Катастрофа під Тегераном: п'ять головних запитань

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Авіакатастрофа літака Боїнг 737-800 компанії МАУ стала найбільшою в ‎історії української цивільної авіації. У ній загинули 176 осіб - 167 пасажирів і дев'ять членів ‎екіпажу.‎

Літак впав через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Тегерана на пустирі недалеко від ‎житлових кварталів.‎

‎"Чорні ящики" літака знайшли. У Тегерані заявили, що їх будуть розшифровувати в Ірані, але ‎пообіцяли залучити представників України, оскільки її авіакомпанії належав літак.‎

Авіакатастрофа сталася на тлі непростої політичної ситуації. Того ж дня Іран обстріляв ‎ракетами військові бази в Іраку, на яких перебували американські військові. Це стало ‎відповіддю на вбивство американцями іранського генерала Касема Сулеймані кілька днів до ‎цього.‎

Так авіакатастрофа сталася в момент найвищої напруги цієї політичної кризи.‎

Чи літак збили?‎

Головне запитання, яке звучить в соцмережах і пресі, напевно, найчастіше - чи міг літак дійсно бути ‎збитий зенітною ракетою чи військовим літаком?‎

Цю версію обговорювали на офіційному рівні. Її висував і секретар Ради національної безпеки ‎України Олексій Данілов.‎

Перераховуючи можливі причини катастрофи, можливе ураження із зенітно-ракетного ‎комплексу "Тор" він поставив на перше місце. "Інформація про виявлення уламків російської ‎ракети поблизу місця катастрофи вже з'явилася в мережі інтернет", - сказав Данилов в ‎інтерв'ю "Цензор.нет".

Данілов, ймовірно, мав на увазі фото, нібито зроблене недалеко від місця ‎катастрофи, на якому видно об'єкт, який багато-хто ідентифікував як частину ракети. Однак ‎ніякого підтвердження з офіційних джерел ця інформація поки що не отримала.‎

Решта версій Данілова: зіткнення з дроном або іншим об'єктом, вибух двигуна або інші ‎технічні причини, вибух на борту через терористичну атаку.‎

Одним з головних аргументів, які звучать на користь версії про знищення борту, є напружена ‎ситуація в регіоні, можливість початку війни, про яку ще кілька днів тому багато хто говорив.‎

З перших годин початку розслідування іранська сторона категорично заперечувала можливе ‎потрапляння ракети в літак, а пріоритетною версією називала загоряння двигунів.‎

Тим часом американські та британські ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці повідомляють, ‎що літак могла збити іранська ракета ППО. За повідомленням, прилади інфрачервоного ‎спостереження зафіксували дві ракети, які, можливо, випустили невдовзі після злету літака.‎

Чи намагається Іран засекретити висновки розслідування?‎

За міжнародними нормами, саме Іран відповідає за проведення розслідування катастрофи, ‎оскільки літак розбився на території цієї країни. Багато журналістів і спостерігачів припустили, ‎що Тегеран може спробувати засекретити слідство через підозри про ракетний обстріл ‎лайнера.‎

Ці побоювання посилились після того, як глава Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде ‎через кілька годин після аварії заявив, що іранська сторона не віддасть "чорні ящики". Бортові ‎самописці, встановлені в літаку, фіксують спілкування в кабіні пілотів, а також параметричні ‎дані польоту. Їхня розшифровка — ключовий етап розслідування будь-якої авіакатастрофи.‎

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‎"Інформацію будуть вивчати в нашій країні, нашими організаціями. Але представники української ‎сторони та виробника зможуть бути присутніми при цій роботі", - цитували Абедзаде Mehr News та ‎інші ЗМІ.‎

Правда, вже на наступний день Абедзаде відмовився від своїх слів. За його словами, журналісти ‎допустили помилку. Він запевнив репортерів, що іранська сторона надала всі дані Україні, де був ‎зареєстрований літак, США — виробнику лайнера, а також Швеції і Канаді, громадяни яких ‎загинули в катастрофі.‎

Де в підсумку будуть розшифровувати "чорні ящики", Абедзаде не уточнив. В Іран ‎прибула українська комісія з розслідування катастрофи. Секретар РНБО України Олексій Данілов ‎повідомив, що Київ і Тегеран проводять дипломатичні переговори і "є всі підстави сподіватися на ‎співпрацю з усіх питань, зокрема участь (української) комісії в розшифруванні "чорних скриньок" ‎літака".

