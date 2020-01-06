Неймовірні крижані скульптури на фестивалі в китайському Харбіні

  • 6 січня 2020

5 січня в китайському місті Харбін феєрверками та гуляннями відкрився Міжнародний фестиваль крижаних і снігових скульптур.

Харбінський міжнародний фестиваль крижаної скульптури Копирайт изображения AFP

Щорічний фестиваль у північно-східній китайській провінції Хейлунцзян - один із найбільших у світі фестивалів криги та снігу.

Харбінський міжнародний фестиваль крижаної скульптури Копирайт изображения Getty Images
Харбінський міжнародний фестиваль крижаної скульптури Копирайт изображения Reuters

Для побудови крижаного містечка використали приблизно 220 тисяч кубометрів льоду і снігу.

Харбінський міжнародний фестиваль крижаної скульптури Копирайт изображения AFP
Харбінський міжнародний фестиваль крижаної скульптури Копирайт изображения AFP

Гостей фестивалю вітав велетенський крижаний палац.

Харбінський міжнародний фестиваль крижаної скульптури Копирайт изображения Getty Images
Харбінський міжнародний фестиваль крижаної скульптури Копирайт изображения AFP

Майстри крижаної справи зуміли змайструвати навіть паротяг із льоду.

Харбінський міжнародний фестиваль крижаної скульптури Копирайт изображения Reuters

Міжнародні Харбінські крижані фестивалі проводяться із 1963 року - і перервалися лише під час китайської культурної революції. Традицію відновили в 1985 році, відколи вона не переривалася.

Харбінський міжнародний фестиваль крижаної скульптури Копирайт изображения Reuters

Окрім велетенських крижаних скульптур, гості фестивалю можуть покататися на санчатах, поганяти крижаного м'яча, пограти в хокей, поїздити на ковзанах і взяти участь у гірськолижних змаганнях.

Харбінський міжнародний фестиваль крижаної скульптури Копирайт изображения Getty Images

Крім того, охочі можуть покупатися в крижаній воді. На фото внизу - заплив у замерзлій річці Сунгарі.

Харбінський міжнародний фестиваль крижаної скульптури Копирайт изображения EPA
Харбінський міжнародний фестиваль крижаної скульптури Копирайт изображения EPA
Харбінський міжнародний фестиваль крижаної скульптури Копирайт изображения Getty Images

Кульмінацією відкриття фестивалю стало групове весілля на змову тему. Цьогоріч засніжений шлюб узяли майже 40 подружніх пар.

Харбінський міжнародний фестиваль крижаної скульптури Копирайт изображения EPA
Харбінський міжнародний фестиваль крижаної скульптури Копирайт изображения EPA

Харбінський крижаний фестиваль триває до 25 лютого 2020.

Харбінський міжнародний фестиваль крижаної скульптури Копирайт изображения AFP
Харбінський міжнародний фестиваль крижаної скульптури Копирайт изображения Shutterstock

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