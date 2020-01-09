"Я так боялася її втратити". Історія про стюардесу Катерину Статнік

Копирайт изображения UNIAN Image caption Катерина Статнік загинула під час авіакатастрофи "Боїнга-737"

У ніч з 7 на 8 січня Катя Статнік надіслала аудіоповідомлення своїй сестрі Олі до Херсона.

Це було Різдво, вони були за тисячі кілометрів одна від одної. Катя поділилась враженнями про подорож, розповідала, як провела свято.

За кілька годин стюардеса Катерина Статнік піднялась на борт літака "Боїнг -737", який вилітав з Тегерана до Києва. Літак впав за кілька хвилин після злету.

Всі 176 людей, які були на борту, загинули.

Зранку 8 січня мама Каті увімкнула телевізор і побачила новини про авіакатастрофу. У родині кажуть, що цей ранок не забудуть ніколи.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Свічки і квіти біля портретів загиблих бортпровіднкиів рейсу PS752

"Світла людина"

"У січні Каті мало виповнитись 27 років. Вона була дуже добра, відкрита, світла дівчинка, гарно вчилася", - розповідає вчителька Катерини Ірина Кірюхіна.

У 2009 році вона закінчила школу у Новій Каховці з поглибленим вивченням англійської мови, потім вчилася у Київському університеті економіки і права на факультеті міжнародних відносин. Після цього закінчила курси стюардес.

"Ми пишались нею, вона любила свою роботу, любила подорожувати, любила небо, надсилала нам неймовірні фото хмар, а ми ними милувалися", - говорить сестра Каті Ольга.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Боїнг 737" впав за кілька хвилин після злету. Всі люди на борту загинули

"Я досі не вірю в те, що сталося"

Батьки Каті - з селища поблизу Нової Каховки, а її сестра живе у Херсоні.

Коли Каті Статнік ставили авіарейси до Херсона, вся родина збиралася разом вдома у її сестри.

"Катя була для батьків усім життям. Любила приїздити додому, але, на жаль, не часто випадало бувати вдома. Вона подорожувала, хотіла всьому вчитися, вона була такою працьовитою, любила готувати", - скрізь сльози говорить про свою молодшу сестру Ольга.

За її словами, у тата - хворе серце і він не міг подорожувати, а от з мамою Катя раз на рік кудись їздила: минулого року вони відвідали Ізраїль, раніше були в Парижі і Венеції.

"Я так боялася її втратити. Напишіть, будь ласка, про це. Хай всі знають, якою доброю, чуйною вона була. Просто ангел. Вона допомагала, виручала, словами, справами, порадами. Я досі не вірю в те, що сталося", - каже Ольга.

Вона заперечує інформацію, поширену деякими ЗМІ, про те, що у момент аварії Катерина, буцімто, зателефонувала батькам.

"Такого не було. Вона не дзвонила нікому. Це все дурниця. Я лише сподіваюсь, що все сталося швидко і вона нічого не відчула", - розповіла Ольга.

Серед версій катастрофи літака називають збиття ракетою, зіткнення з безпілотником, руйнування чи вибух двигуна з технічних причин та вибух всередині літака.

Експерти говорять, що розслідування таких аварій може тривати роки. Усього в авіакатастрофі загинуло 11 українців: дев'ятеро членів екіпажу та двоє пасажирів.

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