Катастрофа Боїнга в Ірані: чому міг впасти найнадійніший літак?

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Керівники компанії "Міжнародні авіалінії України" запевняють, що літак Боїнг 737-800 NG, який зазнав катастрофи в Ірані, був новим, жодних зауважень до його технічного стану не було. Ним керували висококласні пілоти, які мали досвід польотів і нестандартних ситуацій.

Урядовці закликають утримуватися від поширення версій і припущень про причини катастрофи.

Але деякі фахівці в авіаційній галузі ставлять під сумнів заяви представників Ірану, котрі одразу ж заявили, що причиною катастрофи стала несправність двигуна українського лайнера. Є й ті, хто не виключає зумисного підриву на лайнері.

Найкращі пілоти, найкращий літак

Літак Боїнг 737-800 NG був виготовлений у 2016 році, перший політ борт здійснив 21 червня 2016 року. Останнє планове технічне обслуговування лайнер пройшов 06 січня 2020 року.

Він розрахований на перевезення до 186 пасажирів. Напередодні катастрофи, впродовж тижня здійснював польоти з Києва до Мілана, Лондона та Єревана. В Тегеран борт літав регулярно.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Літак Боїнг 737-800 NG вважають одним із найнадійніших у світі

"Ніяких зауважень до технічної сторони літака не було. Ним керували найкращі наші пілоти, це був посилений екіпаж, зважаючи на тривалість перельоту. Напередодні перевіряли майстерність пілотів саме на нештатні ситуації. Враховуючи їхній досвід, дуже складно припускати, що проблема була у діях пілотів", - заявили у МАУ.

Про професійність пілотів говорить і їхній колишній колега, який попросив не називати його імені.

"З трьома членами екіпажу я колись разом літав. В Хомейні (аеропорт імені імама Хомейна. - Ред.) літали часто, проблем не було ніколи. А в цьому екіпажі ще й два надзвичайно досвідчених командири", - сказав він у розмові із кореспондентом ВВС News Україна.

"Щоб стати командиром, треба мати, здається, не менше ніж три тисячі годин нальоту, а вони були командирами вже тоді, коли я літав. Пам'ятаю, наприклад, який серйозний підхід до всього був у Льоші Наумкіна і у Володимира Гапоненка".

Компанія МАУ оприлюднила імена загиблих пілотів: Володимир Гапоненко, командир, 11 600 годин нальоту, Олексій Наумкін, інструктор на літаку, 12 тис. годин нальоту, Сергій Хоменко, другий пілот, 7 600 годин нальоту на літаку "Боїнг-737".

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Валерій Романенко, експерт з питань авіації наголошує: пілоти готові до нештатних ситуацій, коли є проблеми із двигуном.

Вони складають іспити, багаторазово відпрацьовують такі авіаційні випадки. Для них це - стандартна процедура", - сказав він у коментарі BBC News Україна.

Двигун чи ні?

"Корпорація Боїнг випустила п'ять тисяч літаків цієї модифікації - Боїнг 737-NG із двигунами CFM 56. І жоден із цих літаків не потрапляв у катастрофу через відмову двигуна на злеті. А саме про таку імовірну причину одразу ж заявили офіційні представники Ірану. На мою думку, така причина є малоймовірною", - заявив Валерій Романенко.

Про це ж каже і кореспондент ВВС з питань транспорту Том Баррідж. Він зазначає, що після злету з аеропорту Боїнг набирав висоту нормально. Але на відстані 2400 м над рівнем моря дані про літак раптово зникли.

"Заяви про відмову двигуна видаються передчасними", - каже він.

Пропустити Twitter допис , автор: @TomBurridgebbc The data shows the aircraft’s climb after take off was normal. At nearly 8000 feet the plane’s data suddenly disappears. This is unusual and suggests some type of catastrophic incident on the plane. Not clear what caused that incident. Claims of engine failure feel premature. https://t.co/k3Li8h05iK — Tom Burridge (@TomBurridgebbc) 8 січня 2020 р.

"2700 метрів висоти, на якій летів літак, це ж не 50 метрів над землею, де нічого зробити вже не можна. Запас висоти дає можливість для маневрів", - додає Валерій Романенко.

Експерт припускає, що іранці могли заявити про проблеми із двигуном, бо, можливо, отримали таку інформацію від екіпажу.

"Імовірно, було загоряння. Але екіпаж міг не знати, що стало причиною цього загоряння. Але, звісно, це лише припущення", - каже він.

"Якщо навіть загорівся двигун, є дуже швидка процедура гасіння. І ці випадки пілоти багаторазово відпрацьовують на тренажерах. Пілоти також могли продовжувати політ у горизонталі, витрачаючи пальне, аби здійснити потім аварійну посадку із мінімальним запасом пального", - каже експерт.

"А тут ми маємо ситуацію, коли за секунди - вибух, пожежа і різке падіння", - додає Валерій Романенко.

На відео, яке поширила Перська служба ВВС із соцмереж, видно, з якою швидкістю падає палаючий літак.

Він припускає, опираючись на матеріали із відкритих джерел, що може йтися про підрив на лайнері.

Експерт також відкидає версію враження літака ракетою "земля-повітря", оскільки слід від ракети - видимий, і багато людей побачили б його з багатьох точок.

Валерій Романенко також наголошує, що жодних висновків не можна робити, дивлячись на фото уламків літака.

Водночас, пілот, який літав на Боїнгах і знав особисто загиблих пілотів, каже: "Немає повної інформації. Коли ідеться про якийсь легкомоторний літак - це одне, а коли мова про складний і досконалий Боїнг 737-NG, то тут, не маючи конкретних даних про погоду, параметри польоту, завантаженість, витяги з журналів про можливі несправності - складно робити якісь висновки".

Хто вивчатиме "чорні скриньки"?

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Україна вже подала всі необхідні клопотання для того, аби брати участь у розслідуванні авіакатастрофи літака."Розслідування буде, звичайно, проводитися багатьма групами. Всередині Ірану працюватимуть офіційні органи цієї держави. І ми, звичайно, вже подали необхідні клопотання для того, щоб бути долученими до цього розслідування на території Ірану", - сказав прем'єр журналістам.

Американська корпорація Боїнг заявила, що готова сприяти Україні у розслідуванні катастрофи.

У той самий час, агентство Reuters повідомило, що через загострення відносин між США та Іраном посадові особи цієї країни кажуть, що не віддадуть "чорні скриньки" американському виробникові літака.

Як передають іранські ЗМІ, поки що незрозуміло, в яку саме країну Іран віддасть скриньки на розшифровування.

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