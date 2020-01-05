Смертоносні пожежі в Австралії тривають: фото, які вражають

Смертельні лісові пожежі спустошують австралійські землі. Вогонь знищив щонайменше 1 200 будинківу Новому Південному Вельсі і Вікторії.

Копирайт изображения Matthew Abbott / New York Times / Redux / eyevine Image caption Кенгуру пробігає повз палаючий будинок в містечку Конжола в новорічну ніч

Цього тижня пожежі знищили 381 будинок у Новому Південному Вельсі та 43 - у Вікторії, щонайменше 17 людей зникли безвісти.

Місцева влада оголосила тижневий надзвичайний стан, починаючи з минулої п'ятниці.

Ось фотографії за останні кілька днів.

Копирайт изображения AFP Image caption Пожежник гасить обвуглені дерева, намагаючись врятувати будинки недалеко від міста Науру в Новому Південному Вельсі

Копирайт изображения AFP Image caption Вогонь лютує біля Бернсдейла, штат Вікторія

Копирайт изображения AFP Image caption Напівзотлілі головні вкрили землю

Надзвичайний стан дозволить місцевій владі провести примусову евакуацію та перекрити дороги штату.

"Ми повинні зберегти життя і майно наших громадян", - заявила у четвер прем'єр-міністр штату Новий Південний Вельс Гледіс Береджіклян.

Копирайт изображения AFP

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лісові пожежі охопили землі між селищами Бемм-Рівер і Кенн-Рівер, штат Вікторія

Копирайт изображения Getty Images Image caption Людей з Кенн-Рівер перевезли до Орбосту, що в Східному Гіппсленді

Рятувальники наказали туристам терміново покинути узбережжя Нового Південного Вельсу до суботи.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пожежник розпорошує антипірен в місті Джерравангала в Новому Південному Вельсі

На жаль, людських жертв уникнути не вдалося:

двох людей знайшли мертвими в окремих машинах у середу вранці;

загинули батько й син, які залишилися, щоб захистити свій будинок і сільськогосподарське обладнання.

загинув 28-річний пожежник-волонтер - вітер перевернув його пожежну машину.

Копирайт изображения Reuters Image caption Супутникове зображення затоки Бейтманс в новорічну ніч

Копирайт изображения AFP Image caption Уламки басейну поруч із рештками будинку, зруйнованого лісовими пожежами біля затоки Бейтманс

Копирайт изображения AFP Image caption Евакуйовані родини розмістилися у наметових містечках

У грудні прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон перервав свою відпустку на Гаваях на тлі суспільного гніву через смертоносні пожежі.

Цього тижня йому довелося перервати ще один візит - до охопленого вогнем міста, де його критикували розлючені мешканці.

Копирайт изображения Shutterstock Image caption Вид з повітря на майно, пошкоджене пожежами в Східному Гіппсленді (зверху і знизу)

Копирайт изображения Shutterstock

Копирайт изображения Reuters Image caption Трейсі Берджесс, волонтер WIRES, тримає дуже обгорілого опосума, врятованого від пожеж біля Блакитних гір Австралії

Копирайт изображения Reuters Image caption Волонтер WIRES тримає кенгуру, врятованого в районі Блакитних гір

Копирайт изображения DELWP GIPPSLAND / EPA Image caption Димові потоки від пожежі в Східному Гіппсленді

Копирайт изображения Mogo Wildlife Park

Зоопарк Mogo (вгорі) врятував всіх своїх тварин: мавп, панд і навіть тигра, розмістивши їх у будинку одного з працівників.

Копирайт изображения EPA Image caption Стовп диму від вогню в Східному Гіппсленді, штат Вікторія

Уряд Австралії критикують за кліматичну політику, оскільки країна часто стикається руйнівними лісовими пожежами.

Австралія є одним з найбільших у світі джерел викидів парникових газів на душу населення.

Копирайт изображения Shutterstock Image caption Пошкоджена будівля в Іст-Гіппсленді

Копирайт изображения Shutterstock Image caption Багряне від пожежі небо у штаті Вікторія

Копирайт изображения AFP Image caption Рештки спалених будинків в Кобарго, Новий Південний Вельс

Копирайт изображения AFP Image caption Кінь намагається втікти від вогню недалеко від міста Новра

Копирайт изображения AFP Image caption Вертоліт бореться з лісовою пожежею біля Бернсдейла в Східному Гіппсленді

Копирайт изображения AFP Image caption Пожежники тушать дерева навколо міста Новра

Копирайт изображения AFP Image caption Дим і полум'я піднімаються з палаючих дерев навколо Новри

Пил від австралійських лісових пожеж вкрив сніг біля льодовика Франца-Йосипа в Західному національному парку Тай-Путін, Нова Зеландія.

Копирайт изображения Reuters Image caption Сніг біля льодовика Франца-Йосипа пожовк від пожежного пилу

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!

.