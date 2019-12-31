У Росії вже місяць "мінують" суди, лікарні й дитсадки. За всім цим може стояти українець

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Вже упродовж місяця в Росії через повідомлення про мінування масово евакуюють суди, школи, дитсадки та торгові центри. Російська служба BBC знайшла людину, яка може бути організатором цих атак.

"Заміновано суд і дрони з вибухівкою пролетять над атомними станціями". Такий лист прийшов у Сестрорецький суд Санкт-Петербурга 23 грудня.

Попри показово знущальну інтонацію повідомлення, персонал і відвідувачів суду евакуювали, щоб кінологи мали змогу швидко оглянути будівлю в пошуках вибухівки. Як і в попередні дні та тижні, інформація про вибух не підтвердилася.

Копирайт изображения Об'єднана служба судів Петербурга Image caption Одне з повідомлень псевдомінерів

Загалом з кінця листопада суди Санкт-Петербурга отримали близько 180 сигналів про можливе замінування. Окрім судів, буденними для міста стали "мінування" торгових центрів, шкіл, лікарень та дитсадків. Лише 26 грудня в Петербурзі евакуювали 32 тисячі людей, писало видання "Фонтанка".

Тим часом у Москві з кінця листопада "замінували" понад 10 тисяч об'єктів, а заходи з евакуації зачепили загалом понад 1 мільйон людей, повідомляв "Інтерфакс".

З середини грудня хвиля евакуацій накрила Далекий Схід Росії. Саме там була зафіксована перша жертва псевдомінування: 19 грудня в Біробіджані під час евакуації померла вихователька дитячого садка.

Сума завданих збитків лишається невідомою. При цьому за три дні у 2017 році, коли тривала аналогічна серія "мінувань", організації, що стали жертвами анонімних дзвінків, втратили понад 300 мільйонів рублів (114 млн гривень - Ред.), розповідав очільник ФСБ Олександр Бортніков.

Російській службі BBC вдалося встановити, що можливого організатора надсилання повідомлень звуть Сергій, він мешкає у Києві, а на криптовалютній біржі Wex, що зазнала краху минулого року, в нього "зависли" близько 120 біткоїнів - за нинішнім курсом, це близько 20,5 мільйона гривень.

Що спільного у повідомлень про мінування?

Хронологія подій виглядає так.

15 листопада Російська служба BBC оприлюднила розслідування, присвячене краху криптовалютної біржі Wex - колись найбільшому російськомовному майданчику для купівлі та продажу біткоїнів, ефірів та інших віртуальних валют. В основу розслідування лягли матеріали кримінальної справи про шахрайство, відкритої в одному з російських регіонів.

Wex була правонаступницею біржі BTC-e, яка зазнала краху влітку 2017 року після того, як у Греції за запитом ФБР арештували її можливого засновника Олександра Винника. На момент краху на Wex зберігалися криптовалюти на загальну суму 450 мільйонів доларів.

За однією з версій, певний час до біржі мали стосунок структури, близькі до російського православного підприємця Костянтина Малофєєва, хоча сам він завжди це заперечував.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Російський підприємець Костянтин Малофєєв завжди заперечував зв'язок з біржею Wex

28 жовтня в суди Петербурга прийшло перше повідомлення про замінування. Його автор обіцяв, що листи приходитимуть до того часу, поки "Костянтин Малофєєв не поверне борг - 120 біткоїнів, викрадених з біржі Wex".

У листі був вказаний номер біткоїн-гаманця для перерахування біткоїнів - і посилання на розслідування BBC.

Згодом повідомлення про замінування почали надходити й у московські суди. Після цього телеканал "Царьград", який належить Малофєєву, розповсюдив повідомлення, що напередодні першого дня масових евакуацій, 27 листопада, в редакцію каналу надійшла вимога виплатити ті самі 120 біткоїнів. Якщо цього не станеться, то "міста здригнуться від псевдозамінувань".

Далі хвиля повідомлень почала наростати.

Зазвичай повідомлення надходили електронною поштою: для цього використовувалися сервіси, що дозволяють максимально зберегти анонімність - Protonmail або Startmail. У деяких випадках, судячи з повідомлень у ЗМІ, евакуація розпочиналася після телефонного дзвінка.

Копирайт изображения Об'єднана служба судів Петербурга Image caption Одне з перших повідомлень псевдомінерів

Чи завжди псевдомінери висували вимоги до Малофєєва? Об'єднана служба судів Петербурга регулярно публікувала їхні листи, і прізвище російського підприємця згадується по кілька разів на тиждень (то в самому тексті погрози, то в електронній адресі - приміром, malofeevbtc).

Принаймні частина повідомлень, що надходили в московські суди, так само містила вимоги до Малофєєва, писав "Інтерфакс".

"У нас вже дев'ята евакуація. Обговорюємо з колегами тему біткоїнів. Як ставити оцінки за півріччя, вже не так цікаво", - жартувала у середині грудня вчителька однієї з московських шкіл у своєму фейсбуці.

А учениця однієї з місцевих гімназій розповідала BBC, що після кількох днів евакуації п'ятикласники самі йшли одягатися і чекали дорослих біля запасного виходу, а ті їм казали: "Йдіть вчитися, сьогодні евакуації не буде".

