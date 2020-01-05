Смертоносні пожежі в Австралії тривають: фото, які вражають

  • 5 січня 2020

Смертельні лісові пожежі спустошують австралійські землі. Вогонь знищив щонайменше 1 200 будинківу Новому Південному Вельсі і Вікторії.

Кенгуру пробігає повз палаючий будинок Копирайт изображения Matthew Abbott / New York Times / Redux / eyevine
Image caption Кенгуру пробігає повз палаючий будинок в містечку Конжола в новорічну ніч

Цього тижня пожежі знищили 381 будинок у Новому Південному Вельсі та 43 - у Вікторії, щонайменше 17 людей зникли безвісти.

Місцева влада оголосила тижневий надзвичайний стан, починаючи з минулої п'ятниці.

Ось фотографії за останні кілька днів.

Пожежник знищує дерева і тліюче вугілля Копирайт изображения AFP
Image caption Пожежник гасить обвуглені дерева, намагаючись врятувати будинки недалеко від міста Науру в Новому Південному Вельсі
Вогонь лютує біля Бернсдейла, штат Вікторія Копирайт изображения AFP
Image caption Вогонь лютує біля Бернсдейла, штат Вікторія
Напівзотлілі головні вкрили землю Копирайт изображения AFP
Image caption Напівзотлілі головні вкрили землю

Надзвичайний стан дозволить місцевій владі провести примусову евакуацію та перекрити дороги штату.

"Ми повинні зберегти життя і майно наших громадян", - заявила у четвер прем'єр-міністр штату Новий Південний Вельс Гледіс Береджіклян.

Пожежник гасить дерева і тліюче вугілля Копирайт изображения AFP
Лісові пожежі охопили землі між селищами Бемм-Рівер і Кенн-Рівер, штат Вікторія Копирайт изображения Getty Images
Image caption Лісові пожежі охопили землі між селищами Бемм-Рівер і Кенн-Рівер, штат Вікторія
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Людей з Кенн-Рівер перевезли до Орбосту, що в Східному Гіппсленді Копирайт изображения Getty Images
Image caption Людей з Кенн-Рівер перевезли до Орбосту, що в Східному Гіппсленді

Рятувальники наказали туристам терміново покинути узбережжя Нового Південного Вельсу до суботи.

Пожежник розпорошує антипірен Копирайт изображения Getty Images
Image caption Пожежник розпорошує антипірен в місті Джерравангала в Новому Південному Вельсі

На жаль, людських жертв уникнути не вдалося:

  • двох людей знайшли мертвими в окремих машинах у середу вранці;
  • загинули батько й син, які залишилися, щоб захистити свій будинок і сільськогосподарське обладнання.
  • загинув 28-річний пожежник-волонтер - вітер перевернув його пожежну машину.
Супутникове зображення затоки Бейтманс в новорічну ніч Копирайт изображения Reuters
Image caption Супутникове зображення затоки Бейтманс в новорічну ніч
Уламки басейну поруч із рештками будинку, зруйнованого лісовими пожежами біля затоки Бейтманс Копирайт изображения AFP
Image caption Уламки басейну поруч із рештками будинку, зруйнованого лісовими пожежами біля затоки Бейтманс
Евакуйовані родини мешкають у наметових містечках Копирайт изображения AFP
Image caption Евакуйовані родини розмістилися у наметових містечках

У грудні прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон перервав свою відпустку на Гаваях на тлі суспільного гніву через смертоносні пожежі.

Цього тижня йому довелося перервати ще один візит - до охопленого вогнем міста, де його критикували розлючені мешканці.

Вид з повітря на майно, пошкоджене пожежами в Східному Гіппсленді Копирайт изображения Shutterstock
Image caption Вид з повітря на майно, пошкоджене пожежами в Східному Гіппсленді (зверху і знизу)
Вид з повітря на майно, пошкоджене лісовими пожежами Копирайт изображения Shutterstock
Трейсі Берджесс, волонтер WIRES тримає дуже обгорілого опосума, врятованого від пожеж біля Блакитних гір Австралії Копирайт изображения Reuters
Image caption Трейсі Берджесс, волонтер WIRES, тримає дуже обгорілого опосума, врятованого від пожеж біля Блакитних гір Австралії
Волонтер WIRES тримає кенгуру, врятованого в районі Блакитних гір Копирайт изображения Reuters
Image caption Волонтер WIRES тримає кенгуру, врятованого в районі Блакитних гір
Димові потоки від пожежі в Східному Гіппсленді Копирайт изображения DELWP GIPPSLAND / EPA
Image caption Димові потоки від пожежі в Східному Гіппсленді
Mogo Zoo enclosure with bushfires Копирайт изображения Mogo Wildlife Park

Зоопарк Mogo (вгорі) врятував всіх своїх тварин: мавп, панд і навіть тигра, розмістивши їх у будинку одного з працівників.

Стовп диму від вогню в Східному Гіппсленді, штат Вікторія Копирайт изображения EPA
Image caption Стовп диму від вогню в Східному Гіппсленді, штат Вікторія
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Уряд Австралії критикують за кліматичну політику, оскільки країна часто стикається руйнівними лісовими пожежами.

Австралія є одним з найбільших у світі джерел викидів парникових газів на душу населення.

Пошкоджена будівля в Іст-Гіппсленді Копирайт изображения Shutterstock
Image caption Пошкоджена будівля в Іст-Гіппсленді
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Багряне від пожежі небо у штаті Вікторія Копирайт изображения Shutterstock
Image caption Багряне від пожежі небо у штаті Вікторія
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Рештки спалених будинків в Кобарго, Новий Південний Вельс Копирайт изображения AFP
Image caption Рештки спалених будинків в Кобарго, Новий Південний Вельс
Кінь намагається втікти від вогню недалеко від міста Новра Копирайт изображения AFP
Image caption Кінь намагається втікти від вогню недалеко від міста Новра
Вертоліт бореться з лісовою пожежею біля Бернсдейла в Східному Гіппсленді Копирайт изображения AFP
Image caption Вертоліт бореться з лісовою пожежею біля Бернсдейла в Східному Гіппсленді
Пожежники тушать дерева навколо міста Новра Копирайт изображения AFP
Image caption Пожежники тушать дерева навколо міста Новра
Дим і полум'я піднімаються з палаючих дерев навколо Новри Копирайт изображения AFP
Image caption Дим і полум'я піднімаються з палаючих дерев навколо Новри

Пил від австралійських лісових пожеж вкрив сніг біля льодовика Франца-Йосипа в Західному національному парку Тай-Путін, Нова Зеландія.

Пил від австралійських лісових пожеж вкрив сніг біля льодовика Франца-Йосипа в Західному національному парку Тай-Путін, Нова Зеландія Копирайт изображения Reuters
Image caption Сніг біля льодовика Франца-Йосипа пожовк від пожежного пилу

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