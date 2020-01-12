Як вчені роблять їжу "з повітря"

Фінським вченим вдалося створити білок "з повітря". Вони кажуть, що вже за десятиліття він зможе конкурувати з соєю.

Білок виробили з ґрунтових бактерій, які живилися гідрогеном, виділеним із води за допомогою електрики.

Дослідники кажуть, що з використанням сонячної та вітрової енергії їжу можна виробляти з майже нульовими викидами парникових газів.

Якщо їхні мрії здійсняться, це може допомогти світові вирішити багато проблем, пов'язаних із землеробством.

Коли я минулого року відвідав експериментальний завод Solar Foods на околицях Гельсінкі, дослідники збирали кошти на розширення.

Зараз вони кажуть, що залучили 5,5 млн євро інвестицій, і прогнозують: залежно від ціни на електроенергію, їхні витрати приблизно будуть дорівнювати витратам на виробництво сої до кінця десятиліття - можливо, навіть до 2025 року.

Бракує смаку?

Я з'їв кілька зерен дорогоцінного білкового борошна, яке називають Солеїн (Solein), і не відчув жодного смаку.

Саме так і планували вчені. Вони прагнули створити нейтральну добавку до будь-яких продуктів.

Її можна застосовувати як пальмову олію, додаючи у пироги, морозиво, печиво, макарони, локшину, соуси чи хліб. Винахідники кажуть, що за її допомогою можна буде вирощувати м'ясо чи рибу.

Нею також можна годувати велику рогату худобу - замість сої, для вирощування якої вирубують тропічні ліси.

Навіть якщо все піде за планом - чого, звичайно, може і не статися - пройде багато років, перш ніж виробництво білка виведуть на рівень, достатній для задоволення світового попиту.

Але це один із багатьох проєктів, спрямованих на розвиток синтезованої їжі.

Генеральний директор фірми - Пасі Вайнікка. Він навчався в Кренфілдському університеті у Британії, тепер є доцентом університету Лаппеенранта.

Ідеї ​​космічної доби

Пан Вайнікка розповів мені, що цю технологію спочатку розробляли для космічної галузі у 1960-х.

Він визнає, що створення прототипу заводу на кілька місяців відстає від плану, але каже, що він буде готовий до 2022 року. Остаточне рішення щодо інвестицій мають ухвалити у 2023 році, і якщо все піде за планом, перший завод з'явиться у 2025 році.

"Наразі ми непогано справляємось. Щойно ми поставимо на заводі додаткові реактори (для ферментації білка) і застосуємо дивовижні досягнення у інших чистих технологіях, таких як вітрова та сонячна енергетика, ми думаємо, що можемо конкурувати з соєю, можливо, вже у 2025 році", - каже вчений.

Для виготовлення Солеїна воду розщеплюють на водень і кисень з використанням електролізу. Водень, вуглекислий газ з повітря та мінерали живлять бактерії, які потім виробляють білок.

Ключовим чинником, за його словами, буде ціна електроенергії. Фірма очікує, що зі збільшенням кількості відновлюваних джерел енергії її вартість знижуватиметься.

Надія на майбутнє?

Дослідження аналітичного центру RethinkX свідчить про те, що вже до 2035 року білки точної ферментації будуть приблизно у 10 разів дешевшими за тваринні білки.

Прогнозується крах галузі тваринництва, хоча критики, вочевидь, будуть казати про те, що дослідження не врахувало можливість виробників м'яса використовувати нові білки для годування тварин.

Новостворений консорціум науково-дослідних та академічних установ покликаний знайти інноваційні рішення для боротьби зі змінами клімату, пов'язаними з агропродовольчим сектором.

У доповіді минулого року дійшли висновку, що створений мікроорганізмами білок у плані землекористування у кілька разів ефективніший за сою. Для його виробництва потрібно вдесятеро менше води.

Проте є ще й культурні чинники. Багато людей хочуть їсти каре ягняти, яке схоже на каре ягняти.

Професор Леон Террі з Кренфілдського університету розповів BBC News, що з боку інвесторів зростає інтерес до нових харчових продуктів.

"Зацікавленість та інвестиції у синтетичні продукти зростають, - каже він. - Але чи дійсно є бажання їх споживати?"

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