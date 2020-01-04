Весело і страшно: автори "Шерлока" екранізували "Дракулу"

Копирайт изображения BBC/HARTSWOOD FILMS

4 січня на Netflix виходять відразу три серії фільму "Дракула" (з 1 по 3 січня вони виходили на каналі BBC One). Це нова версія легендарної історії від творців культового "Шерлока" - Марка Гетісса і Стівена Моффата.

Ще одна екранізація "Дракули"?

Так, приблизно 50-та, якщо рахувати тільки фільми, створені у США і Європі.

Більш того, вона починається підкреслено з повагою до першоджерела - роману Брема Стокера, виданого в 1897 році.

Юний і по-чарівному наївний британець Джонатан Харкер (його зіграв Джон Хеффернан, який знімався в "Лютері", "Короні") приїздить у Трансільванію до графа Дракули (Клас Банг, данець, який отримав премію "Найкращий актор Європи" у 2017 році).

Харкер потрібно лише підписати папери про продаж замку в Лондоні, але він завдяки графу затримується в Трансільванії на місяць.

Але до кінця першої серії від першоджерела залишається лише основна сюжетна лінія. Звісно, Ван Хелсінг обов'язково прийде на допомогу жертвам Дракули і буде намагатися вбити його. Але це буде не зовсім звичайний персонаж, при всій повазі до акторів, які грали його роль (а серед них, наприклад, був кавалер ордену Британської імперії Ентоні Хопкінс).

І як, добре вийшло?

Гетісс і Моффат ще у "Шерлоку" і "Докторі Хто" показали, що вони люблять несподівані повороти. А ще вони люблять звільняти героїв від рамок класичних сюжетів: їхній Шерлок користувався смартфоном і розслідував справу на військовій базі в містечку Баскервіль.

В "Дракулу" смартфонів немає, але там і без них весело. Протягом вже перших десяти хвилин, говорячи, що соромитися тут нема чого, герої обговорюють, чи була між Харкер і Дракулою сексуальний зв'язок.

Тут є багато прийомів фільмів про вампірів, над деякими автори сміються, деякі роблять підкреслено страшними.

"Дракула" знятий за зразком "Шерлока" - максимально вільне трактування подій і три серії по півтори години. Через високу динаміку дивишся їх на одному диханні.

Це поки головний серіал, який вийшов у 2020 році.

Копирайт изображения BBC/HARTSWOOD FILMS

Що кажуть критики і глядачі?

П'ять зірок від Guardian, по чотири — від Independent, Telegraph і Times. А ще англомовна преса всього світу отримала можливість скористатися грою слів, де слово "bloody" в певному контексті — це не тільки "кривавий", але ще і "до чортиків гарний".

"Відмінна робота. Ніяких спойлерів, але коли [закреслено] один [закреслено] несподівано [закреслено], мене довелося знімати зі стелі, - написала критик Guardian Люсі Менго. - Я завжди радила при перегляді функцію" батьківський контроль ", і вона стала в пригоді: мій батько, нехай і був роздратований, приходив до мене кожен раз. Ну а що робити, якщо у тебе на екрані сам диявол!"

"Дракула у виконанні Класа Банга - дотепний, обурливий і захоплюючий. Якщо продюсери "Джеймса Бонда" хочуть повернутися у часи Роджера Мура з його дотепами і іронічними рухами брів, Банг - їхня людина", - йдеться в рецензії Telegraph.

За межами Британії "Дракула" буде доступний з 4 січня на Netflix. Поки на сайті глядацьких оцінок IMBd у нього 7,9 з 10 балів.

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