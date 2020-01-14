Які країни люблять Трампа найбільше і найменше

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Президент Дональд Трамп - надзвичайно суперечлива фігура, і ставлення до нього в США доволі неоднозначне. Але як його сприймають за кордоном?

Американський дослідницький центр Pew Research Center оприлюднив результати свого останнього опитування, яке показує як світ ставиться до Дональда Трампа.

З травня по жовтень минулого року Pew Research Center (неприбуткова незалежна громадська організація) опитала майже 37 тисяч людей в 33 країнах.

Опитування провели до того, як президент США віддав наказ убити іранського генерала Касема Сулеймані.

Ось кілька головних висновків.

Як ставляться до Трампа...

Лише 29% країн, опитаних Pew Research Center, підтримали розвиток політики Трампа від самого початку у 2017 році.

Дослідницький центр зазначає, що ця недовіра - частково результат незадоволення зовнішньою політикою президента.

Позицію американського президента щодо тарифів, клімату, імміграції та Ірану не підтримують в усьому світі.

Його перемовини з північнокорейським Кім Чен Ином отримали найбільше схвальних відгуків: 41% в 33 опитаних країнах.

... та до США

За даними Pew Research Center, на відміну від Дональда Трампа, ставлення світу до США залишається позитивним.

"Однак імідж США різко погіршився, коли пан Трамп вступив на посаду, і залишається значно гіршим, ніж за Обами", - свідчать аналітики.

Проте минулого року рейтинг США зріс, що, як вважають у дослідницькому центрі, "спричинене, принаймні частково, збільшенням популярності серед прихильників правих популістських груп в деяких країнах".

За даними опитування, найкраще до США ставляться в Ізраїлі - 83%.

У Мексиці, на Близькому Сході та в Північній Африці ставлення до США загалом негативне. У Туреччині лише кожен п'ятий заявив про підтримку США.

Трамп проти інших лідерів

Дослідники Pew Research Center відзначають, що жоден з п'яти світових лідерів не отримав високої оцінки.

Однак, найбільшою довірою респондентів користується канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Найнижчий рейтинг довіри у Дональда Трампа, хоча до президентів Китаю та Росії ставлення також негативне.

"Дональд Трамп найбільше подобається прихильникам правих поглядів, але навіть серед них довіра до Трампа трохи перевищує 50% лише в шести країнах", - йдеться у звіті.

Які країни люблять Трампа найбільше?

Зовнішня політика Трампа не має загальної підтримки у світі, але є країни, де його сприймають позитивно.

Приміром, в Африці його рейтинг залишається високим, попри те, що Трамп назвав країни цього континенту "смердючими дірками".

(Під час наради в Овальному кабінеті американський президент назвав такі країни, як Гаїті, Сальвадор та інші країни Африки, словом shithole. - Ред.)

За даними Security Assistance Monitor, Кенія та Нігерія, які позитивно ставляться до Дональда Трампа, - одні з головних отримувачів економічної допомоги США. Дослідники Pew Research Center відзначають, що на південь від Сахари США також симпатизують.

Президент Нігерії Мухаммаду Бухарі був першим африканським лідером на південь від Сахари, якого запросили до Білого дому 2018 року. Крім того, адміністрація Трампа всупереч політиці свого попередника продала Нігерії 12 американських військових літаків.

Підтримка Трампа на Філіппінах викликає менше подиву, з огляду на те, що раніше президент Трамп хвалив свого філіппінського колегу Родриго Дутерте за те, як той бореться з наркотиками у своїй країні.

Після того як Дутерте прийшов до влади 2016 року, він розгорнув масштабну кампанію із боротьби з наркотиками. Критики стверджують, що в рамках рейдів та інших спецоперацій масово порушуються права людини.

Очікується, що до Дональда Трампа добре ставляться в Ізраїлі. Президент США має тісні стосунки з прем'єром країни Біньяміном Нетаньягу, а США вже давно підтримують Ізраїль.

Адміністрація Трампа пішла ще далі в цій підтримці, перемістивши посольство США в Єрусалим і визнавши суверенітет Ізраїлю над окупованими Голанськими висотами, які Ізраїль відібрав у Сирії 1967 року.

Як президентів США сприймають у світі?

Президенту США у світі довіряють мало, а його рейтинг нижчий, ніж у попередника Барака Обами. Разом з тим, ця тенденція має, на думку аналітиків Pew Research Center, суб'єктивний характер.

Приміром, республіканець Джордж Буш-старший, якого змінив демократ Барак Обама, також мав низький рейтинг довіри протягом всього терміну повноважень.

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