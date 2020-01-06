"І тут він почав мене душити". Чому насильство під час сексу стає буденним

Image caption Ганна каже, що її партнери смикали її за волосся, били і намагалися душити

Британські захисники прав жінок стурбовані тим, що насильство під час сексу за обопільною згодою все частіше стає буденним явищем.

Як показали результати дослідження на замовлення радіостанції ВВС 5 Live, понад третина британських жінок до 40 років стикалися з тим, що під час сексу їхній партнер несподівано і проти їхнього бажання ляскав їх, намагався задушити, затискав рота або плював на них.

Кожна п'ята жінка, яка пережила подібне, навіть якщо все відбувалося за згодою сторін, казала, що була засмучена або налякана.

23-річна Ганна розповіла, що подібні епізоди траплялися з нею тричі, з різними чоловіками.

Спочатку партнер смикав її за волосся і бив долонею. Потім спробував стиснути руками горло.

"Я була шокована, - згадує вона. - Це було вкрай неприємно і дуже страшно. Якби хтось на вулиці дав вам ляпаса або спробував задушити, це б розцінювалося як злочин".

Але після того як Ганна розповіла про це своїм подругам, виявилося, що такі речі трапляються не так уже й рідко.

"Відтоді практично кожен чоловік, з яким я зустрічалася, намагався зробити зі мною щось подібне, але в різних комбінаціях", - розповіла Ганна, яка цього року закінчила університет.

Один з її партнерів якоїсь миті під час сексу почав душити її - без попередження і не питаючи згоди.

Інший поводився в ліжку так грубо, що у неї залишилися синці, й кілька днів після цього вона відчувала біль.

"Я знаю, що деякі жінки кажуть, що їм це подобається. Проблема в тому, що деякі чоловіки вважають, що це подобається всім жінкам, і тому вони не питають згоди", - говорить Ганна.

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На прохання ВВС дослідницька компанія Savanta ComRes запитала у 2002 жінок у віці від 18 до 39 років, чи стикалися вони з випадками, коли б їх били, намагалися душити, плювали або робили щось подібне під час звичайного сексу, і якщо так, то чи було це для них небажаним.

Опитування проводилося за репрезентативною вибіркою, що відповідає віковому і географічному розподілу країни.

Понад третина опитаних жінок (38%) сказали, що це відбувалося проти їхнього бажання, принаймні, в деяких випадках. 31% повідомили, що або з ними таке було, але вони нічого не мали проти. 31% - що з ними ніколи нічого подібного не траплялося, або вважають за краще не відповідати.

Організація "Центр жінок за справедливість" заявила ВВС, що ця статистика свідчить про збільшення тиску на молодих жінок. Це робиться для того, щоб вони погоджувалися на акти насильства проти себе, на приниження і можливість опинитися в небезпеці.

Експерти вважають, що це - результат того, що екстремальні порнографічні сцени дедалі частіше стають нормою.

Одна з очільниць організації Адіна Клер каже, що результати опитування демонструють, як часто молоді жінки стикаються з насильством з боку партнерів, з якими вони погодилися займатися сексом, а ті, своєю чергою, почали їх раптово принижувати і залякувати.

"Згода на секс не применшує серйозності таких дій, як ляпаси або спроби удушення", - говорить вона.

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"Мене охопив жах"

Еммі (ім'я змінене) за 30, і після розлучення зі своїм партнером вона провела одну ніч із чоловіком, який їй подобався.

"Ми були в ліжку, і раптом під час сексу, без будь-якого попередження, він почав мене душити. Мене охопив жах. Я почувалася незахищеною, розуміючи, що він може зробити зі мною все що завгодно", - каже вона.

Вона також звинувачує в таких ситуаціях порнографію. "Було відчуття, що він бачив щось подібне в інтернеті і хотів спробувати зробити це в реальному житті", - каже Емма.

Як свідчать опитування, з тих жінок, що зіткнулися з подібним насильством, 42% вважають, що стали жертвами психологічного тиску, або їх просто змусили до такого сексу.

Насильство стає нормою?

Стівен Поп - психотерапевт, фахівець з питань сексуальних і особистих відносин.

В інтерв'ю ВВС він сказав, що кожен день стикається з серйозними наслідками насильства під час сексу.

"Це просто непомічена епідемія. Люди це роблять, тому що вважають, що це нормальна поведінка, але це може бути дуже шкідливо і навіть небезпечно", - пояснює він.

"Для багатьох подібні дії щонайменше принижують важливість інтимних стосунків, але в найгірших випадках насильство стає чимось нормальним".

Стівен Поп також стурбований тим, що ті, хто вдаються до такої поведінки, часто не оцінюють ризики.

"До мене приходять люди, яких мало не придушили. Їм так сильно стискали горло, що вони непритомніли".

"Слід пам'ятати, що удушення - це завжди дуже великий ризик, але саме про це люди зазвичай не думають".

Захисниця прав жінок Фіона Маккензі назвала результати опитування жахливими.

"Я часто стикаюся з жінками, яких чоловіки душили, давали їм ляпаси, плювали в них, лаяли або навіть били. І це під час сексу з обопільної згоди. У багатьох випадках самі жінки не відразу розуміли, наскільки така поведінка їх травмувала", - каже вона.

Вона заснувала організацію "Ми не можемо з цим погодитися" після того, як помітила, що в судах всі частіше розглядаються випадки, коли жінка загинула під час секс-ігор. Підсудні використовували той факт, що секс відбувався за взаємною згодою як частину свого захисту.

Ганна каже, що секс стає все більш орієнтованим на бажання чоловіків, а інтереси жінок все частіше просто ігноруються. "Що вони від цього отримують?" - запитає вона.

На її думку, насильство під час сексу стає чимось на зразок норми. "Вони - прості хлопці", - розповідає Ганна про своїх колишніх партнерів.

"Між ними не було нічого спільного, хоча гадаю, що вони регулярно дивилися порнографію. Вони це дивляться і думають, що саме цього й хочуть жінки, замість того щоб просто їх запитати".

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