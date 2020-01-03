Копирайт изображения Getty Images Image caption Генерала Касема Сулеймані, якого вважали другою за впливом людиною в Ірані, вбито за наказом Дональда Трампа в ніч на 3 січня

Генерал Касем Сулеймані був, ймовірно, наймогутнішою фігурою в Ірані після верховного лідера аятоли Хаменеї.

Він керував іранськими військовими за кордоном, відомими як Сили Кудс, був натхненником впливу країни на Близькому Сході та справжнім міністром закордонних справ, коли справа стосувалася питань війни та миру.

Його часто називали архітектором війни сирійського президента Башара Асада проти повстанців у Сирії, піднесення проіранських воєнізованих угруповань в Іраку, боротьби проти угруповання "Ісламська держава".

Харизматичний і часто невловимий воєначальник викликав повагу в одних, ненависть в інших, був джерелом міфів та мемів у соціальних мережах.

Він вийшов з тіні в останні роки, керуючи таємними операціями на Близькому Сході, якими здобув славу та популярність в Ірані, став героєм документальних фільмів, новин і навіть естрадних пісень.

Ще у 2013 році колишній офіцер ЦРУ Джон Магуайер заявив The New Yorker, що Сулеймані був "єдиним найпотужнішим розвідником на Близькому Сході".

Проте його смерть була несподівана. 3 січня Пентагон оголосив, що провів успішну операцію з вбивства Сулеймані за вказівкою президента США Дональда Трампа.

Копирайт изображения EPA Image caption Касем Сулеймані (праворуч) був наближеною до аятоли Хаменеї людиною

Все вирішилося після ескалації у грудні між США, Іраком та підтриманими Іраном військовими угрупованнями, а також смерті американського цивільного службовця-контрактника внаслідок ракетного удару по базі США в Іраку.

США поклали відповідальність за цей напад саме на Іран і відповіли повітряним ударом по позиціях проіранського угруповання Катаїб Хезболла.

31 грудня прихильники цього угруповання штурмували посольство США в Багдаді. Хоча штурм завершився без людських жертв з боку США, Трамп пообіцяв відплату.

Напруженість між США та Іраном постійно зростала після того, як США вийшли з ядерної угоди між Іраном та світовими державами у 2018 році.

Ця угода, досягнута 2015 року, мала стримувати ядерну програму Ірану та не дати їй розвивати зброю в обмін на скасування низки санкцій.

2018 року США також відновили санкції проти Ірану, що призвело до падіння економіки країни.

Шлях Сулеймані

Вважається, що Сулеймані народився 1957 року в дуже бідній родині та встиг закінчити лише кілька класів у школі, перш ніж відправитися у юному віці на заробітки.

Юнак гаряче підтримав Ісламську революцію 1979 року в Ірані, одразу вступив до елітної революційної гвардії - Корпусу вартових ісламської революції і зробив там кар'єру, зокрема, брав участь у війні з Іраком Саддама Хусейна.

Приблизно у 1998 році Сулеймані призначили командувачем спецпідрозділу Корпусу вартових Ісламської революції - "Сили Кудс", який займався, зокрема, розвідувальними операціями за кордоном.

Копирайт изображения Reuters Image caption Касем Сулеймані (на фото в Іраку у 2015 році) створив чи підтримував мережу проіранських угруповань на Близькому Сході, які боролися як проти США та Ізраїлю, так і проти "Ісламської держави"

Сулеймані спробував розширити вплив Ірану на Близькому Сході. Проводив таємні операції, давав зброю союзникам та розвивав мережу угруповань, відданих Ірану.

Впродовж своєї кар'єри, як вважається, він допомагав арабам-шиїтам та курдам в Іраку у боротьбі проти колишнього диктатора Саддама Хуссейна, угрупованню "Хезболла" в Лівані та ісламістській організації "Хамас" у Палестині.

Після вторгнення США в Ірак у 2003 році він почав керувати бойовими групами для нападів на американські війська та бази.

Він також причетний до розробки стратегії президента Сирії Башара Асада щодо придушення повстань з 2011 року. Іранська допомога разом з російською повітряною підтримкою сприяли успіху сирійського уряду, відновленню контролю над ключовими містами.

