Катастрофа під Тегераном: п'ять головних запитань
Авіакатастрофа літака Боїнг 737-800 компанії МАУ стала найбільшою в історії української цивільної авіації. У ній загинули 176 осіб - 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.
Літак впав через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Тегерана на пустирі недалеко від житлових кварталів.
"Чорні ящики" літака знайшли. У Тегерані заявили, що їх будуть розшифровувати в Ірані, але пообіцяли залучити представників України, оскільки її авіакомпанії належав літак.
Авіакатастрофа сталася на тлі непростої політичної ситуації. Того ж дня Іран обстріляв ракетами військові бази в Іраку, на яких перебували американські військові. Це стало відповіддю на вбивство американцями іранського генерала Касема Сулеймані кілька днів до цього.
Так авіакатастрофа сталася в момент найвищої напруги цієї політичної кризи.
Чи літак збили?
Головне запитання, яке звучить в соцмережах і пресі, напевно, найчастіше - чи міг літак дійсно бути збитий зенітною ракетою чи військовим літаком?
Цю версію обговорювали на офіційному рівні. Її висував і секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов.
Перераховуючи можливі причини катастрофи, можливе ураження із зенітно-ракетного комплексу "Тор" він поставив на перше місце. "Інформація про виявлення уламків російської ракети поблизу місця катастрофи вже з'явилася в мережі інтернет", - сказав Данилов в інтерв'ю "Цензор.нет".
Данілов, ймовірно, мав на увазі фото, нібито зроблене недалеко від місця катастрофи, на якому видно об'єкт, який багато-хто ідентифікував як частину ракети. Однак ніякого підтвердження з офіційних джерел ця інформація поки що не отримала.
Решта версій Данілова: зіткнення з дроном або іншим об'єктом, вибух двигуна або інші технічні причини, вибух на борту через терористичну атаку.
Одним з головних аргументів, які звучать на користь версії про знищення борту, є напружена ситуація в регіоні, можливість початку війни, про яку ще кілька днів тому багато хто говорив.
З перших годин початку розслідування іранська сторона категорично заперечувала можливе потрапляння ракети в літак, а пріоритетною версією називала загоряння двигунів.
Тим часом американські та британські ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці повідомляють, що літак могла збити іранська ракета ППО. За повідомленням, прилади інфрачервоного спостереження зафіксували дві ракети, які, можливо, випустили невдовзі після злету літака.
Чи намагається Іран засекретити висновки розслідування?
За міжнародними нормами, саме Іран відповідає за проведення розслідування катастрофи, оскільки літак розбився на території цієї країни. Багато журналістів і спостерігачів припустили, що Тегеран може спробувати засекретити слідство через підозри про ракетний обстріл лайнера.
Ці побоювання посилились після того, як глава Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде через кілька годин після аварії заявив, що іранська сторона не віддасть "чорні ящики". Бортові самописці, встановлені в літаку, фіксують спілкування в кабіні пілотів, а також параметричні дані польоту. Їхня розшифровка — ключовий етап розслідування будь-якої авіакатастрофи.
"Інформацію будуть вивчати в нашій країні, нашими організаціями. Але представники української сторони та виробника зможуть бути присутніми при цій роботі", - цитували Абедзаде Mehr News та інші ЗМІ.
Правда, вже на наступний день Абедзаде відмовився від своїх слів. За його словами, журналісти допустили помилку. Він запевнив репортерів, що іранська сторона надала всі дані Україні, де був зареєстрований літак, США — виробнику лайнера, а також Швеції і Канаді, громадяни яких загинули в катастрофі.
Де в підсумку будуть розшифровувати "чорні ящики", Абедзаде не уточнив. В Іран прибула українська комісія з розслідування катастрофи. Секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що Київ і Тегеран проводять дипломатичні переговори і "є всі підстави сподіватися на співпрацю з усіх питань, зокрема участь (української) комісії в розшифруванні "чорних скриньок" літака".
Чому у літака відключився транспондер? Чому літак горів?
Представник Агенції цивільної авіації Ірану (CAOI) Алі Абедзаде заявив, що екіпаж не повідомляв на землю про будь-якої проблеми, але при цьому спробував повернутися в аеропорт.
Іншими словами, в результаті позаштатної ситуації пілоти миттєво втратили зв'язок з землею, не встигнувши повідомити про неполадки чи аварії.
На онлайн-сервісі контролю за повітряним простором Flightradar24 траєкторія польоту обривається, коли літак знаходився на висоті 2 416 метрів. Це означає, що в цей момент відбулася якась подія, яка обірвала роботу транспондера - приладу, який автоматично передає координати, висоту, швидкість і інші параметри літака в постійному режимі.
