Зеленський: версія про ракету не виключається, але не є ‎підтвердженою

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Президент Зеленський зранку 10 січня відреагував на заяви закордонних лідерів про те, що ‎Боїнг-737 української авіакомпанії збила іранська ракета, можливо, помилково. ‎

‎"Версія про влучання ракети в літак не виключається, але станом на сьогодні не є ‎підтвердженою", - йдеться на офіційній сторінці президента у Facebook.

Український президент не коментував ситуацію щодо причин авіакатастрофи понад 10 годин, чим обурив українців.

Напередодні лідери США, Канади та Британії з посиланням на дані розвідки заявили, що в ‎літак компанії МАУ влучила іранська ракета, це було, можливо, ненавмисно.

Іранський уряд називає такі звинувачення частиною "психологічної війни" проти Ірану.

В авіакатастрофі літака Boeing 737-800 компанії МАУ під Тегераном 8 ‎січня ‎загинули 176 пасажирів і членів екіпажу.

Президент говорить

Володимир Зеленський у своїй заяві наголосив, що розслідування катастрофи ще триває і його мета - встановити "беззаперечну ‎істину".‎

Він закликав міжнародних партнерів надати всі докази, що стосуються катастрофи.‎

‎"Враховуючи останні заяви лідерів держав у ЗМІ, ми закликаємо всіх міжнародних партнерів - ‎передусім уряди США, Канади та Великої Британії - надати дані та докази, які стосуються катастрофи, ‎у розпорядження комісії з розслідування причин", - йдеться в заяві.

"Іранська ракета": була чи ні?

Напередодні прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак МАУ в Ірані був ‎збитий іранськими силами ППО.‎

‎"У нас є розвідувальна інформація з багатьох джерел, включаючи наших союзників ‎і нашу власну розвідку, докази вказують на те, що літак був збитий іранською ‎ракетою "земля-повітря", - оголосив він на пресконференції.‎

‎"Це, можливо, було ненавмисно", - підкреслив Трюдо і закликав до всебічного ‎розслідування.

Прем'єр Британії Борис Джонсон також заявив, що є "масса інформації", що літак збила іранська ракета.

Повідомлення, про те, що Іран "помилково збив український літак" зі 176 ‎пасажирами та членами екіпажу на борту, з'явилися у низці американських ЗМІ.‎

Президент США Дональд Трамп у четвер повідомив, що має "підозри" щодо ‎авіакатастрофи в Ірані.‎

‎"Ну, у мене є підозри. Не хочу говорити тому, що у інших також є підозри. Дехто міг ‎би зробити помилку з іншого боку, не наша система. Нас це не стосується. Він ‎летів у досить неспокійному регіоні. Вони могли там помилитися. Дехто каже, ‎техніка підвела", - зазначив Трамп.‎

Секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі ВВС News Україна заявив, що Україна не може коментувати цю ‎інформацію.‎

‎"У нас є свої версії. Їх сім. Одна з версій - це те, що було озвучено (американськими ‎ЗМІ. - Ред.), але ми не можемо це стверджувати", - зазначив пан Данілов.

Уряд Ірану називає звинувачення в тому, що літак збила ракета, частиною "психологічної війни" проти Ірану.

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