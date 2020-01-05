Чому дедалі більше людей стають веганами

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Британці витрачають все більше грошей на веганські продукти, а рослинні дієти "набирають обертів" в інтернеті.

Навіть найбільші мережеві супермаркети значною мірою орієнтуються на цю категорію покупців.

Що ж стоїть за цим бумом?

Кількість веганів

Веганство передбачає повну відмову від продуктів тваринного походження: м'яса, риби, молочних продуктів і яєць

Останнє дослідження Британської веганської спільноти від 2018 року показало, що у Великій Британії налічується близько 600 тисяч веганів.

Для порівняння: у 2006 році цей показник був 150 тисяч. Також зазначається, що жінок серед веганів удвічі більше, ніж чоловіків.

Крім того, близько 360 тисяч людей відмовилися не лише від їжі, але й від косметики та одягу, що містять складові тваринного походження.

Супермаркети - в тренді

Торгівля і маркетинг не відстають від такого руху.

Великі мережі супермаркетів у Великій Британії намагаються задовольнити попит на веганську їжу.

Приміром, Waitrose у 2018 році відкрив спеціальні веганські секції у більш ніж 130 магазинах своєї мережі.

Мережі ресторанів швидкого харчування також тримають ніс за вітром. Greggs, McDonalds, Burger King та KFC вже представили британським споживачам веганські меню.

За підсумками 2018 року обсяг ринку продуктів рослинного походження у Британії склав 740 млн фунтів, тоді як три роки тому цей показник становив 539 млн фунтів.

Про це свідчать дані аналітичного агентства Mintel.

І немає жодних ознак того, що популярність продуктів для веганів і вегетаріанців піде на спад. Очікується, що до 2021 року світовий дохід від роздрібної торгівлі ними зросте до 658 млн фунтів.

Інфлюенсери

Значну роль у популяризації "рослинного способу життя" відіграли соціальні мережі.

Наприклад, такі зірки, як Аріана Гранде, Майлі Сайрус і Еллен Дедженерес, відмовилися від їжі тваринного походження.

А гештег #vegan об'єднав понад 87 мільйонів дописів в Instagram.

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Масове зростання популярності веганства у всьому світі підтверджує Google.

Кількість пошукових запитів за цим словом значно зросла в останні роки.

Топ-трійка запитань серед британців виглядає так: що таке веганство, як воно впливає на довкілля і на зміни клімату.

Джайлс Квик, директор відділу маркетингових досліджень у Kantar Worldpanel, сказав: "Ринок веганської продукції кардинально змінився за останні шість або сім років - тепер він охоплює значну частину суспільства.

Соціальні медіа вивели веганство на перше місце у свідомості клієнтів, зробивши його мейнстримом. Веганство більше не розглядають як вибір на все життя. Є люди, котрі присвячують цій практиці тиждень, або один-два дні.

Існують інші близькі до вегетаріанства дієти й життєві філософії:

Флекситаріанство - переважно рослинна дієта, яка допускає вживання м'яса.

Флекситаріанці прагнуть їсти якомога менше м'яса, але повністю не виключають його зі свого раціону.

У січні 2019 року 250 тисяч людей пообіцяли стати веганами в перший місяць року в рамках веган-кампанії Veganuary (британська некомерційна організація, що просуває веганський спосіб життя).

Veganuary стартувала в січні 2014-го року. Її автори пропонують людям стати веганами на один місяць, щоб відчути, що це таке на власному досвіді. "Веганським місяцем" став січень - традиційний час для нових починань.

На думку аналітиків, "двигуном" веганського руху є молоді жінки.

Однак, є й інші чинники, які впливають на зростання популярності "рослинного способу життя".

Опитування 1 000 дорослих британців показало, що 49% охочих скоротити споживання м'яса зробили б це за медичними показниками.

Серед інших важливих мотиваційних факторів - контроль за вагою, турбота про тварин та довкілля.

На хвилі значного інтересу до здорового харчування часткове веганство цілком може стати невіддільною частиною життя багатьох людей.

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