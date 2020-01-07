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До храму християн-коптів у Каїрі завітав президент Єгипту. Папа Александрійський і Патріарх престолу Святого Марка на Близькому Сході і в Африці Тавадрос ІІ, або Федір 2, покладається на захист світської влади від дедалі частіших нападів на християн у регіоні