Смертоносні пожежі в Австралії тривають: фото, які вражають

Смертельні лісові пожежі спустошують австралійські землі. Вогонь знищив щонайменше 1 200 будинківу Новому Південному Вельсі і Вікторії.
Цього тижня пожежі знищили 381 будинок у Новому Південному Вельсі та 43 - у Вікторії, щонайменше 17 людей зникли безвісти.
Місцева влада оголосила тижневий надзвичайний стан, починаючи з минулої п'ятниці.
Ось фотографії за останні кілька днів.
Надзвичайний стан дозволить місцевій владі провести примусову евакуацію та перекрити дороги штату.
"Ми повинні зберегти життя і майно наших громадян", - заявила у четвер прем'єр-міністр штату Новий Південний Вельс Гледіс Береджіклян.
Рятувальники наказали туристам терміново покинути узбережжя Нового Південного Вельсу до суботи.
На жаль, людських жертв уникнути не вдалося:
- двох людей знайшли мертвими в окремих машинах у середу вранці;
- загинули батько й син, які залишилися, щоб захистити свій будинок і сільськогосподарське обладнання.
- загинув 28-річний пожежник-волонтер - вітер перевернув його пожежну машину.
У грудні прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон перервав свою відпустку на Гаваях на тлі суспільного гніву через смертоносні пожежі.
Цього тижня йому довелося перервати ще один візит - до охопленого вогнем міста, де його критикували розлючені мешканці.
Зоопарк Mogo (вгорі) врятував всіх своїх тварин: мавп, панд і навіть тигра, розмістивши їх у будинку одного з працівників.
Уряд Австралії критикують за кліматичну політику, оскільки країна часто стикається руйнівними лісовими пожежами.
Австралія є одним з найбільших у світі джерел викидів парникових газів на душу населення.
Пил від австралійських лісових пожеж вкрив сніг біля льодовика Франца-Йосипа в Західному національному парку Тай-Путін, Нова Зеландія.
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