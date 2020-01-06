Штучний інтелект діагностує рак краще за лікарів

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Штучний інтелект точніше, ніж лікарі, діагностує рак молочної залози за результатами мамографії, свідчить дослідження, опубліковане у журналі Nature.

Міжнародна команда науковців, зокрема, з Google Health та Імперського коледжу Лондона, розробила комп'ютерну модель та навчила її діагностувати рак на базі рентгенівських знімків майже 29 тисяч жінок.

Алгоритм читав мамограми краще, ніж шість окремих рентгенологів.

Діагностика штучного інтелекту виявилась настільки ж точною, як спільна робота одразу двох лікарів.

Також, на відміну від людей, штучний інтелект ніколи не втомлюється. Експерти кажуть, що за його допомогою можна покращити діагностику раку.

Як добре працює штучний інтелект?

У сучасній британській системі охорони здоров'я NHS рентгенівські знімки кожної жінки аналізують двоє рентгенологів. У рідкісних випадках, коли вони не можуть дійти згоди, знімки оцінює третій лікар.

У рамках дослідження штучний інтелект аналізував анонімізовані знімки, за якими не можна було ідентифікувати жінок.

На відміну від експертів-людей, які мали доступ до історії хворих, ШІ мав тільки мамограми.

Результати показали, що результати були настільки ж точними, як і схема з двома лікарями.

Водночас він діагностував рак краще, ніж один окремий лікар.

У порівнянні з одним рентгенологом, у ШІ помилкових позитивних результатів (коли на мамограмі бачать рак, якого насправді немає) було на 1,2% менше.

Також на 2,7% менше було помилкових негативних результатів, коли наявний рак не діагностують.

"Наша команда справді пишається результатами цих досліджень, які дозволяють припустити, що ми на шляху до розробки інструменту, який допоможе діагностувати рак молочної залози з більшою точністю", - заявив Домінік Кінг із Google Health.

Для того, щоб стати рентгенологом, який може розшифровувати мамограми, потрібно понад 10 років підготовки.

Читання рентгенівських знімків є життєво важливою, але дуже трудомісткою роботою, а, за оцінками, у Великій Британії бракує понад 1000 рентгенологів.

Чи замінить ШІ людей?

Ні. Адже саме люди розробили модель штучного інтелекту та навчили її читати знімки.

Це було експериментальне дослідження, і наразі систему ШІ безпосередньо у клініках ще не застосовували - відповідальним за діагностику, навіть за наявності ШІ, залишатиметься принаймні один рентгенолог.

Але ШІ може значною мірою усунути необхідність у подвійному читанні мамограм двома лікарями, зменшивши таким чином їхнє навантаження, кажуть дослідники.

Професор Ара Дарзі, співавтор звіту та директор Імператорського центру з дослідження раку Великої Британії (CRUK), розповів BBC: "Це вийшло далеко за рамки моїх очікувань. Це матиме значний вплив на покращення якості звітності, а також вивільнить рентгенологам більше часу для того, щоб робити ще важливіші справи".

Жінки у віці від 50 до 70 років у Британії мають проходити скринінг молочної залози кожні три роки.

Використання ШІ може зрештою прискорити діагностику, оскільки комп'ютерний алгоритм зможе проаналізувати зображення протягом декількох секунд.

Сара Гіом, директор з питань дослідження та ранньої діагностики раку в CRUK, повідомила BBC: "Це перспективне раннє дослідження, яке дозволяє припустити, що в майбутньому можна буде зробити діагностику точнішою та ефективнішою, що означатиме менше очікування та хвилювання для пацієнтів, а також кращі результати".

Гелен Едвардс із графства Суррей діагностували рак молочної залози у віці 44 років, перш ніж вона отримала право на безкоштовний скринінг.

Їй знадобилась операція, хіміотерапія та променева терапія, але вона поборола рак, і відтоді минуло вже понад десять років.

Вона представляла пацієнтів у дискусійній панелі CRUK, яка мала вирішити, чи надати дозвіл Google Health на використання анонімізованих даних про рак молочної залози.

"Спочатку мене трохи непокоїло те, з якою метою Google може використати дані, але вони позбавлені будь-яких ідентифікаторів. У перспективі це може лише принести користь жінкам, - розповіла вона ВВС. - Машини штучного інтелекту не втомлюються... вони можуть працювати цілодобово, тоді як людина не може цього робити, тому поєднати їх разом - чудова ідея".

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