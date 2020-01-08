Катастрофа літака МАУ: що відомо про загиблих

В авіакатастрофі літака Boeing 737-800 компанії МАУ під Тегераном загинули понад 170 пасажирів і членів екіпажу. ВВС розповідає, ким були ці люди.

Найбільше серед пасажирів було іранців (82 людини) і канадців (63). На борту також летіли 11 українців - дев'ять членів екіпажу та двоє пасажирів.

Про загиблих іранців наразі відомо мало, проте вже є інформація про громадян Канади, які перебували на борту. Судячи з усього, більшість із них мали іранське коріння і поверталися з Тегерана до Канади, використовуючи рейс у Київ як зручний і недорогий стикувальний переліт.

Багато з них були представниками академічного середовища - студентами, викладачами або вченими.

Офіційний список загиблих опублікували на сайті МАУ.

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Екіпаж

Авіакомпанія офіційно підтвердила смерть дев'яти членів екіпажу рейсу Тегеран-Київ.

Марія Микитюк

"24 роки, 23 країни, жодної корисної інформації під фото", - такий заголовок у Instagram бортпровідниці Марії Микитюк.

Практично на всіх фотографіях, які Марія опублікувала за півроку ведення своєї сторінки, вона усміхається, а у підписах до них - часто жартує.

На фото з індонезійським правоохоронцем з татуюванням "Марія" на руці - підпис "Поліція з народом".

До знімку зі старим автоматом з продажу Кока-Коли, зробленому у Тбілісі, підпис: "Краще б це був автомат з хачапурі і вином".

Чотири дні тому дівчина виклала у сторіз своє фото біля новорічної ялинки. На ньому вона знову усміхається і питає: "Кому розповісти віршик?"

Валерія Овчарук

Валерія Овчарук працювала бортпровідницею авіакомпанії МАУ з 2015 року. Їй було 28 років, народилася в Луганську.

Судячи із записів у соціальних мережах, вона любила гуляти пішки по містах, до яких потрапляла як член екіпажу.

У вересні минулого року вона опублікувала фото Дніпра, зроблене через ілюмінатор, підписавши його: "Вірю в те, що літаки ніколи не стануть для мене просто транспортом. І кожен політ буде нести в собі крапельку краси, романтики і приємних пригод".

Останній пост у Instagram Валерія опублікувала два тижні тому з готелю в Бангкоку з підписом: "Робота, я тебе люблю".

Підписники залишають коментарі зі співчуттями під цим постом.

Пасажири

Копирайт изображения Courtesy of Forough Khadem Image caption Форуг Хадем займалася академічним обміном між ученими різних країн

Форуг Хадем було 39 років. Її докторська дисертація допомогла отримати нові знання про вісцеральний лейшманіоз (смертельне паразитарне захворювання).

"Після напруженого дня у лабораторії я найбільше люблю скинути напругу, приготувавши що-небудь смачненьке у величезних кількостях. Тому мої друзі і сім'я безумовно отримують вигоду від моїх захоплень і спонтанних пропозицій", - жартувала пані Хадем в одному з інтерв'ю.

Вранці 8 січня вона поверталася з Тегерана до Вінніпега (Канада), де працювала над проєктом з розвитку академічного обміну між вченими різних країн.

Копирайт изображения Zahra Naghibi Image caption Захра Нагібі готувалася захищати докторську дисертацію про використання нових технологій у сільському господарстві

Захра Нагібівчилася в аспірантурі в університеті Віндзора (Канада). Вона розробляла нові моделі розвитку сільського господарства у закритих приміщеннях.

Серед загиблих також було кілька співробітників міжнародних організацій.

Наприклад, Фарзане Надері вела проєкт з розвитку бджільництва в Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО).

Дехто летів цілими сім'ями.

Копирайт изображения BBC Sport Image caption Родина Мусаві поверталася до Канади після канікул у Тегерані

Родина Мусаві - батько Педрам, мати Мойган та двоє їхніх дітей - Дарія і Доріна - поверталися з Тегерана до Едмонтона після новорічних канікул.

"Вони завжди були для мене символом любові. Вони так сильно любили один одного, тепер вони усі разом назавжди!" - написала подруга Педрама Мусаві.

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За останніми даними, дві людини, які зареєструвалися на рейс PS752 з Тегерана до Києва, не сіли в літак, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов. За його словами, всього на рейс зареєструвалися 169 осіб, а у літак сіли 167.

Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ розбився незабаром після вильоту з тегеранського аеропорту імені Імама Хомейні о 6 ранку за місцевим часом.

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