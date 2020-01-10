Копирайт изображения Getty Images Image caption Росія продовжує випускати ЗРК "Тор", які є на озброєнні також інших країн.

США, Канада та Велика Британія заявили, що мають матеріали, які підтверджують факт збиття українського "Боїнга" іранською ракетою.

В українському сегменті інтернету цю гіпотетичну ракету часто називають "російською", що вказує на країну виробника.

"Тор-М1" офіційно є на озброєнні іранських підрозділів протиповітряної оборони.

Такі зенітно-ракетні комплекси виробляє Росія, яка для потреб своє армії створила ще сучасніші модифікації.

Якщо зенітно-ракетний комплекс "Бук" вписався в сумний контекст збиття малайзійського "Боїнга" рейсу МН17, то комплекс "Тор-М1" теж теоретично міг стати зловісним знаряддям проти пасажирського літака.

В чому ж різниця? Військові експерти скажуть вам, що "Тор-М1" - це ефективна зброя протиповітряного захисту. Але з ближчої відстані.

Цьому озброєнню приписують здатність дуже швидко висуватися на бойову позицію, уважно сканувати "небо", випускати ракети.

Ракета руйнує літак, вертоліт, безпілотник не обов'язково тому, що вдаряється в нього. Пекельний механізм підриває заряд у повітрі так, щоб з максимальною вірогідністю знищити ціль.

У даному випадку мова йде про пасажирський "Боїнг", який набирав висоту після злету і тому був досить зручною "мішенню".

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Залишаються тільки запитання, що змусило випустили з мобільної установки таку ракету?

Якщо це була помилка наземного персоналу, то чи було це пов'язано з напруженням після загиблого генерала Касема Сулеймані?

Адже такий удар завжди може викликати удар у відповідь. І сили протиповітряної оборони перші побачать ворожі цілі завдяки радарам.

Українська сторона демонструє обережність у переліку можливих версій загибелі літака зі 176 пасажирами та членами екіпажу на борту.

Але версію влучення ракетою теж не відкидають.

Уряд Ірану називає звинувачення в тому, що літак збила ракета, частиною "психологічної війни" проти Ірану.

Однак відкритої інформації поки що занадто мало, щоб робити остаточні висновки.

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