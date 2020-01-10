Вона була в мами одна - історія про стюардесу Марію Микитюк

Копирайт изображения instagram.com/teplo_maria Image caption Марії Микитюк було 24 роки

24 роки і щира посмішка - серед квітів і свічок в аеропорту "Бориспіль" стоїть траурний портрет Марії Микитюк.

Вона була однією з бортпровідниць українського "Боїнга-737", який розбився в Ірані.

BBC News Україна продовжує розповідати історії людей, які стали жертвами авіакатастрофи.

Копирайт изображения Barcroft Media\Getty Image caption Фото Марії - останнє праворуч

Ямочки на щічках

"Вона завжди сміялася, мала такий дзвінкий голосочок, але була з твердим характером", - згадує Марію її вчителька французької Галина Слободян.

Коли вона побачила фото дівчини серед членів екіпажу літака, то не могла повірити, що це її учениця.

Марія — з Івано-Франківська, там у 2012 році закінчила Українську гімназію №1. Там зараз живе її мама. Марія в неї була одна.

"Вона була світла й позитивна, працьовита", - пригадує вчитель історії Володимир Половський.

Пані Слободян каже, що Марія була здібною до іноземної мови.

"Марічка була така гарна дівчинка, така світловолоса - як зараз її бачу в наших стінах, в бордовій формі. Завжди усміхалася щиро, мала такі ямочки на щічках. Завжди була дуже допитлива. Вона все хотіла з'ясувати, все хотіла знати до кінця", - говорить учителька.

Закінчивши гімназію, дівчина вступила до Національного авіаційного університету в Києві. Там закінчила факультет лінгвістики і соціальних комунікацій.

ЗМІ повідомляють, що наступного року Марія планувала одружитися.

"Все це страшне горе розриває зсередини", - пише в Instagram її хлопець Богдан і зізнається Марії в коханні.

А ще пригадує їхні спільні мрії та плани, як сумували за Скрябіним, і як слухали ТНМК біля арки Дружби народів.

Він запостив у сторіз відео, як усміхнена Марія сходить з трапу літака і махає рукою, і попросив запам'ятати її такою радісною.

"Марія була дуже яскравою, красивою, веселою і душевною. Справжній приклад для студентів. Вміла веселитися і закривати сесії на 5.0, - пишуть про Марію у Telegram-каналі НАУ Nauchan news. - Любила небо і дуже пишалася своєю роботою. Таких позитивних і активних людей потрібно ще пошукати. Боляче втрачати друзів, особливо таких молодих і гарних".

23 країни за 24 роки

Її фото в Instagram - веселі та смішні. "Такий собі блогер. 24 роки, 23 країни, жодної корисної інформації під фото", - так вона описала себе в профілі.

Практично на всіх фотографіях, які Марія опублікувала за пів року, вона усміхається, а в підписах до них - часто жартує.

Одне з фото - це світлина з індонезійським правоохоронцем, який має на руці татуювання "Марія". Підпис - "Поліція з народом".

До знімка зі старим автоматом із продажу Coca-Cola, зробленому в Тбілісі, підпис: "Краще б це був автомат з хачапурі і вином".

За кілька днів до загибелі дівчина виклала в сторіз своє фото біля новорічної ялинки. На ньому вона знову усміхається і питає: "Кому розповісти віршик?".

Зараз у Instagram Марії багато коментарів про співчуття.

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