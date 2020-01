Меган і Гаррі: не можна просто виживати, треба жити повним життям

Копирайт изображения Getty Images

Меган Маркл була відомою американською актрисою, активною феміністкою, яка багато часу приділяє благодійності. Принц Гаррі, гульвіса та військовий, вважався одним з найбільш показних наречених. Влітку 2016 року спільний знайомий звів їх у Лондоні.

"Чарівна" Меган "злегка спіткнулася і впала прямо в моє життя", - зізнався пізніше Гаррі журналістам. Він одразу зрозумів, що вона - та сама "єдина".

Потім були ще дві зустрічі, після чого вони поїхали у відпустку до Ботсвани милуватися зоряним небом.

За словами самого Гаррі, вони закохалися "так неймовірно стрімко", що це вочевидь "судилося зорями".

Ця історія кохання стала справжнім подарунком для британської преси. Ще б пак - золота пара, яка говорить однією мовою з молоддю, привертає загальну увагу, та ще ж додає усьому монархічного блиску.

Щоправда, кілька місяців Меган і Гаррі свідомо ховалися від фотографів, і лише під час ігор для військових-інвалідів Invictus Games в Торонто у 2017 році, одним з організаторів яких був принц Гаррі, закоханих нарешті сфотографували разом - вони трималися за руки й радісно усміхались.

Однак в цій казковій історії від самого початку були натяки на те, що чекати традиційного "щасливого кінця" не варто.

"І жили вони довго і щасливо" - це не про Гаррі та Меган.

Коли в кінці 2016 року Гаррі підтвердив свої стосунки з Меган, він одночасно просто напав на пресу.

Гаррі розповідав про щоденні юридичні баталії з метою не допустити публікації чергової фальшивки, про спроби фотографів і репортерів пробратися до будинку Меган, про постійне "бомбардування" близьких їм людей.

Ситуація погіршувалася, однак, попри це, а, можливо, саме тому Меган і Гаррі ставали дедалі ближчими. У вересні 2017 року Меган зізналася журналу Vanity Fair: "Особисто мені дуже навіть подобається ця чудова історія кохання".

Преса приготувалася почути вінчальні дзвони, і чекати довелося недовго.

У листопаді 2017 року Гаррі схилив перед Меган коліно і освідчився, потім була святкова вечеря в Кенсінгтонському палаці: закохані скуштували нашвидку приготовлене смажене курча.

Гаррі сам розробив дизайн обручки: два діаманти, що належали його покійній матері принцесі Діані, в середині - ще один діамант з Ботсвани.

У відвертому інтерв'ю ВВС вони розповіли, що Меган завершить кар'єру актриси і разом з чоловіком зосередиться на громадських проєктах, якими давно цікавиться.

Наближалося весілля, яке призначили на травень 2018-го у Віндзорі, і стало очевидно, що це королівське подружжя буде все робити по-своєму.

Справді, хоч на весіллі, яке транслювали на весь світ, була чудова традиційна сукня, зворушливі обіцянки, та все ж склалося враження, що це сучасне весілля сучасних людей, які по-своєму бачать майбутнє королівської сім'ї.

Весільним подарунком для молодят став титул герцога і герцогині Сассекських і власна резиденція у Віндзорі, Фрогмор-гаус.

Копирайт изображения Reuters Image caption На шостому місяці вагітності герцогиня Сассекська зізналася, що не знає статі майбутньої дитини

У жовтні того ж року молоде подружжя вирушило з першим королівським візитом до Австралії, Нової Зеландії, Фіджі й Тонга. Вояж тривав 16 днів, і саме тоді Гаррі і Меган поділилися зі світом новиною про те, що очікують первістка.

Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор, сьомий в черзі на престол і восьмий правнук королеви, з'явився на світ 6 травня 2019 року.

Гаррі, який був присутній при пологах, зізнався, що "не замислюючись, готовий померти" за сина. Вони з дружиною не допустили повторення історії з герцогинею Кембридзькою, на яку фотографи й журналісти постійно чатували біля лікарні. Пресі відразу дали зрозуміти, що жодною інформацією ділитися не будуть, хіба що повідомлять про сам факт народження спадкоємця.

І все ж пильна увага преси не могла не вплинути на молодих батьків.

Лють й роздратування щодо деяких публікацій переросли з залаштункової сутички між редакторами й палацом у повномасштабну війну, що розгорнулася на очах у публіки.

На питання журналістів, як Меган справляється з усім цим, вона зізналася, що давно говорила Гаррі, що просто справлятися і виживати недостатньо, сенс життя не в цьому, а в тому, щоб дихати на повні груди.

Зараз Меган судиться з Mail on Sunday, звинувачуючи газету в незаконній публікації приватних листів, а Гаррі подав позов до Високого суду проти таблоїдів Sun, News of the World і Daily Mirror, звинувачуючи їх в незаконному прослуховуванні телефонів.

Копирайт изображения Chris Allerton/SussexRoyal Image caption На церемонію хрещення Арчі пресу не пустили

В кінці цього складного року Гаррі і Меган усунулися від виконання своїх різдвяних королівських обов'язків і разом з маленьким Арчі вирушили до канадської провінції Британська Колумбія.

Там вони обміркували свій наступний крок, і на початку нового року на всіх чекала сенсація: вони заявили, що складають з себе практично всі церемоніальні королівські обов'язки.

При цьому Гаррі не став радитися ні з батьком, принцом Чарльзом, ні з братом, принцом Вільямом.

Натомість Гаррі й Меган просто повідомили в Intagram, що відтепер не будуть користуватися відведеним на церемоніальні заходи бюджетом і не виконуватимуть королівські обов'язки.

Щасливий кінець - точніше, продовження свого життя - вони наразі бачать у Північній Америці і частково у Великій Британії, де вони разом з Арчі будуватимуть нове майбутнє.

