5 січня в китайському місті Харбін феєрверками та гуляннями відкрився Міжнародний фестиваль крижаних і снігових скульптур.

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Щорічний фестиваль у північно-східній китайській провінції Хейлунцзян - один із найбільших у світі фестивалів криги та снігу.

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Для побудови крижаного містечка використали приблизно 220 тисяч кубометрів льоду і снігу.

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Гостей фестивалю вітав велетенський крижаний палац.

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Майстри крижаної справи зуміли змайструвати навіть паротяг із льоду.

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Міжнародні Харбінські крижані фестивалі проводяться із 1963 року - і перервалися лише під час китайської культурної революції. Традицію відновили в 1985 році, відколи вона не переривалася.

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Окрім велетенських крижаних скульптур, гості фестивалю можуть покататися на санчатах, поганяти крижаного м'яча, пограти в хокей, поїздити на ковзанах і взяти участь у гірськолижних змаганнях.

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Крім того, охочі можуть покупатися в крижаній воді. На фото внизу - заплив у замерзлій річці Сунгарі.

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Кульмінацією відкриття фестивалю стало групове весілля на змову тему. Цьогоріч засніжений шлюб узяли майже 40 подружніх пар.

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Харбінський крижаний фестиваль триває до 25 лютого 2020.

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