Які підстави вбачати "український слід"

За масовими "мінуваннями" може стояти один з клієнтів Wex з України. Про це Російській службі BBC розповів співрозмовник, близький до правоохоронних органів РФ.

За його словами, аналіз сум, викрадених у потерпілих від краху Wex, виявив одного клієнта, в якого на біржі зависли саме 120 біткоїнів.

"За попередніми даними, він раніше міг жити в Києві, його можуть звати Сергій", - пояснив співрозмовник BBC.

Інформацію про такого клієнта без згадки про його ім'я підтвердив інший співрозмовник, знайомий з адміністрацією біржі Wex.

Два джерела BBC у керівництві мерії Москви розповіли, що повідомлення про мінування надходять з території України. Усі співрозмовники говорили з BBC на умовах анонімності.

Image caption З літа 2018 року торги на біржі Wex фактично не проходять

Біржа BTC-e та її правонаступниця Wex дійсно були популярні на просторі СНД, зокрема й на Україні. Станом на жовтень 2014 року нею користувалися майже 600 тисяч клієнтів, 20% з них були російськомовними, йдеться у звіті неурядової організації Global Witness.

Якийсь час юридична особа біржі - британська компанія Always Efficient LLP - була записана на Андрія Швеця, жителя села Кірово, що в Запорізькій області.

Можливий псевдомінер тримав невеликий криптовалютний обмінник, тому принаймні частина зі 120 біткоїнів належала не йому, а його клієнтам.

"Вочевидь, його притискають - люди вимагають свої гроші", - міркує джерело, близьке до російських правоохоронних органів.

"Серед клієнтів біржі є ті, хто продавав квартири й вкладався у "крипту", є майнери, які багато років майнили й усі свої кошти тримали на біржі", - каже представник ініціативної групи користувачів Wex Олександр Терентьєв.

"Хтось тримав обмінник і користувався біржею для взаємних розрахунків. Без сумніву, такі люди зараз перебувають у відчаї, і я не здивуюся, якщо "мінером" виявиться клієнт біржі", - додає Терентьєв.

Копирайт изображения Об'єднана служба судів Петербурга Image caption Повідомлення про мінування, що прийшло в Таганський районний суд Москви

Така масштабна кампанія псевдомінувань цілком під силу зловмиснику-одинаку, вважає Ігор Бедеров, керівник відділу спецрозробок "Технопарку Санкт-Петербурга".

"Витрати злочинців мінімальні, якщо взагалі не зводяться до нуля. Їм потрібна чиста SIM-карта, модем, комп'ютер і браузер з анонімайзером", - пояснює експерт.

Опосередковані докази підтверджують інформацію джерел BBC. Так, судячи з адрес електронних листів, з яких йшла розсилка, їхній автор міг займатися торгівлею на онлайн-біржах і мати акаунт не лише на Wex, а й на біржі BTC-e, що зазнала краху влітку 2017 року.

Приміром, один із листів надійшов у петербурзькі суди в грудні від користувача "Закупился Нахаях". На сленгу трейдерів це означає придбати активи за максимально можливою ціною. Фраза має нецензурне продовження, що пророкує такому трейдеру великі збитки.

Відправником іншого листа був вказаний "Егор Курбанголеев". Саме так звали одного з користувачів BTC-e, який у 2017 році писав на профільних форумах повідомлення, що в нього на біржі зависли 139 біткоїнів. Зрештою його ім'я перетворилося у своєрідний мем, який знають ті, кого зачепив крах BTC-e.

Копирайт изображения Об'єднана служба судів Петербурга Image caption Псевдомінери демонструють, що слідкують за трендами - в даному випадку, за новим серіалом "Відьмак" від Netflix

Низка інших опосередкованих ознак також підтверджують, що псевдомінер перебуває в Україні.

Російський телеканал "Дождь" раніше спробував зв'язатися з авторами листів про мінування, написавши на одну зі вказаних адрес.

Анонім у відповіді журналістам використав словосполучення "рагуль православний". Слово "рагуль" означає неосвіченого селянина, з'явилося у Західній Україні і є синонімом слова "бидло". Аналіз соцмереж, проведений Російською службою BBC, показав, що його в основному використовують саме жителі України.

Ще один опосередкований факт - перерва в масових "мінуваннях". Починаючи з 28 листопада анонімні листи надходили кожного робочого дня, але в середу, 25 грудня, суди Петербурга обійшлися без евакуацій. Не було масових евакуацій того дня і в Москві, розповідав співрозмовник "Інтерфаксу". 25 листопада в Україні - вихідний день, Католицьке Різдво.

Чи готовий Малофєєв заплатити біткоїни?

BBC поцікавилась у представника Малофєєва, чи була відкрита за його заявою справа у ФСБ і чи готовий підприємець заплатити 120 біткоїнів, щоб зупинити масові евакуації.

"Наразі слідчі органи взяли підписку про нерозголошення, тому жодних подробиць повідомити не можемо", - йшлося у відповіді.

У російському МВС та ФСБ на запити Російської служби BBC не відповіли.

BBC написала на електронні адреси, з яких надсилалися листи про мінування. На жоден із них відповідь не надійшла. Зокрема, з адреси "Винтовка - это праздник" (цитата з пісні гурту "Гражданская оборона - Ред.").

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