Ці дані необхідні диспетчерам для управління повітряним рухом. Саме цю інформацію використовує сервіс Flightradar24 і подібні до нього.
При аварії на борту ця система продовжує надсилати сигнали, до них також додається сигнал про нештатну ситуацію. Транспондер можна відключити вручну, але для цього потрібні особливі причини. Несправність на борту, коли від екіпажу потрібно зосередитися на керуванні літаком, навряд чи є такою.
В інтернеті з'явився відеозапис катастрофи, нібито зроблений спостерігачем з землі. На ній видно, що об'єкт, який знаходиться в повітрі, горить, і від нього відпадають фрагменти. Потім він падає на землю і вибухає.
Відразу після катастрофи іранська влада заявила, що найімовірніше причиною стала технічна несправність. Прессекретар міністерства доріг і міського розвитку Ірану, також відповідає за цивільну авіацію, Кассім Нізамі сказав: "Якби інцидент спричинила ракета, літак вибухнув би в небі, але причиною стала пожежа в двигуні, а також невдала спроба пілота взяти лайнер під контроль".
Однак сучасні літаки спроєктований з великим запасом потужності двигунів, вони здатні продовжувати політ при відключенні одного мотору.
Проте аварії двигунів призводять часом до серйозних наслідків. Так, в 2018 році лопатка мотора, яка відламалася, відірвала його частину, а та своєю чергою пошкодила обшивку фюзеляжу "Боїнга". Тоді через розгерметизацію загинула пасажирка, але літак зміг долетіти до аеропорту і приземлитися.
Чи міг літак бути несправним?
Авіакомпанія МАУ отримала Боїнг 737-800NG, зареєстрований під номером UR-PSR, у 2016 році.
На той момент цей літак був новим, його отримали просто з заводу в Сіетлі. Усього компанія отримала дев'ять авіалайнерів у рамках програми оновлення авіапарку.
Цей літак не може мати стосунку до проблем, пов'язаних з системою коригування MCAS, що стала причиною катастроф двох лайнерів наприкінці 2018 і початку 2019 року.
NG в назві літака означає Next Generation - так називалося попереднє покоління моделі 737. Проблеми, через які корпорація Boeing опинилася в кризі, пов'язані з літаками останнього покоління, яке називається MAX.
За твердженням авіакомпанії, останнє планове технічне обслуговування літак проходив 6 січня 2020 року — всього за два дні до катастрофи. У МАУ кажуть, що на момент вильоту літак був справний.
Крім того, за словами представників компанії, літаком керував посилений екіпаж. Командир повітряного судна Володимир Гапоненко до того моменту налітав 11,6 тисяч годин, з них 5,5 тисяч — командиром. Практично весь час він літав саме на Боїнгу-737.
Льотчик-інструктор Олексій Наумкін налітав 12 тисяч годин, з них 6,6 - командирські. Саме Наумкін був у літаку для посилення екіпажу. Другий пілот Сергій Хоменко налітав 7,6 тисячі годин.
Аеропорт Тегерана вважається непростим для зльотів і посадок, розповів BBC російський авіаційний експерт Юрій Ситник.
"Сам Тегеран знаходиться в передгір'ї, розташований в долині, оточеній горами, тому для льотчиків, які не мають досвіду заходу (і виходу) в горах, цей аеропорт може становити труднощі. Але все схеми розраховані з таким ступенем безпеки, що якщо їх виконувати, нічого не відбудеться. Цей випадок не про складний аеропорт і не про схему виходу — є набагато складніші аеропорти ", - сказав експерт.
Небо над Тегераном
Рекомендації облітати небо над регіоном оприлюднила Європейська агенція з авіаційної безпеки (EASA), а також авіаційне керівництво США та інших країн. При цьому заборону для американських невійськових літаків оголосили ще до катастрофи. Вона була пов'язана з ударами по американській базі.
Однак сам Іран не закрив небо над своєю територією.
Як зазначає головний редактор авіаційного порталу Avia.ru Роман Гусаров, тут починається зона відповідальності держави перед Міжнародною організацією цивільної авіації - ICAO. Хоча ракетні удари — це по фактично і є бойові дії, на даний момент загрози немає, є швидше очікування загрози.
Зміна маршруту вимагає узгодження з авіаційним керівництвом інших країн, може порушитися графік польотів для конкретних бортів, можуть "злетіти" заброньовані тимчасові слоти в аеропортах. І саме тому авіаційна влада випускає рекомендації, авіакомпанії повинні самі приймати рішення про маршрут конкретних польотів, зазначає експерт.
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