Копирайт изображения facebook.com/CharivniRuny Image caption Вертепи є справжньою візитівкою села Званівка, куди у 1950-х роках переселили українців з карпатського села

Стародавні традиції та культуру лемків, бойків, гуцулів передають від покоління до покоління… на Донеччині. Тут не дивуються західноукраїнському діалекту, співають колядки і запалюють велике вогнище на Івана Купала, водять традиційні вертепи та пишуть нові, з мотивами українсько-російської війни. В останні роки там з'явилися нові персонажі - як-от "путін" чи "кирило".

Зимові дні на Донеччині цього року похмурі, на вулиці сиро, стовпчик термометру сягає трохи вище нульової позначки.

Йому 87 років, але він у самому лише піджаку та сорочці порається на подвір'ї.

"Карпатське здоров'я", - посміхається Дмитро Чаплик.

Близько семи десятків років лемко з Карпат прожив на Донеччині. Родину Чапликів, як і кілька сотень інших сімей, примусово переселили за рішенням радянської влади.

"Бідували, сильно бідували"

1951 року радянська влада передала Польщі карпатське село Лисковате, а його мешканців переселила до Донецької області.

Примусових переселенців звозили ешелонами до станції Яма (нині Сіверськ). Згодом вони розселилися у трьох селах Бахмутського району: Званівці, Верхньокам'янському та Роздолівці. Найбільше західних українців прийняла Званівка - 360 родин.

Сьогодні 90% тих, кому довелося залишати власні домівки, вже немає. Головні спогади живих учасників переселення - сльози, голод, важка праця у колгоспі.

Перші ешелони з заходу йшли з молоддю та лісом для будівництва житла. Переселенців "приписували" до колгоспу та направляли на роботи у полі та на зведення будинків. Родини з дітьми селили у вже збудовані та напівзбудовані будинки.

"Бідували, сильно бідували", - згадує Дмитро Чаплик.

Копирайт изображения Петро Чумаков Image caption "Жрать нічого, а робити треба було", - згадує Дмитро Чаплик перші роки західноукраїнських переселенців на Донбасі

Ще на Львівщині Дмитро Федорович отримав спеціальність тракториста, тож на "новій землі" одразу сів за кермо "ХТЗ".

"Жизнь була дуже погана зразу, приїхали, жрать нічого, а робити треба було", - згадує він.

Дмитро Федорович і зараз за кермом. Але сьогодні вже на власному тракторі обробляє у Званівці власну землю.

"Я не лемко, я бойко, з Бойківщини, це тоді під Устриками було село", - каже Марія Іванівна.

Устрики-Долішні - це зараз адміністративний центр Підкарпатського воєводства Польської Республіки.

"Трошки пам'ятаю, як вивозили. Батьки плакали, журилися, бо не знали, де їдемо. Але тут нас зустріли по-хорошому, тут пішла у другий клас", - згадує жінка.

Копирайт изображения Петро Чумаков Image caption Марія Іванівна пам'ятає переселення і злидні після нього

Але злидні були жахливі, ніхто не турбувався про людей, яких насильно переселили до степу.

"Які там гроші, грошей не було ніяких, я не знаю, чим ми виживали, - згадує Марія Іванівна. - В жорнах розмолотили там крупи якоїсь, заварили мамалиги і так виживали. Не було грошей - ходили на трудодень. Нас було сім дітей, але мамі треба було відробити 30 трудоднів. Я ходила полоти за маму ланку".

"Приїхали, день-два обжилися, і в "колхоз" на роботу, - додає активіст зі Званівки Андрій Тимчак. - Мама хотіла йти навчатися на швачку, так сказали - вас чого сюди привезли? Робить!"

Час минав, переселенці обживалися на новому місці, зводили нові будинки, народжували дітей. У 1960-х зіграли перше весілля між переселеними та місцевими.

"Як на мене - це зрада"

Родина Тимчаків створила у Званівці "ЛЕМКО-Центр" (лемківський екологічний молодіжний культурно-освітній центр).

"Є комп'ютер, знаходжу свої прізвище, а потім прізвище своєї мами по дівочій лінії, теж лемківське, - і тоді зрозумів, що не поляк, не гуцул, а лемко", - розповідає Андрій Тимчак про те, як досліджував свої корені.

"Можна відмовитися, сказати: нащо мені ті бойки, лемки… Як на мене, це - зрада. Зрада батьків, дідів. Ми привезли сюди свою культуру - вертепи, колядки, субітку палим на Івана Купала, Трійцю святкуємо, Зелену Неділю", - додає він.

Копирайт изображения Петро Чумаков Image caption "Ми привезли сюди свою культуру - вертепи, колядки, субітку палим на Івана Купала, Трійцю святкуємо, Зелену Неділю", - каже співзасновник "ЛЕМКО-Центру" Андрій Тимчак

Справжньою візитівкою Званівки є вертепи. Вони з'явилися тут разом з переселенцями 1951 року і відтоді не припиняли діяльності.

Сьогодні у селі три вертепи: з учнів початкових класів, середніх класів та тих, хто вже закінчив школу. Колективи складаються навпіл як з переселених етнічних груп, так і представників "старої Званівки". З різдвяними виставами колективи відвідують багато міст і районів Донеччини.

Два роки тому Андрій Тимчак написав "історико-політичний" вертеп.

"Поїхали з ним по передових позиціях військових. Радикальний вертеп. Якщо вертепи - це чисто українська мова, то сюди ввели декілька слів російською, появилися персонажі "путін", "кирило", "ополчєнєц". Треба показати реалії і що ми в цих реаліях перемагаємо", - вважає активіст.

"Чарівні руни"

Створений у будинку Тимчаків "ЛЕМКО-Центр" - це вільний простір, де збирається молодь, проводить дозвілля, обмінюється ідеями.

Він користується більшою популярністю, ніж сільський клуб, оскільки останній працює як і інші комунальні установи - з 8 до 16, субота-неділя вихідні.

Написанням та реалізацією екологічних та культурно-освітніх проєктів займається громадська організація "Чарівні руни". Її створила дружина Андрія, Юлія Тимчак.

Копирайт изображения Петро Чумаков Image caption Юлія Тимчак створила організацію "Чарівні руни", яка організовує фестивалі та тренінги на Донеччині

"Наша діяльність - 28 реалізованих проєктів, здебільшого по Бахмутському району. Ми проводимо різдвяні тури з екологічним акцентом. Різдвяні вертепи поєднуємо з екологічною просвітою", - розповідає вона.

За словами пані Тимчак, "ЛЕМКО-Центр" організовує ігри та тренінги "Як сортувати сміття", "Що робити з пластиковими плішками", "Як зібрати карту-схему природно-заповідного фонду Донецької області".

"Таким чином ми об'їхали Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ, Лиман, Бахмут", - зазначає вона.

"Робимо фестивалі науки і техніки, наукові пікніки, де приїжджають вчені, і короткотривалими дослідами з хімії, фізики, біології показують дітям, як можна цікаво і навчально розвиватися. - розповідає пані Тимчак. - А поряд наші дівчата на ткацькому станку працюють, свічки з вощини крутять - як символ минулого і сучасного".

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