Чому у літака відключився транспондер? Чому літак горів?‎

Представник Агенції цивільної авіації Ірану (CAOI) Алі Абедзаде заявив, що екіпаж не повідомляв ‎на землю про будь-якої проблеми, але при цьому спробував повернутися в аеропорт.‎

Іншими словами, в результаті позаштатної ситуації пілоти миттєво втратили зв'язок з землею, не ‎встигнувши повідомити про неполадки чи аварії.‎

На онлайн-сервісі контролю за повітряним простором Flightradar24 траєкторія польоту ‎обривається, коли літак знаходився на висоті 2 416 метрів. Це означає, що в цей момент відбулася ‎якась подія, яка обірвала роботу транспондера - приладу, який автоматично передає координати, ‎висоту, швидкість і інші параметри літака в постійному режимі.‎

Ці дані необхідні диспетчерам для управління повітряним рухом. Саме цю інформацію ‎використовує сервіс Flightradar24 і подібні до нього.‎

При аварії на борту ця система продовжує надсилати сигнали, до них також додається сигнал про ‎нештатну ситуацію. Транспондер можна відключити вручну, але для цього потрібні особливі ‎причини. Несправність на борту, коли від екіпажу потрібно зосередитися на керуванні літаком, ‎навряд чи є такою.‎

В інтернеті з'явився відеозапис катастрофи, нібито зроблений спостерігачем з землі. На ній видно, ‎що об'єкт, який знаходиться в повітрі, горить, і від нього відпадають фрагменти. Потім він ‎падає на землю і вибухає.

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Відразу після катастрофи іранська влада заявила, що найімовірніше причиною стала технічна ‎несправність. Прессекретар міністерства доріг і міського розвитку Ірану, також відповідає за ‎цивільну авіацію, Кассім Нізамі сказав: "Якби інцидент спричинила ракета, літак вибухнув би в небі, ‎але причиною стала пожежа в двигуні, а також невдала спроба пілота взяти лайнер під контроль".‎

Однак сучасні літаки спроєктований з великим запасом потужності двигунів, вони здатні продовжувати ‎політ при відключенні одного мотору.‎

Проте аварії двигунів призводять часом до серйозних наслідків. Так, в 2018 році лопатка мотора, ‎яка відламалася, відірвала його частину, а та своєю чергою пошкодила обшивку фюзеляжу ‎‎"Боїнга". Тоді через розгерметизацію загинула пасажирка, але літак зміг долетіти до аеропорту і ‎приземлитися.

Чи міг літак бути несправним?‎

Авіакомпанія МАУ отримала Боїнг 737-800NG, зареєстрований під номером UR-PSR, у 2016 році.‎

На той момент цей літак був новим, його отримали просто з заводу в Сіетлі. Усього ‎компанія отримала дев'ять авіалайнерів у рамках програми оновлення авіапарку.‎

Цей літак не може мати стосунку до проблем, пов'язаних з системою коригування MCAS, що ‎стала причиною катастроф двох лайнерів наприкінці 2018 і початку 2019 року.‎

NG в назві літака означає Next Generation - так називалося попереднє покоління моделі 737. ‎Проблеми, через які корпорація Boeing опинилася в кризі, пов'язані з літаками останнього ‎покоління, яке називається MAX.‎

За твердженням авіакомпанії, останнє планове технічне обслуговування літак проходив 6 ‎січня 2020 року — всього за два дні до катастрофи. У МАУ кажуть, що на момент вильоту літак ‎був справний.‎

Крім того, за словами представників компанії, літаком керував посилений екіпаж. Командир ‎повітряного судна Володимир Гапоненко до того моменту налітав 11,6 тисяч годин, з них 5,5 ‎тисяч — командиром. Практично весь час він літав саме на Боїнгу-737.‎

Льотчик-інструктор Олексій Наумкін налітав 12 тисяч годин, з них 6,6 - командирські. Саме ‎Наумкін був у літаку для посилення екіпажу. Другий пілот Сергій Хоменко налітав 7,6 тисячі ‎годин.‎

Аеропорт Тегерана вважається непростим для зльотів і посадок, розповів BBC російський ‎авіаційний експерт Юрій Ситник.‎

‎"Сам Тегеран знаходиться в передгір'ї, розташований в долині, оточеній горами, тому для ‎льотчиків, які не мають досвіду заходу (і виходу) в горах, цей аеропорт може становити ‎труднощі. Але все схеми розраховані з таким ступенем безпеки, що якщо їх виконувати, ‎нічого не відбудеться. Цей випадок не про складний аеропорт і не про схему виходу — є ‎набагато складніші аеропорти ", - сказав експерт.

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Небо над Тегераном‎

Рекомендації облітати небо над регіоном оприлюднила Європейська агенція з авіаційної ‎безпеки (EASA), а також авіаційне керівництво США та інших країн. При цьому заборону для ‎американських невійськових літаків оголосили ще до катастрофи. Вона була пов'язана з ‎ударами по американській базі.‎

Однак сам Іран не закрив небо над своєю територією.‎

Як зазначає головний редактор авіаційного порталу Avia.ru Роман Гусаров, тут починається ‎зона відповідальності держави перед Міжнародною організацією цивільної авіації - ICAO. Хоча ‎ракетні удари — це по фактично і є бойові дії, на даний момент загрози немає, є швидше ‎очікування загрози.‎

Зміна маршруту вимагає узгодження з авіаційним керівництвом інших країн, може порушитися графік ‎польотів для конкретних бортів, можуть "злетіти" заброньовані тимчасові слоти в аеропортах. ‎І саме тому авіаційна влада випускає рекомендації, авіакомпанії повинні самі приймати ‎рішення про маршрут конкретних польотів, зазначає експерт.‎‎

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