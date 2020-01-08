Катастрофа літака МАУ в Тегерані. Перші фото

  • 8 січня 2020
катастрофа літака в ірані Копирайт изображения EPA/ RUHOLLAH VAHDATI

В Ірані розбився український "Боїнг-737" авіакомпанії МАУ. За даними української сторони, загинули 176 людей - всі, хто були на борту.

Представники влади Ірану заявили, що в авіакатастрофі загинули 147 громадян Ірану та 32 громадян інших країн, повідомляє агенція Fars. За їхньою інформацією, усього на борту перебувало 179 людей.

катастрофа літака в ірані Копирайт изображения AFP
People stand near the wreckage after a Ukrainian plane carrying 176 passengers crashed near Imam Khomeini airport in Tehran on January 8, 2020 Копирайт изображения AFP

Як передає агенція Reuters, уламки літака та тіла жертв катастрофи розкидані на відстані до 10 км від аеропорту в Тегерані.

Фото з місця аварії Копирайт изображения Reuters
катастрофа літака в ірані Копирайт изображения BORNA GHASSEMI/AFP

"Вогонь був настільки потужним, що ми не могли нікого рятувати... У нас були 22 карети швидкої, чотири автобуси швидкої допомоги та гелікоптер", - цитує іранське державне телебачення голову місцевої служби з надзвичайних ситуацій.

Літак, який розбився, був трирічним Боїнгом 737-800NG, передає агенція Reuters, і додає, що двигуни для таких літаків виготовляє компанія CFM International, американсько-французьке підприємство, яким спільно володіють General Electric та французька Safran.

катастрофа літака в ірані Копирайт изображения Reuters

Згідно з правилами міжнародної авіації, Іран буде відповідальним за розслідування. До нього також буде залучені Україна та США (як країна, де літак розробили та побудували). Франція, чия компанія брала участь у виготовленні двигуна, також може бути залучена.

катастрофа літака в ірані Копирайт изображения ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

В Ірані люди прийшли на місце катастрофи.

Літак іран катастрофа Копирайт изображения Reuters

В Україні родичі загиблих чекали у аеропорту "Бориспіль" на літак, який так і не прилетів.

Бориспіль Копирайт изображения Getty Images
Image caption Повідомлення про рейс PS0752 в аеропорту "Бориспіль"

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