Проводи на війну: унікальне Різдво у молдаван української Буковини

Копирайт изображения Ірина Пустиннікова Image caption Шандаря видно за капелюхом

Щороку 7 січня яскраво зустрічають православне Різдво два сусідніх села - Припруття та Бояни Новоселицького району Чернівецької області.

Переважна більшість населення тут - етнічні молдавани.

В селах збереглася традиція, за якою всі групи сільських маланкарів (у Боянах на 5000 жителів таких чотири, ще дві є у Припрутті) 7 січня, за тиждень до свята Маланки (13-14 січня), відтворюють у традиційних костюмах легенду часів молдавського господаря Штефана чел Маре (Стефана Великого, XV ст.).

За переказом, Стефан Великий підняв Буковину на боротьбу з ісламом і зумів втримати край християнським.

Відтоді зберігається звичай відтворювати проводи воїна-вершника у похід. Звичай це виключно чоловічий, жінки та дівчата до ритуалу традиційно не допускаються.

Проводжають вершника мати (вона в хустці і з букетом у руці, часто букет встромлено у коровай) та дід.

Разом із вершником на війну вирушають його челядники-охоронці. Їх можна впізнати за свистками та багато оздобленими костюмами.

В одному з кутів Боянів "шандарі" мають цікаві капелюхи, прикрашені воронячим та павичевим пір'ям.

Челядників у селах називають шандарями - так видозмінилося з часом слово жандарм.

Кожну групу супроводжує народний оркестр. Власних музикантів на всі ватаги не вистачає, тому деякі групи наймають оркестри у сусідніх селах та містах - часом навіть у Кам'янці-Подільському Хмельницької області.

Групи юнаків заходять у кожне обійстя. Навіть якщо там немає зараз господарів або ніхто не живе.

Якщо у хаті є незаміжня дівчина, вершник з нею обов'язково перетанцьовує.

Звички давати колядникам гроші у селі немає.

Копирайт изображения Ірина Пустиннікова Image caption Колядники приходять до всіх - і грошей не беруть

Особливість святкування Різдва в Боянах — власне у збережених автентичних старовинних народних костюмах.

Багато сіл Новоселицького району святкують Різдво з ватагами колядників, але там костюми хлопців вже давно осучаснились, спростилися.

Щорічному ритуалу не стають на заваді навіть вітер і сильний мороз: хлопці заходять у всі двори свого кута, а потім виходять на центральну вулицю Боянів до будинку культури.

Ватаги співають і танцюють дорогою до сцени біля будинку культури, незважаючи на чималі корки, котрі утворюються внаслідок цього - адже центральна вулиця є ще й шматком траси на Чернівці.

У центрі на колядників вже чекає майже все населення Боянів та Припруття.

Копирайт изображения Blacky:iryna pustynnikova Image caption Маланкарі в Новоселицькому районі

На багатьох дітях та деяких жінках помітно тайстри - традиційні вовняні буковинські сумки, прикрашені вишивками та лелітками.

Ще раз юнаки одягнуть строкаті народні костюми в ніч з 13 на 14 січня — тоді в них попереду важка робота: за 24 години обійти всі подвір'я чималого села і заколядувати у кожному.

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