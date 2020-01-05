Поліція вбиває? Чому в Каховці палали шини під райвідділком

Копирайт изображения Igor Shmatenko/facebook.com/igorshmatenko Image caption Мітингувальники палили шини під відділком поліції в Каховці

У суботу, 4 січня, у Каховці на Херсонщині місцеві мешканці вийшли на пікет до районного відділку поліції. Вони підпалили шини, а будівлю закидали петардами, зеленкою і яйцями.

Протест спричинило незадоволення тим, як правоохоронці розслідують стрілянину новорічної ночі, під час якої загинув 26-річний мешканець Каховки Володимир Чебукін.

Люди вважають, що до стрілянини може бути причетним працівник поліції, але слідчі його "покривають".

А вже арештований за підозрою у вбивстві також раніше працював у правоохоронних органах.

У неділю протестувальники знову вийшли до відділку.

Що відбулося?

В ніч на 1 січня в одному з нічних клубів Каховки виникла суперечка між Володимиром Чебукіним та Юрієм Кашніковим. Конфлікт між чоловіками насправді тривав уже кілька місяців: Кашніков мешкає з колишньою дружиною Чебукіна Валерією Мунтян.

Під ранок 1 січня Чебукін приїхав до будинку ексдружини. Біля воріт його автівку розстріляли із вогнепальної зброї.

Чебукін отримав численні поранення. В районній лікарні він пролежав до 3 січня. Лікарі дістали з його тіла 15 куль різного калібру, провели кілька операцій. Однак врятувати чоловіка не вдалося.

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3 січня Каховський міськрайонний суд обрав для підозрюваного Кашнікова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Після смерті Чебукіна поліція перекваліфікувала справу на "умисне вбивство".

Що викликало протест?

Інцидент набув резонансу у невеличкому місті. Стало відомо, що під час стрілянини у будинку Мунтян перебував працівник поліції Олександр Портной.

Рідні Чебукіна заявили, що слідство може приховати докази, а винуватці намагаються представити інцидент як самооборону: нібито Чебукін вдерся до будинку Мунтян з пістолетом, а Кашніков мусив захищатися.

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Цим аргументам може додавати ваги те, що й офіційний підозрюваний у вбивстві - сам колишній працівник органів внутрішніх справ, добре знайомий з місцевими поліцейськими.

За словами сестри Чебукіна Дар'ї, поліцейські начебто намагалися "замести сліди", змиваючи кров на місці злочину. Також поки що невідомо, куди поділися записи з відеокамер із будинку Мунтян.

Сторона потерпілих зазначає, що експертизи і слідчі дії поліція почала проводити тільки за добу після інциденту. За цей період, вважають потерпілі, причетні до злочину могли знищити докази.

Близькі Чебукіна і люди, які вийшли на мітинг, вважають, що поліція не буде проводити об'єктивне розслідування через зв'язки підозрюваного з працівниками поліції.

Що кажуть у поліції?

4 січня представники мітингувальників зустрічалися з начальником Каховського райвідділу поліції Олексієм Войчеком. Він заявив, що співробітник Портной, який був свідком інциденту, пройшов перевірку на поліграфі.

За словами Войчека, Портной сам не брав участі в конфлікті.

Але в поліції повідомили, що його відсторонили від служби і призначили службове розслідування.

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"Розслідування даного злочину перебуває на контролі керівництва обласної поліції", - повідомляють у відділі комунікації поліції Херсонської області.

Правоохоронці кажуть, що усі матеріали справи передали з району до слідчого управління обласного главку для проведення неупередженого розслідування.

"У разі доведення причетності працівника Каховського відділу поліції до скоєння злочину він понесе найсуворішу відповідальність, передбачену чинним законодавством", - йдеться на сайті поліції.

Керівник області Юрій Гусєв заявив, що особисто контролюватиме хід розслідування резонансного вбивства.

Протести можуть тривати

Тим часом у Каховці люди збираються на нові акції.

В коментарі BBC News Україна каховський журналіст Олександр Мошенський повідомив, що у неділю люди знову зібрались біля будівлі відділу поліції.

"Вчора з будинку, біля якого було скоєно злочин, працівники поліції вилучили апаратуру (сервери) з камер відеоспостереження. Сьогодні людей цікавлять результати вчорашніх вилучень", - зазначив Мошенський.

Опівдні 5 січня біля райвідділу було вже кілька десятків мітингувальників. Біля будівлі чергують кілька десятків поліцейських.

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