боків 828-метрової будівлі виривався червоний вогонь феєрверків. Цього року все відбулося за схожим сценарієм - дивовижний салют, танці "музичних фонтанів" та інші розваги.

Індія: новий рік біля воріт

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У Мумбаї феєрверк відбувся на тлі величезних "Воріт Індії". Грандіозні ворота будували 13 років: після здобуття Індією незалежності через них континент покидали останні британські солдати.

31 грудня випало на вівторок, через що багато послідовників індуїзму не змогли взяти повноцінну участь у святкуванні: в індуїзмі вівторок вважають пов'язаним зі слоноголовим богом мудрості і добробуту Ганешою, розповів один з організаторів новорічних вечірок газеті Times of India.

Через це багато хто вирішив зустріти Новий рік першого січня.

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