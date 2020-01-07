7 січня християни східного обряду святкують Різдво

  • 7 січня 2020

7 січня християни східного обряду святкують Різдво - найцікавіші фото з України та решти світу.

Різдво в Україні Копирайт изображения EPA
Image caption Напередодні, на Святвечір, вулицями Львова ходив традиційний вертеп
Різдво в Україні Копирайт изображения EPA
Image caption Дідух, Віфлеємська зірка і колядки - діти змалку привчаюься берегти різдвяні традиції батьків
Скоп'є Копирайт изображения Reuters
Image caption Також діти - на святковому богослужінні в Скоп'є, столиці Північної Македонії: кожна зірочка - то дитина
Чорногорія і Сербія святкують подібно Копирайт изображения AFP
Image caption Чорногорія і Сербія святкують подібно - в місті Четіньє група сербів і чорногорців спалювали гілки старого дуба, давня місцева традиція
Різдво в світі Копирайт изображения EPA
Image caption Назва обряду - бадняк, так само називається і сухе поліно або гілля дуба, яке спалюють у ніч перед Різдвом південні слов'яни. На фото - дівчинка із сербської родини Косова
Різдво в світі Копирайт изображения EPA
Image caption А це митрополит православної церкви Боснії і Герцеговини на богослужінні в Сараєво
Різдво в світі Копирайт изображения EPA
Image caption Різдвяна відправа в столиці Грузії
Різдво в світі Копирайт изображения Reuters
Image caption Храм Христа Спасителя в Москві
Різдво в світі Копирайт изображения Reuters
Image caption До храму християн-коптів у Каїрі завітав президент Єгипту. Папа Александрійський і Патріарх престолу Святого Марка на Близькому Сході і в Африці Тавадрос ІІ, або Федір 2, покладається на захист світської влади від дедалі частіших нападів на християн у регіоні
Різдво в Україні Копирайт изображения Reuters
Image caption А ще цього року вперше від часу аварії на ЧАЕС Різдво прийшло в місто Прип'ять - тут поставили ялинку на головній площі спорожнілого містечка радянських енегретиків.

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