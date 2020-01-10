Зеленський: версія про ракету не виключається, але не є підтвердженою
Президент Зеленський зранку 10 січня відреагував на заяви закордонних лідерів про те, що Боїнг-737 української авіакомпанії збила іранська ракета, можливо, помилково.
"Версія про влучання ракети в літак не виключається, але станом на сьогодні не є підтвердженою", - йдеться на офіційній сторінці президента у Facebook.
Український президент не коментував ситуацію щодо причин авіакатастрофи понад 10 годин, чим обурив українців.
Напередодні лідери США, Канади та Британії з посиланням на дані розвідки заявили, що в літак компанії МАУ влучила іранська ракета, це було, можливо, ненавмисно.
Іранський уряд називає такі звинувачення частиною "психологічної війни" проти Ірану.
В авіакатастрофі літака Boeing 737-800 компанії МАУ під Тегераном 8 січня загинули 176 пасажирів і членів екіпажу.
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Президент говорить
Володимир Зеленський у своїй заяві наголосив, що розслідування катастрофи ще триває і його мета - встановити "беззаперечну істину".
Він закликав міжнародних партнерів надати всі докази, що стосуються катастрофи.
"Враховуючи останні заяви лідерів держав у ЗМІ, ми закликаємо всіх міжнародних партнерів - передусім уряди США, Канади та Великої Британії - надати дані та докази, які стосуються катастрофи, у розпорядження комісії з розслідування причин", - йдеться в заяві.
"Іранська ракета": була чи ні?
Напередодні прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.
"У нас є розвідувальна інформація з багатьох джерел, включаючи наших союзників і нашу власну розвідку, докази вказують на те, що літак був збитий іранською ракетою "земля-повітря", - оголосив він на пресконференції.
"Це, можливо, було ненавмисно", - підкреслив Трюдо і закликав до всебічного розслідування.
Прем'єр Британії Борис Джонсон також заявив, що є "масса інформації", що літак збила іранська ракета.
Повідомлення, про те, що Іран "помилково збив український літак" зі 176 пасажирами та членами екіпажу на борту, з'явилися у низці американських ЗМІ.
Президент США Дональд Трамп у четвер повідомив, що має "підозри" щодо авіакатастрофи в Ірані.
"Ну, у мене є підозри. Не хочу говорити тому, що у інших також є підозри. Дехто міг би зробити помилку з іншого боку, не наша система. Нас це не стосується. Він летів у досить неспокійному регіоні. Вони могли там помилитися. Дехто каже, техніка підвела", - зазначив Трамп.
Секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі ВВС News Україна заявив, що Україна не може коментувати цю інформацію.
"У нас є свої версії. Їх сім. Одна з версій - це те, що було озвучено (американськими ЗМІ. - Ред.), але ми не можемо це стверджувати", - зазначив пан Данілов.
Уряд Ірану називає звинувачення в тому, що літак збила ракета, частиною "психологічної війни" проти Ірану.
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