Самого Сулеймані іноді фотографували на похоронах вбитих в Сирії та Іраку іранців, адже в ці країни Іран направив тисячі бійців та військових радників.

Він також часто подорожував регіоном, регулярно курсуючи між Ліваном, Сирією та Іраком, де вплив Ірану постійно зростає.

Вбили Сулеймані, коли він їхав біля аеропорту Багдада в автомобілі разом з лідером проіранського угруповання Катаїб Хезболла Абу Махді аль-Мухандісом, який також загинув.

Копирайт изображения EPA Image caption Сулеймані загинув внаслідок авіаудару по автомобілю біля аеропорту Багдада

У квітні 2019 року держсекретар США Майк Помпео визначив Корпус вартових Ісламської революції та Сили Кудс як іноземні терористичні організації.

Адміністрація Трампа заявила, що Сили Кудс фінансували, навчали та озброювали низку угруповань на Близькому Сході, які у Вашингтоні називають терористичними. Йдеться, зокрема, про рух "Хезболла" та палестинську групу "Ісламський джихад", що базується в секторі Газа.

У заяві Пентагону зазначається, що Сулеймані "активно розробляв плани щодо нападу на американських дипломатів та службовців в Іраку та в усьому регіоні".

"Генерал Сулеймані та його Сили Кудс відповідальні за загибель сотень американців та бійців коаліції та поранення ще тисяч людей", - йдеться в повідомленні.

"Культовий герой для своїх бійців, обличчя зла для його ворогів"

Ліз Дюсет, старший міжнародний кореспондент BBC

Найпотужніший військовий діяч Ірану розглядався як стратегічний натхненник величезних амбіцій країни на Близькому Сході, командир елітних спецпризначенців, які організовували таємні операції, зокрема мережу союзних угруповань по всьому регіону.

Він також чинив політичний вплив всередині Ірану, вважався другим після всесильного верховного лідера Ірану.

Сивочолий генерал з короткою бородою був культовим героєм для своїх бійців, обличчям зла для його ворогів. Протягом багатьох років американські чиновники роздумували над вбивством хитрого противника, який наказував здійснювати напади на їхні сили, дражнив їх селфі з передової та дотепними дописами у соцмережах.

Іноді їхні цілі узгоджувалися - зокрема, у боротьбі з угрупованнями "Ісламська держава", але вони залишалися заклятими ворогами.

Іранські чиновники категоричні - це акт війни, відповіддю на який має бути "жорстока помста". Іран має багато способів і засобів для удару у відповідь, коли довготривала криза раптово і різко переростає в іншу небезпечну главу.

Чому його вбили зараз і що буде далі?

Кореспондент ВВС Джонатан Маркус нагадує, що США давно вважали Сулеймані людиною з кров'ю американців на руках. Проте постає питання, чому іранського генерала вбили саме зараз, навіть враховуючи смерть американського цивільного-контрактника внаслідок атаки американської бази в Іраку.

"Раніше іранські операції - проти танкерів у Перській затоці; збиття американського безпілотного літального апарату; навіть велика атака проти саудівської нафтобази - все минуло без прямої реакції США", - зазначає він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption США наголошують, що Сулеймані вбили, аби запобігти смерті багатьох американців

Поки що єдине пояснення пролунало з боку держсекретаря США Майка Помпео, який заявив, що генерал Сулеймані "активно розробляв плани нападу на американських дипломатів та службовців в Іраку та в усьому регіоні".

Джонатан Маркус вважає, що відплата з боку Ірану є цілком ймовірною, а США можуть втратити позиції в Іраку.

"Ланцюг дій та заходів у відповідь може спричинити наближення двох країн до прямого протистояння. Майбутнє Вашингтона в Іраку цілком можна поставити під сумнів. І стратегія президента Трампа щодо регіону - якщо така є - буде перевірена, як ніколи", - додає Джонатан Маркус.

Потенційною ціллю Ірану може стати американський контингент в Іраку з п'яти тисяч військових, а посольство США в Багдаді може опинитися в облозі, що призведе до конфронтації між США та Іраком. Ймовірним наслідком є і зростання напруги у Перській затоці, що спричинить зростання цін на нафту.

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