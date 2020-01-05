Дівчина з таємницею: діадема, скарабей і зброя у скіфському кургані

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У археологічному музеї Харківського університету виставлені золоті предмети, яким по кілька тисяч років. Їх знайшли у кургані дівчини скіфських часів на Полтавщині.

Хто ця дівчина і чи була вона зі скіфів, поки що невідомо, але поруч з нею знайшли багато дивовижних речей.

Не пограбована могила

Поховання дівчини - це четверта уціліла і не пограбована могила, яку науковці знайшли за більш ніж сто років вивчення Більського городища.

"Коли ми копаємо кургани, ми не женемося за золотом. У цьому році ми теж до останнього сподівалися, що його не буде", - каже керівниця Скіфської археологічної експедиції Ірина Шрамко.

Таку зневагу до коштовного металу науковець пояснює просто - увага людей до золота заважає працювати та зберігати знахідки.

Розкопками Більського городища вчена займається понад 30 років, а могильник Скоробір, де був курган дівчини, розкопує останні шість.

Копирайт изображения Антон Авіжас

Більське городище, що на території сучасної Полтавщини, одна з найбільших археологічних пам'яток Європи. За скіфських часів це був політичний та культурний центр. Деякі дослідники ототожнюють його з містом Геллон, про яке згадує давньогрецький історик Геродот.

Археологи наразі працюють у курганах, яким загрожує знищення. Більша частина землі, на якій розташовані кургани, розпайована. Землю передали для обробки у сільському господарстві.

У могильнику Скоробір здебільшого поховані знатні особи скіфських часів. Кургани століттями були об'єктами цікавості копачів, ще задовго до сучасних чорних археологів. Отже, знайти не пограбовану могилу - велика удача для археологів. Від початку дослідження усього городища, тобто з 1906 року, це четвертий не порушений курган.

Унікальне відкриття сталося на початку серпня 2019 року, після роботи у сусідньому, пограбованому похованні. За словами Ірини Шрамко, відшукати цінності прадавні чорні копачі намагалися і тут. Та зупинилися на одному з шарів глини. Поховання перебувало десь за метр від поверхні землі.

Єгипетський скарабей

Відкрите поховання дівчини археологи датують VI століттям до нашої ери. Те, що воно - статусне, підтверджують вироблені із дерева елементи. Людей з народу ховали у ґрунтових могильниках, знайти які доволі складно.

На дошках на дні поховання лежала дівчина. Заввишки десь півтора метра, досить тендітна. Такі висновки археологи зробили з речей, які знайшли поруч: тоненькі браслети з бронзи, намисто з гірського кришталю, агату та сердоліку, яке ймовірно огортало її плечі.

Майже усі рештки похованої зотліли. Дослідникам залишився лише череп, розчавлений під вагою дерев'яних балок. Саме на ньому була золота діадема.

Ретельно зібрані частини діадеми нині в археологічному музеї Харківського університету. Їх відреставрували і демонструють глядачам.

Копирайт изображения Антон Авіжас Image caption Жук-скарабей був священним символом для древніх єгиптян

Головний убір — не цільний. Його окремі елементи, які скоріш за все, виробили у самому Більську, наклеювали та нашивали на широку стрічку зі шкіри чи тканини. З боків навішували масивні золоті кільця. Завдяки недоторканності могили вчені можуть реконструювати вигляд прикраси.

Та головна знахідка для археологів — не золото. Ірина Шрамко вказує на маленьку намистину у формі жука-скарабея - священного для єгиптян символу. Його шлях з Єгипту до Полтавщини науковці ще мають відстежити.

Вчені називають скарабея рідкісною знахідкою для ранніх скіфських курганів на території України.

"Поки що ми вважаємо, що це єгипетський імпорт. Ймовірно він потрапив до нас через Ольвію, тому що з Ольвією Більськ постійно підтримував торгові стосунки", - говорить Ірина Шрамко.

Зброя воїна у жіночому похованні

Крім прикрас у кургані знайшли зброю. Вона лежала у самому кутку, на відстані від дівчини, поряд із рештками козлика, якого принесли в жертву. Також були акуратно складені акінак, короткий скіфський меч, а ще - спис, три комплекти кінської збруї та сагайдак зі стрілами.

Залізні знахідки з поховання реставратор Сергій Омельник діставав протягом двох днів разом із ґрунтом. Меч та спис сильно пошкодила корозія, а от наконечники стріл майже новісінькі. Там було понад 130 різних видів наконечників.

"Вони всі загострені, особливо ті, які добре збереглися. Начебто їх вчора принесли з майстерні", - дивується реставратор.

Ця зброя характерна для воїнського, чоловічого поховання, пояснює Ірина Шрамко. Зазвичай її, як і жіночі речі, кладуть поряд з власником. Та людських решток у кутку зі зброєю, археологи не знайшли.

"Враховуючи те, що поховання не була розкрите, ми припускаємо, що його (воїна - Ред.) і не було, він міг загинути десь у іншому місці і тут для нього символічно залишили місце і поклали зброю", - розмірковує керівниця експедиції.

Напевне, воїн якось пов'язаний із дівчиною, але, ким він їй доводився, залишиться таємницею.

Наразі лише невеличка частина предметів з кургану - на реставрації. Інші знахідки - в археологічному музеї університету.

Окрім прикрас та зброї, археологи знайшли бронзове дзеркало, рештки шкіряної сумочки з застібкою та керамічний посуд.

Дослідження тривають. Над знахідками працюватимуть антропологи і навесні цього року вчені сподіваються дізнатися про дівчину з кургану більше.

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