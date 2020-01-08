Катастрофа літака МАУ в Тегерані. Перші фото

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В Ірані розбився український "Боїнг-737" авіакомпанії МАУ. За даними української сторони, загинули 176 людей - всі, хто були на борту.

Представники влади Ірану заявили, що в авіакатастрофі загинули 147 громадян Ірану та 32 громадян інших країн, повідомляє агенція Fars. За їхньою інформацією, усього на борту перебувало 179 людей.

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Як передає агенція Reuters, уламки літака та тіла жертв катастрофи розкидані на відстані до 10 км від аеропорту в Тегерані.

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"Вогонь був настільки потужним, що ми не могли нікого рятувати... У нас були 22 карети швидкої, чотири автобуси швидкої допомоги та гелікоптер", - цитує іранське державне телебачення голову місцевої служби з надзвичайних ситуацій.

Літак, який розбився, був трирічним Боїнгом 737-800NG, передає агенція Reuters, і додає, що двигуни для таких літаків виготовляє компанія CFM International, американсько-французьке підприємство, яким спільно володіють General Electric та французька Safran.

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Згідно з правилами міжнародної авіації, Іран буде відповідальним за розслідування. До нього також буде залучені Україна та США (як країна, де літак розробили та побудували). Франція, чия компанія брала участь у виготовленні двигуна, також може бути залучена.

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В Ірані люди прийшли на місце катастрофи.

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В Україні родичі загиблих чекали у аеропорту "Бориспіль" на літак, який так і не прилетів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Повідомлення про рейс PS0752 в аеропорту "Бориспіль"

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