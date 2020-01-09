"З ним ішов у літак із заплющеними очима" - друг пілота Боїнга, що розбився в Ірані

Копирайт изображения Бригада транспортної авіації/Facebook

"У нього був хист до цієї справи, він відчував літак". Так розповідає про Сергія Хоменка, другого пілота літака, що розбився в Ірані, його друг.

Ігор Долина багато років поспіль служив разом із Сергієм у 15-й бригаді транспортної авіації.

"Це була дуже щира людина. З ним було дуже легко служити, тому що він був відкритий, справедливий", - згадує Ігор товариша.

Сергій Хоменко був другим пілотом на літаку. За інформацією МАУ, він мав 7600 годин нальоту на літаках Boeing 737.

Одразу після авіакатастрофи керівництво компанії заявило, що виключає можливість помилки екіпажу. "Враховуючи досвід екіпажу, вірогідність помилки мінімальна. Ми просто її не допускаємо", - сказали в МАУ.

І додали, що враховуючи складність і тривалість рейсу, на літаку був посилений екіпаж.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В аеропорту "Бориспіль" вшановують загиблих українців

Сергій Хоменко був серед загиблих членів екіпажу.

Свою авіаційну кар'єру він розпочав як льотчик військово-транспортної авіації. Понад 14 років літав у складі екіпажів літаків Ту-134, Ан-26, Ан-30 бригади транспортної авіації.

Саме під час цієї служби Сергій та Ігор познайомилися і стали друзями.

"Це пілот із великої літери, його всі поважали. Він справжній професіонал. З ним можна було з заплющеними очима піти в літак, оскільки ти знав, що біля тебе людина-професіонал", - каже пан Долина.

Копирайт изображения Бригада транспортної авіації/Facebook

Вони літали разом на літаку Ту-134. Сергій Хоменко на той час був командиром екіпажу. І навіть після звільнення з військової служби чоловіки підтримували зв'язок. "Ми пройшли Крим і Рим і мідні труби", - згадує Ігор.

За його словами, Сергій був доброю і щирою людиною.

"Він відчував кожного підлеглого, до нього приходили люди зі своїми проблемами, він завжди вислуховував. Це була людина, відкрита до кожного".

Катастрофа літака

Зранку 8 січня літак Боїнг 737-800 NG зазнав катастрофи в Ірані. Всі 176 людей, які перебували на борту, загинули.

Причини катастрофи поки невідомі. Іранська влада почала розслідування, незабаром до нього має долучитися українська сторона.

У ніч проти 9 грудня українська влада відправила до Тегерана літак із 45 українськими фахівцями, які візьмуть участь у розслідуванні.

У четвер секретар РНБО Олексій Данілов заявив виданню "Цензор.нет", що серед основних версій авіакатастрофи - враження ракети ЗРК "Тор", зіткнення з безпілотником, несправність двигуна та теракт на борту літака.

Помилки пілотів серед основних версій наразі немає.

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