Вона була в мами одна - історія про стюардесу Марію Микитюк
24 роки і щира посмішка - серед квітів і свічок в аеропорту "Бориспіль" стоїть траурний портрет Марії Микитюк.
Вона була однією з бортпровідниць українського "Боїнга-737", який розбився в Ірані.
BBC News Україна продовжує розповідати історії людей, які стали жертвами авіакатастрофи.
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Ямочки на щічках
"Вона завжди сміялася, мала такий дзвінкий голосочок, але була з твердим характером", - згадує Марію її вчителька французької Галина Слободян.
Коли вона побачила фото дівчини серед членів екіпажу літака, то не могла повірити, що це її учениця.
Марія — з Івано-Франківська, там у 2012 році закінчила Українську гімназію №1. Там зараз живе її мама. Марія в неї була одна.
"Вона була світла й позитивна, працьовита", - пригадує вчитель історії Володимир Половський.
Пані Слободян каже, що Марія була здібною до іноземної мови.
"Марічка була така гарна дівчинка, така світловолоса - як зараз її бачу в наших стінах, в бордовій формі. Завжди усміхалася щиро, мала такі ямочки на щічках. Завжди була дуже допитлива. Вона все хотіла з'ясувати, все хотіла знати до кінця", - говорить учителька.
Закінчивши гімназію, дівчина вступила до Національного авіаційного університету в Києві. Там закінчила факультет лінгвістики і соціальних комунікацій.
ЗМІ повідомляють, що наступного року Марія планувала одружитися.
"Все це страшне горе розриває зсередини", - пише в Instagram її хлопець Богдан і зізнається Марії в коханні.
А ще пригадує їхні спільні мрії та плани, як сумували за Скрябіним, і як слухали ТНМК біля арки Дружби народів.
Він запостив у сторіз відео, як усміхнена Марія сходить з трапу літака і махає рукою, і попросив запам'ятати її такою радісною.
"Марія була дуже яскравою, красивою, веселою і душевною. Справжній приклад для студентів. Вміла веселитися і закривати сесії на 5.0, - пишуть про Марію у Telegram-каналі НАУ Nauchan news. - Любила небо і дуже пишалася своєю роботою. Таких позитивних і активних людей потрібно ще пошукати. Боляче втрачати друзів, особливо таких молодих і гарних".
23 країни за 24 роки
Її фото в Instagram - веселі та смішні. "Такий собі блогер. 24 роки, 23 країни, жодної корисної інформації під фото", - так вона описала себе в профілі.
Практично на всіх фотографіях, які Марія опублікувала за пів року, вона усміхається, а в підписах до них - часто жартує.
Одне з фото - це світлина з індонезійським правоохоронцем, який має на руці татуювання "Марія". Підпис - "Поліція з народом".
До знімка зі старим автоматом із продажу Coca-Cola, зробленому в Тбілісі, підпис: "Краще б це був автомат з хачапурі і вином".
За кілька днів до загибелі дівчина виклала в сторіз своє фото біля новорічної ялинки. На ньому вона знову усміхається і питає: "Кому розповісти віршик?".
Зараз у Instagram Марії багато коментарів про співчуття.
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